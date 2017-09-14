Демобілізація залишилась тіки у Ваших фантазіях.
Останній камінь був відставка залужного. Після того навіть обговорення нема. Ніяких строків.
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Додано: Суб 21 вер, 2024 10:47
Додано: Суб 21 вер, 2024 10:51
Додано: Суб 21 вер, 2024 11:36
План Б, або "Свято наближається!")))
Друзі, а що можете сказати про Армія+?
Хтось вже з ваших подавав рапорти через цей додаток? Хтось звільнився не пишучи паперового рапорта, який може "загубитись" по дорозі до комбрига?
А також, може Сенс нам щось може прокоментувати по цій Армії+?
Додано: Суб 21 вер, 2024 11:49
О каких «обязанностях? Обязанность есть у государства - защищать жизни граждан и обеспечивать им безопасность. Вот, прямо так в Конституции и написано. Государство не выполняет свои функции, за которые мы этому государству платим. Не стоит перекладывать ответственность за то, что государство не создало армию и не вооружилось за 30 лет, на граждан.
В ответ на то, что нужно делать, если надо «прям сейчас» - Вам и другим переживающим за страну идти воевать, а не ждать пока Вас и Ваши семьи защищать те, кого насильно заставят это делать. Все те, кто прикрывается полом, возрастом и бронью, должны просто пойти защищать то, что для них важно. Если у Вас есть долги перед государством, то отдавайте их. Не лицемерьте тут, что «меня по закону не призовут», а идите и выполняйте свой долг.
Мне государство долги не вернуло и не вернёт, но оно почему-то ещё претендует на моё здоровье и жизнь.
Додано: Суб 21 вер, 2024 11:54
Тане на очах: Валерій Залужний дуже схуд і показав, який виг
У своєму Facebook знаменитість вийшов на зв'язок з Лондона, де зараз мешкає, і опублікував нову світлину. На камеру Залужний позував у звичному для себе образі: в класичному синьому костюмі з білою сорочкою та краваткою такого ж кольору, що і костюм. Новий кадр український посол вирішив ніяк не підписувати.
Неозброєним оком помітно, що екс-головнокомандувач дуже схуд. Зокрема, у форми його тіла стали значно меншими, а лице стало менш округле. У коментарях шанувальники Валерія Федоровича також підмітили зміни у його зовнішності. Підписники оцінили результат його схуднення та засипали посла компліментами:
"Красень і гордість всієї України"
"Ви все молодшаєте і гарнішаєте! Повітря Альбіону явно пішло вам на користь, маєте бадьорий вигляд і готові перемагати! Наш потужний отаман Валерій Залужний"
"Як завжди гарний, з часом ви стаєте лише кращим"
"Схуднення вам личить"
Успіх, запитайте. Може відповість. Як треба зробити.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 21 вер, 2024 11:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 21 вер, 2024 11:54
Програмка ставиться.
І взагалі не запускається...
Деякі хоч нили, що “а раптом телеф.рутнутий?”
А ця взагалі без слів. 😒
А жаль.
Якби кожен увійшов у смак, і міг закидати по рапортику щодня, про всілякі саботажі й “злочинні накази” у війську -- було би цікаво...
Резерв працює. Хоч і не виправили дані. ДіЯ. Хоч і не зразу.
А це чомусь ні... Бояться валу рапортів, а потім і заголовків в новинах?
З висоти генштабів -- то да.
Но нєт.
І солдати там внизу такі маленькі як миші, пардон, кріси, ще раз пардон -- кріпаки.
Але якщо вже 200тис втекло і їм за це нічо не було. Як і мільйонам ухилянтів -- то це вже аж ніяк не мало...
Додано: Суб 21 вер, 2024 11:59
Как очень часто, вы написали не очень вразумительно о чём-то, что не имеет отношения к моему вопросу.
Если хотите что-то сказать, то можете сделать это не в виде ответа на мой пост. А если хотите ответить именно на мой пост, то будьте любезны писать о чём-то связанном с текстом моего поста и поставленным там вопросом.
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