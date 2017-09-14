ЛАД написав:Бли-и-и-н! Сколько законников развелось!
Вот только интересно, почему вы так быстро вспоминаете о законах, когда речь идёт о ваших правах, и ещё быстрее забываете о них, когда заходит речь о ваших обязанностях.
Кто ответит на этот вопрос?
О каких «обязанностях? Обязанность есть у государства - защищать жизни граждан и обеспечивать им безопасность. Вот, прямо так в Конституции и написано. Государство не выполняет свои функции, за которые мы этому государству платим. Не стоит перекладывать ответственность за то, что государство не создало армию и не вооружилось за 30 лет, на граждан.
В ответ на то, что нужно делать, если надо «прям сейчас» - Вам и другим переживающим за страну идти воевать, а не ждать пока Вас и Ваши семьи защитят те, кого насильно заставят это делать. Все те, кто прикрывается полом, возрастом и бронью, должны просто пойти защищать то, что для них важно. Если у Вас есть долги перед государством, то отдавайте их. Не лицемерьте тут, что «меня по закону не призовут», а идите и выполняйте свой долг.
Мне государство долги не вернуло и не вернёт, но оно почему-то ещё претендует на моё здоровье и жизнь.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Суб 21 вер, 2024 12:30, всього редагувалось 1 раз.
У своєму Facebook знаменитість вийшов на зв'язок з Лондона, де зараз мешкає, і опублікував нову світлину. На камеру Залужний позував у звичному для себе образі: в класичному синьому костюмі з білою сорочкою та краваткою такого ж кольору, що і костюм. Новий кадр український посол вирішив ніяк не підписувати. Неозброєним оком помітно, що екс-головнокомандувач дуже схуд. Зокрема, у форми його тіла стали значно меншими, а лице стало менш округле. У коментарях шанувальники Валерія Федоровича також підмітили зміни у його зовнішності. Підписники оцінили результат його схуднення та засипали посла компліментами: "Красень і гордість всієї України" "Ви все молодшаєте і гарнішаєте! Повітря Альбіону явно пішло вам на користь, маєте бадьорий вигляд і готові перемагати! Наш потужний отаман Валерій Залужний" "Як завжди гарний, з часом ви стаєте лише кращим" "Схуднення вам личить" https://www.unian.ua/lite/stars/tane-na ... 62585.html
Успіх, запитайте. Може відповість. Як треба зробити.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 21 вер, 2024 11:56, всього редагувалось 1 раз.
І так і було в 2022. Триместр -- єдиний розумний строк. А далі вже мала би бути демобілізація... І нові.
Демобілізація залишилась тіки у Ваших фантазіях. Останній камінь був відставка залужного. Після того навіть обговорення нема. Ніяких строків.
Друзі, а що можете сказати про Армія+? Хтось вже з ваших подавав рапорти через цей додаток? Хтось звільнився не пишучи паперового рапорта, який може "загубитись" по дорозі до комбрига?
А також, може Сенс нам щось може прокоментувати по цій Армії+?
Програмка ставиться. І взагалі не запускається... Деякі хоч нили, що “а раптом телеф.рутнутий?” А ця взагалі без слів. 😒
А жаль. Якби кожен увійшов у смак, і міг закидати по рапортику щодня, про всілякі саботажі й “злочинні накази” у війську -- було би цікаво... Резерв працює. Хоч і не виправили дані. ДіЯ. Хоч і не зразу. А це чомусь ні... Бояться валу рапортів, а потім і заголовків в новинах?
Banderlog написав:
Bobua написав:А ще -- запої...
І так і було в 2022. Триместр -- єдиний розумний строк. А далі вже мала би бути демобілізація... І нові.
Демобілізація залишилась тіки у Ваших фантазіях. Останній камінь був відставка залужного. Після того навіть обговорення нема. Ніяких строків.
З висоти генштабів -- то да. Но нєт. І солдати там внизу такі маленькі як миші, пардон, кріси, ще раз пардон -- кріпаки. Але якщо вже 200тис втекло і їм за це нічо не було. Як і мільйонам ухилянтів -- то це вже аж ніяк не мало...
ЛАД написав:Бли-и-и-н! Сколько законников развелось!
Вот только интересно, почему вы так быстро вспоминаете о законах, когда речь идёт о ваших правах, и ещё быстрее забываете о них, когда заходит речь о ваших обязанностях.
Кто ответит на этот вопрос?
Вам дещо раніше вже давали неодноразово пропозиції не оспорювати питання в яких ви маєте лише своє уявне бачення.
Щодо питання законності або законів - Держава і її органи працюють штатно , якщо проблемне питання не вирішується пропонують збільшення фінансування і використовуючи адмінресурс з часом питання вирішується.
Але це не стосується саме тих людей ( не ресурс!!! ) які не можуть отримати по закону від держави те що маю ознаки отримати,проте бюрократія під час війни це найбільший чинник який вбиває будь-який потяг до мотивації. Якщо звісно ви мали справу зрозумієте ,якщо ні - знову вночі напишите .
Как очень часто, вы написали не очень вразумительно о чём-то, что не имеет отношения к моему вопросу. Если хотите что-то сказать, то можете сделать это не в виде ответа на мой пост. А если хотите ответить именно на мой пост, то будьте любезны писать о чём-то связанном с текстом моего поста и поставленным там вопросом.
_hunter написав:.......... "Затримують та доставляють" - КТО? - мы, вроде, выяснили - что это только полиция может осуществлять. вы "подвалирование" какой-то отдельной частью "буссификации" считаете? - полномочий на содержание под стражей тцкшникам - напомню - не дали.
Последний раз для вас - учитесь читать.
У разі встановлення, що громадянин порушує правила військового обліку, визначені Порядком організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487 (Офіційний вісник України, 2023 р., № 5, ст. 409), або Законом України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, виявлення розбіжностей військово-облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних, резервістів старший групи оповіщення пропонує резервісту або військовозобов’язаному (крім резервістів та військовозобов’язаних СБУ та розвідувальних органів) прослідувати до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки для взяття на військовий облік, проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби, уточнення своїх персональних даних, даних військово-облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних, резервістів. Із зазначеною метою громадянину оформляється та вручається повістка.
Потом о составлении акта відмови, а потом:
У разі відмови прослідувати до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до такого центру на підставі статей 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
І так і було в 2022. Триместр -- єдиний розумний строк. А далі вже мала би бути демобілізація... І нові.
Демобілізація залишилась тіки у Ваших фантазіях. Останній камінь був відставка залужного. Після того навіть обговорення нема. Ніяких строків.
Друзі, а що можете сказати про Армія+? Хтось вже з ваших подавав рапорти через цей додаток? Хтось звільнився не пишучи паперового рапорта, який може "загубитись" по дорозі до комбрига?
А також, може Сенс нам щось може прокоментувати по цій Армії+?
Я залишу це питання без відповіді. Також пропоную спитати у пані стм — вона зможе піддати сумніву мої пропозиції,тим паче знає і видає за дійсність скільки коштує законна/незаконна послуга. Останній висновок був зроблений через ганебне знецінення адвоката як спеціалістами,навіть надала точну цифру юрист + 100000 грн = адвокат. Знімаю корону «юриста» та добровільно передаю шановн(ому) форумчанину stm.
Shaman написав:(в США теж були ухилянти, коли мобілізували у В'єтнам).
Це було 50 років тому!!! В СРСР люди теж були «ресурсом». Західні демократії вже дійшли до розуміння, що життя людини (і не лише жінок, як в Україні) є найвищою цінністю. Ви можете уявити, що завтра в США закриють для чоловіків кордони і почнуть виловлювати людей на вулиці? Я - ні.
Я читав інтервʼю Міністра оборони Великобританії на початку року, в якому він сказав, що навіть у випадку нападу умовної росії, нікого примушувати воювати не будуть, тому що для цього є армія.