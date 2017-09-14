ЛАД написав:Последний раз для вас - учитесь читать.
Прежде чем что-то кому-то советовать, выучите разницу между законом и постановлением КМУ. Административное задержание происходит согласно КУпАП, которому противоречит Постановление 560. «Революционная необходимость» не оправдывает незаконное задержание на основании незаконного Постановления, но Вам, как я понял, всё равно.
Успіх написав:Хтось звільнився не пишучи паперового рапорта, який може "загубитись" по дорозі до комбрига?
можно пробувати звільнятись через тцк, якщо є підстави. В смислі документи вони приймуть і одправлять на частину. в частині скоріш за все не звільнять... будуть зсилатись на закон про порядок проходження військової служби. Но документи вже не потєряють і за сзч врятлі посадять.
Bobua написав:Програмка ставиться. І взагалі не запускається... Деякі хоч нили, що “а раптом телеф.рутнутий?” А ця взагалі без слів. 😒
А жаль. Якби кожен увійшов у смак, і міг закидати по рапортику щодня, про всілякі саботажі й “злочинні накази” у війську -- було би цікаво... Резерв працює. Хоч і не виправили дані. ДіЯ. Хоч і не зразу. А це чомусь ні... Бояться валу рапортів, а потім і заголовків в новинах?
Те, що програмка "сира" - це я чув ще місяць тому! То може за місяць трохи подокручували/вдосконалили? Що реально не працює? Багато з вас пробували її встановити і протестувати?
_hunter написав:.......... "Затримують та доставляють" - КТО? - мы, вроде, выяснили - что это только полиция может осуществлять. вы "подвалирование" какой-то отдельной частью "буссификации" считаете? - полномочий на содержание под стражей тцкшникам - напомню - не дали.
Последний раз для вас - учитесь читать.
У разі встановлення, що громадянин порушує правила військового обліку, визначені Порядком організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487 (Офіційний вісник України, 2023 р., № 5, ст. 409), або Законом України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, виявлення розбіжностей військово-облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних, резервістів старший групи оповіщення пропонує резервісту або військовозобов’язаному (крім резервістів та військовозобов’язаних СБУ та розвідувальних органів) прослідувати до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки для взяття на військовий облік, проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби, уточнення своїх персональних даних, даних військово-облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних, резервістів. Із зазначеною метою громадянину оформляється та вручається повістка.
Потом о составлении акта відмови, а потом:
У разі відмови прослідувати до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до такого центру на підставі статей 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Shaman написав:(в США теж були ухилянти, коли мобілізували у В'єтнам).
Це було 50 років тому!!! В СРСР люди теж були «ресурсом». Західні демократії вже дійшли до розуміння, що життя людини (і не лише жінок, як в Україні) є найвищою цінністю. Ви можете уявити, що завтра в США закриють для чоловіків кордони і почнуть виловлювати людей на вулиці? Я - ні.
Я читав інтервʼю Міністра оборони Великобританії на початку року, в якому він сказав, що навіть у випадку нападу умовної росії, нікого примушувати воювати не будуть, тому що для цього є армія.
"Говорите и вы". Я бы посмотрел на этого министра при Черчилле в 1940. Сейчас он может такое говорить, уповая на то, что Англия обладает ядерным оружием и на операцию "Морской лев" никто не решится. Соответственно, не понадобится увеличивать армию.