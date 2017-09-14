RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 99719972997399749975>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 44
до кінця 2024 року
20%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
16%
7
до липня 2026 року
7%
3
до кінця 2026 року
7%
3
йтиме до 2027 чи довше
36%
16
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 12:21

  detroytred написав:А що таке по суті план Перемоги чи план Зе?
....

Какой смысл обсуждать план, о котором мы ничегошеньки не знаем?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30272
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 12:24

  ЛАД написав:
  detroytred написав:А що таке по суті план Перемоги чи план Зе?
....

Какой смысл обсуждать план, о котором мы ничегошеньки не знаем?
И этот план не ЗЕ а США. Он туда летит типа с планом, а на самом деле хочет более реально сам узнать про него от Байдена и его девушки.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8260
З нами з: 13.09.09
Подякував: 110 раз.
Подякували: 845 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 12:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Последний раз для вас - учитесь читать.

Прежде чем что-то кому-то советовать, выучите разницу между законом и постановлением КМУ. Административное задержание происходит согласно КУпАП, которому противоречит Постановление 560. «Революционная необходимость» не оправдывает незаконное задержание на основании незаконного Постановления, но Вам, как я понял, всё равно.
АндрейМ
 
Повідомлень: 256
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 12:27

  Успіх написав:Хтось звільнився не пишучи паперового рапорта, який може "загубитись" по дорозі до комбрига? :mrgreen:


можно пробувати звільнятись через тцк, якщо є підстави. В смислі документи вони приймуть і одправлять на частину. в частині скоріш за все не звільнять... будуть зсилатись на закон про порядок проходження військової служби. Но документи вже не потєряють і за сзч врятлі посадять.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1279
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 12:36

  Banderlog написав: В смислі документи вони приймуть і одправлять на частину.

Питання: на якій підставі? Чому? Вони будуть приймати документи.

Я без поняття. Цікаво.
Бо дивно: вони те, що прямо зобов'язанні зачастую не роблять; а тут прям будуть робити?
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 21 вер, 2024 12:38, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 30319
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 12:36

Не вганяйте мене в паперову депресію)))

  Bobua написав:Програмка ставиться.
І взагалі не запускається...
Деякі хоч нили, що “а раптом телеф.рутнутий?”
А ця взагалі без слів. 😒

А жаль.
Якби кожен увійшов у смак, і міг закидати по рапортику щодня, про всілякі саботажі й “злочинні накази” у війську -- було би цікаво...
Резерв працює. Хоч і не виправили дані. ДіЯ. Хоч і не зразу.
А це чомусь ні... Бояться валу рапортів, а потім і заголовків в новинах?
Те, що програмка "сира" - це я чув ще місяць тому!
То може за місяць трохи подокручували/вдосконалили?
Що реально не працює?
Багато з вас пробували її встановити і протестувати?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6846
З нами з: 18.03.21
Подякував: 229 раз.
Подякували: 949 раз.
 
Профіль
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 12:39

  ЛАД написав:
  _hunter написав:..........
"Затримують та доставляють" - КТО? - мы, вроде, выяснили - что это только полиция может осуществлять.
вы "подвалирование" какой-то отдельной частью "буссификации" считаете? - полномочий на содержание под стражей тцкшникам - напомню - не дали.

Последний раз для вас - учитесь читать.
У разі встановлення, що громадянин порушує правила військового обліку, визначені Порядком організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487 (Офіційний вісник України, 2023 р., № 5, ст. 409), або Законом України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, виявлення розбіжностей військово-облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних, резервістів старший групи оповіщення пропонує резервісту або військовозобов’язаному (крім резервістів та військовозобов’язаних СБУ та розвідувальних органів) прослідувати до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки для взяття на військовий облік, проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби, уточнення своїх персональних даних, даних військово-облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних, резервістів. Із зазначеною метою громадянину оформляється та вручається повістка.

Потом о составлении акта відмови, а потом:
У разі відмови прослідувати до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до такого центру на підставі статей 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Вы это на какой вопрос отвечать пытаетесь? -- на вопрос "кто" или про "подвализацию"?
-- попробуйте, например, тут:
https://focus.ua/voennye-novosti/654511 ... hal-ot-tck
найти полицию в кадре...
_hunter
 
Повідомлень: 8425
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 12:40

Армія+

  sens написав:Я залишу це питання без відповіді. Також пропоную спитати у пані стм
Можете мені написати в приват.
А до СТМ в мене буде інше питання;)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6846
З нами з: 18.03.21
Подякував: 229 раз.
Подякували: 949 раз.
 
Профіль
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 12:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Успіх написав:А до СТМ в мене буде інше питання;)

Ти ж одружений!
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35290
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1455 раз.
Подякували: 8031 раз.
 
Профіль
4
8
3
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 12:42

  АндрейМ написав:
  Shaman написав:(в США теж були ухилянти, коли мобілізували у В'єтнам).

Це було 50 років тому!!! В СРСР люди теж були «ресурсом». Західні демократії вже дійшли до розуміння, що життя людини (і не лише жінок, як в Україні) є найвищою цінністю. Ви можете уявити, що завтра в США закриють для чоловіків кордони і почнуть виловлювати людей на вулиці? Я - ні.

Я читав інтервʼю Міністра оборони Великобританії на початку року, в якому він сказав, що навіть у випадку нападу умовної росії, нікого примушувати воювати не будуть, тому що для цього є армія.

"Говорите и вы". :)
Я бы посмотрел на этого министра при Черчилле в 1940.
Сейчас он может такое говорить, уповая на то, что Англия обладает ядерным оружием и на операцию "Морской лев" никто не решится. Соответственно, не понадобится увеличивать армию.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30272
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
  #<1 ... 99719972997399749975>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: katso, tester7336, ЛАД і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
20 66911
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 вер, 2024 17:21
sens
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 229129
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 717361
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1351)
21.09.2024 13:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.