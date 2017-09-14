ЛАД написав:Кстати, бусификация уже узаконена. Той самой 560 Постановой. В п.54 читаем: У разі відмови прослідувати до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до такого центру на підставі статей 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/560-2024-%D0%BF#Text Т.е. единственное, что нужно, чтобы в состав группы входил полицейский и не изображал из себя постороннего.
это как раз вы невнимательны. попросить проследовать полиция может только если "У разі встановлення, що громадянин порушує" и именно полиция должна доставить и составить протокол что она его задержала и доставила.
а вот именно бусификация как раз не законна когда пакуют непонятные челы в непонятный бус и потом незаконно удерживают что даже в полиции не знают где он. у вас одно предложение противоречит другому.
Banderlog написав:можно пробувати звільнятись через тцк, якщо є підстави. В смислі документи вони приймуть і одправлять на частину. в частині скоріш за все не звільнять... будуть зсилатись на закон про порядок проходження військової служби. Но документи вже не потєряють і за сзч врятлі посадять.
Та підстави - завжди можна знайти)) Наприклад, догляд за котом, чи за кицею
І я теж подумав, що можна було б подати через тцк(щоб там хоч відмітку зробили, що рапор/документи ОТРИМАЛИ!) - але телефонували в тцк, а там сказали, що рапорт подається у частині, якій служиш, або через Армія+. Тобто, вони документи/рапорти не приймають?
katso написав:Не единственное. Нужно еще процедуру административного задержания соблюдать, в которой нет ничего ни про ТЦК, ни про бусики на белых номерах - а есть только полиция, протокол, понятые, полицейский участок, специально оборудованная комната для задержанных, и не более чем на 3 часа если можно установить личность - https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/ ... 0%BD%D1%8F
Вы невнимательно прочитали цитату из Постановы. Сейчас специально выделил.
ОК. А про другие аспекты - сроки админ.задержания, бусики на белых номерах, отсутствие протоколов, понятых, изъятие личных вещей (моб.телефонов) что скажете? В законах все эти процедуры детально расписаны - и они все нарушаются.
Shaman написав:ми бачили мобілізацію за законом попередні півроку - коли мобілізація була просто провалена. як наслідок некомплект в військах, втрати та таке інше.
питання - як забезпечити мобілізацію - воно немає відповіді, бо так переважна більшість населення не хоче мобілізуватися.
Мобілізація МАЄ БУТИ ПО ЗАКОНУ! Якщо по закону мобілізація проходить погано - ТРЕБА МІНЯТИ ЗАКОН! Якщо ефективна тільки БУСИФІКАЦІЇ - ЇЇ ТРЕБА УЗАКОНИТИ.
Але проблема в тому, що тоді відповідальність буде на зелених гандонах. А тепер у випадку чого вся відповідальність - на рядових співробітниках ТЦК(навіть не керівниках), без юридичної освіти, часто мобілізованих, деколи ще й з ПТРС.
ЛАД написав:Я бы посмотрел на этого министра при Черчилле в 1940.
Я живу в первой половине 21-го века, а не первой половине 20-го, и мои жизненные ценности и убеждения отличаются от тех, которые превалировали в 1940-ом году. Кто в каком средневековье застрял со своими взглядами меня особо не интересует. Тут некоторые за взрослых дочерей решают с кем им встречаться, поэтому меня мало что удивляет.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Суб 21 вер, 2024 13:14, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:(в США теж були ухилянти, коли мобілізували у В'єтнам).
Це було 50 років тому!!! В СРСР люди теж були «ресурсом». Західні демократії вже дійшли до розуміння, що життя людини (і не лише жінок, як в Україні) є найвищою цінністю. Ви можете уявити, що завтра в США закриють для чоловіків кордони і почнуть виловлювати людей на вулиці? Я - ні.
Я читав інтервʼю Міністра оборони Великобританії на початку року, в якому він сказав, що навіть у випадку нападу умовної росії, нікого примушувати воювати не будуть, тому що для цього є армія.
"Говорите и вы". Я бы посмотрел на этого министра при Черчилле в 1940.
Я ж уже приводил Вам кучу ссылок что в 1940м году Англия (да и вообще никто): - не закрывала границы на выезд мужчин (в том числе сухопутные с нейтральной Ирландией) - не ловила людей на улицах - не запрещала гражданское авиасообщение в ноль Но Вы упорно игнорируете
sens написав: Я залишу це питання без відповіді. Також пропоную спитати у пані стм — вона зможе піддати сумніву мої пропозиції,тим паче знає і видає за дійсність скільки коштує законна/незаконна послуга. Останній висновок був зроблений через ганебне знецінення адвоката як спеціалістами,навіть надала точну цифру юрист + 100000 грн = адвокат. Знімаю корону «юриста» та добровільно передаю шановн(ому) форумчанину stm.
Сенс, я очень благодарна за ваш именно такой ответ. 100 штук это действительно была цена за подготовку и допуск к экзамену самому первому когда приняли такое решение. Почему я знаю, на моей кухне практически плакала моя подруга которая защищала свою контору в суде, писала и выигрывала дела. Но, фирма сказала что адвокатское получит один юрист чухающий яйца. Нет у меня нет ненависти к мужикам, но в этом случае допусти меня к её директору, то без уважения и с матами всеми которые мне известны я бы ему описала моё отношение)) мы тогда обсуждали что мне посильна сумма 20 и у неё есть не менее заинтересованные в её душевном равновесии подруги. Люди могут решать определенные, кажущиеся безвыходным ситуации ) Теперь к Вам, вы не ректор, Вы юрист имеющий более 2х лет работы и сдавший адвокатское за 20тыш и ежегодный взнос 2100грн чувак с адвокатским которого пинают даже с ТЦК. Меня без адвокатского и присутствия одно ТЦК побоялась ))) Я всего-то попросила опекуна по суду не подписывать ни одной бумаги согласия, кроме заявления на отсрочку мобилизации и сказать 1 фразу "я не могу вам запретить нарушить Закон, но с той стороны есть человек который пообещал что уничтожит вашу карьеру и возможно посадит, если со мной что-то случится." Прикиньте, закон нарушать желания не возникло и заявление как бумажка было принято ))) я даже не юрист - меня боятся заочно. Вы - адвокат которого пинают с ТЦК и Вы жалуетесь на жизнь ))) Спасибо, что лишь подтвердили мою нелюбовь к желе и холодцу )))
Востаннє редагувалось stm в Суб 21 вер, 2024 13:14, всього редагувалось 1 раз.