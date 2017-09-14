RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 997399749975997699779978>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 44
до кінця 2024 року
20%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
16%
7
до липня 2026 року
7%
3
до кінця 2026 року
7%
3
йтиме до 2027 чи довше
36%
16
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 13:13

  tester7336 написав:
  ЛАД написав:Кстати, бусификация уже узаконена. Той самой 560 Постановой. В п.54 читаем:
У разі відмови прослідувати до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до такого центру на підставі статей 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/560-2024-%D0%BF#Text
Т.е. единственное, что нужно, чтобы в состав группы входил полицейский и не изображал из себя постороннего.

это как раз вы невнимательны. попросить проследовать полиция может только если "У разі встановлення, що громадянин порушує"
и именно полиция должна доставить и составить протокол что она его задержала и доставила.

а вот именно бусификация как раз не законна когда пакуют непонятные челы в непонятный бус и потом незаконно удерживают что даже в полиции не знают где он. у вас одно предложение противоречит другому.

Отже ж точно.
Схоже так і є.

Вже!!! повинен бути факт встановлення!!! адмінпорушення -- тобто вже тцк повинна бути винесена постанова про адмінпорушення цією особою.
І тоді порушника поліція доставляє в тцк.

Власне для цього і ввели оновлення даних. Хто, не обновив, на тих адмінсправа і постанова.
Поліції достатньо лише встановити особу, побачити, що є постанова -- тобто встановлено-визначено тцк, що особа порушник; затримати і доставити. Порушника.
На підставі наявності постанови про порушення. Яка вже є.

Поки нема постанови або рішення суду --- особа не вважається порушником. Є лише припущення, що вона може здійснила правопорушення.

Наче так)))
Постанову складає начальник тцк. Тобто тільки він визначає є порушення чи нема. Тільки йому надано повноваження на розгляд адмінсправи і винесення постанови.
А не будь-хто з групи оповіщення!
detroytred
 
Повідомлень: 30327
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 13:24

І як тут не піти в сзч?)))

Встановив Армія+

Зайшов через приват, авторизувався/ідентифікацію пройшов...
Далі при натиску "продовжити" - мене викидає на початок 🤦
І так по колу 100500раз!🤬🤬🤬
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6846
З нами з: 18.03.21
Подякував: 229 раз.
Подякували: 949 раз.
 
Профіль
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 13:28

  АндрейМ написав:
  ЛАД написав:Бли-и-и-н! Сколько законников развелось!

Вот только интересно, почему вы так быстро вспоминаете о законах, когда речь идёт о ваших правах, и ещё быстрее забываете о них, когда заходит речь о ваших обязанностях.

Кто ответит на этот вопрос?

О каких «обязанностях? Обязанность есть у государства - защищать жизни граждан и обеспечивать им безопасность. Вот, прямо так в Конституции и написано. Государство не выполняет свои функции, за которые мы этому государству платим. Не стоит перекладывать ответственность за то, что государство не создало армию и не вооружилось за 30 лет, на граждан.

В ответ на то, что нужно делать, если надо «прям сейчас» - Вам и другим переживающим за страну идти воевать, а не ждать пока Вас и Ваши семьи защитят те, кого насильно заставят это делать. Все те, кто прикрывается полом, возрастом и бронью, должны просто пойти защищать то, что для них важно. Если у Вас есть долги перед государством, то отдавайте их. Не лицемерьте тут, что «меня по закону не призовут», а идите и выполняйте свой долг.

Мне государство долги не вернуло и не вернёт, но оно почему-то ещё претендует на моё здоровье и жизнь.

Прямо "Манифест ухилянта"! И труса.
"Обязанность есть у государства, у меня никаких обязанностей нет" и точка.
1. Чем и кем "государство должно защищать жизни граждан"? У нас, вообще-то, до сих пор не контрактная армия. Сейчас прямо по ходу войны пытаются на неё перейти. Это уж не говоря о том, что государство не может в мирное время содержать армию, достаточную для полномасштабной войны. Государство это абстракция, а воевать могут только живые люди - граждане этого государства.
2. За какие деньги государство должно было "создать армию и вооружиться за 30 лет"?
За копейки, которые вы платили в виде налогов? Скажете, что вы лично платили много? Может быть, но сравните это с ценами на современный танк, самолёт или "Патриот". Окажется, что всё равно копейки.
Не может бедное государство иметь сильную армию. Или может, но тогда оно должно превратиться в Северную Корею. Боюсь, вам это не понравилось бы.
3. Насчёт "долгов государству". Я уж точно этому государству ничего не должен. Всё, что я получил от государства, я получил от уже 30 лет не существующей УССР. Но я гражданин Украины и признаю свои обязанности. И я не хочу лишиться родины только потому, что какому-то Путину захотелось её захватить.
4. Из трусости вы готовы отправить "отдавать долг" кого угодно - женщин, детей стариков - только не себя, любимого.
"Прикрываясь полом"... Интересно, вы пошлёте свою сестру, мать, дочь или жену "отдавать долг"? Хотя о чём это я. Конечно, нет.
О стариках отвечать не буду. Не хочу уж слишком грубить. Посмотрим, что вы скажете о "прикрываясь возрастом", когда вам будет не 45 (как записано в ваших личных данных), а 70+. Подозреваю, цензурных слов вы не найдёте.
5. Интересно, вы так же, как Velz, уверены, что "даже если прорвут фронт-я буду быстрее"? Или вы уверены, что спокойно уживётесь с оккупационными властями?
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 21 вер, 2024 13:59, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30284
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 13:41

  АндрейМ написав:
  ЛАД написав:Я бы посмотрел на этого министра при Черчилле в 1940.

Я живу в первой половине 21-го века, а не первой половине 20-го, и мои жизненные ценности и убеждения отличаются от тех, которые превалировали в 1940-ом году. Кто в каком средневековье застрял со своими взглядами меня особо не интересует. Тут некоторые за взрослых дочерей решают с кем им встречаться, поэтому меня мало что удивляет.

Ваши "жизненные ценности и убеждения" ото убеждения суслика, который забился в тёплую норку, никому не обязан и "не трогайте меня". Вот только лиса при случае на это внимания не обратит.
А в 1940 были такие же убеждения, как сегодня. Просто тогда не было ЯО. А с вашими убеждениями Великобритания была бы завоёвана Гитлером. После чего СССР войну фактически против всей Европы, скорее всего, проиграл бы и вы сегодня "благополучно" жили в 3-м Рейхе и мечтали о благосклонности арийского господина.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30284
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 13:42

  detroytred написав:
  tester7336 написав:
  ЛАД написав:Кстати, бусификация уже узаконена. Той самой 560 Постановой. В п.54 читаем:
У разі відмови прослідувати до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до такого центру на підставі статей 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/560-2024-%D0%BF#Text
Т.е. единственное, что нужно, чтобы в состав группы входил полицейский и не изображал из себя постороннего.

это как раз вы невнимательны. попросить проследовать полиция может только если "У разі встановлення, що громадянин порушує"
и именно полиция должна доставить и составить протокол что она его задержала и доставила.

а вот именно бусификация как раз не законна когда пакуют непонятные челы в непонятный бус и потом незаконно удерживают что даже в полиции не знают где он. у вас одно предложение противоречит другому.

Отже ж точно.
Схоже так і є.

Вже!!! повинен бути факт встановлення!!! адмінпорушення -- тобто вже тцк повинна бути винесена постанова про адмінпорушення цією особою.
І тоді порушника поліція доставляє в тцк.

Власне для цього і ввели оновлення даних. Хто, не обновив, на тих адмінсправа і постанова.
Поліції достатньо лише встановити особу, побачити, що є постанова -- тобто встановлено-визначено тцк, що особа порушник; затримати і доставити. Порушника.
На підставі наявності постанови про порушення. Яка вже є.

Поки нема постанови або рішення суду --- особа не вважається порушником. Є лише припущення, що вона може здійснила правопорушення.

Наче так)))
Постанову складає начальник тцк. Тобто тільки він визначає є порушення чи нема. Тільки йому надано повноваження на розгляд адмінсправи і винесення постанови.
А не будь-хто з групи оповіщення!


кстати то что тцк не хочет идти по Закону а применяет бусификацию я вижу не так как тут некоторые ее защитники под соусом необходимости турбомобилизации
ИМХО все намного проще - деньги. если проводить задержания по закону - то большая часть денег будет оседать у полиции. так как это они будут проводить задержания и доставку уже без участия тцк. а еще смешнее - чел например прописан в мухосранске а живет в Киеве. кто получит бабло за его задержание и отмаз? а доки по отправке на почту повестки и потом доки на полицию про админнарушение оформляли в мухосранске. т.е. волокита одним а план и бабло другим. потому кому этот Закон нужен?
как говорят менты - ищите кому выгодно. и получите ответ.
Востаннє редагувалось tester7336 в Суб 21 вер, 2024 13:43, всього редагувалось 1 раз.
tester7336
 
Повідомлень: 311
З нами з: 30.06.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 13:42

  ЛАД написав:
  detroytred написав:А що таке по суті план Перемоги чи план Зе?
....

Какой смысл обсуждать план, о котором мы ничегошеньки не знаем?

Як це нічогісінько?

В точності ті самі пункти, про які велась мова вище.
"За даними журналістів, в рамках «плану перемоги», спрямованого на припинення війни росії проти України, президент Володимир Зеленський наполягатиме на
- офіційному запрошенні до вступу в НАТО.
- Крім цього, він включає зобов’язання США щодо постійного постачання сучасного озброєння Україні.
- План також передбачає чіткий шлях до членства України в Європейському Союзі та інші економічні та безпекові домовленості."
https://www.slovoidilo.ua/2024/09/21/no ... y-ukrayiny

Один в один. З оцим, що півгодини тому з'явилося.

Да прибуде з нами сила!
Від партнерів))
detroytred
 
Повідомлень: 30327
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 13:51

  katso написав:
  ЛАД написав:
  АндрейМ написав:.....
Це було 50 років тому!!! В СРСР люди теж були «ресурсом». Західні демократії вже дійшли до розуміння, що життя людини (і не лише жінок, як в Україні) є найвищою цінністю. Ви можете уявити, що завтра в США закриють для чоловіків кордони і почнуть виловлювати людей на вулиці? Я - ні.

Я читав інтервʼю Міністра оборони Великобританії на початку року, в якому він сказав, що навіть у випадку нападу умовної росії, нікого примушувати воювати не будуть, тому що для цього є армія.

"Говорите и вы". :)
Я бы посмотрел на этого министра при Черчилле в 1940.


Я ж уже приводил Вам кучу ссылок что в 1940м году Англия (да и вообще никто):
- не закрывала границы на выезд мужчин (в том числе сухопутные с нейтральной Ирландией)
- не ловила людей на улицах
- не запрещала гражданское авиасообщение в ноль
Но Вы упорно игнорируете

А была необходимость?
- люди массово бежали из страны?
- мужчины массово (или даже сколько-нибудь заметно) уклонялись от мобилизации?
- над Англией свободно летали самолёты Люфтваффе и были значительные риски того, что гражданские самолёты собьют? Обратите внимание, что западные авиакомпании моментально прекращают полёты над зонами боевых действий при наличии малейших рисков.
Игнорировал эти вопросы, т.к. считал, что Вы как умный человек ответы знаете сами.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30284
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 13:53

*Український лідер зазначив, що цей план схемою того, як змусити російського диктатора володимира путіна шукати миру.*

Джонсон. Джонсон про це прямо сказав, що для недопущення війни достатньо було оце все партнерам показати-довести рфії отоді.
Але. Вони (Захід. Партнери). Не показали.

А тепер Зе добивається того ж самого .... вже для того, щоб примусити рфію зупинити війну.

Ноу коментс...
___________
А зранку було посилання на Китай.
Який чекає, поки прийде час для миру.

Сцукі...
detroytred
 
Повідомлень: 30327
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 13:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Теперь к Вам, вы не ректор, Вы юрист

повторюю, корона "юриста" VASHA !
як казав один повар , який працював у француза 10 років і пішов - ВІН не вміє жарити мясо .
Так само і ВАМ було надано вичерпну відповідь - провокативні питання ставлять одним , слабкі відповідають , жаліються і платять гроші .
особисто я , залишаю за собою право, кому і як відповідати і яку винагороду за це мені отримувати .
Лише підтвердив , що ваша справа , можете й надалі надавати консультації, а не історії з чужого життя .
Востаннє редагувалось sens в Суб 21 вер, 2024 13:58, всього редагувалось 2 разів.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17801
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 945 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 13:57

  detroytred написав:
  tester7336 написав:
  ЛАД написав:Кстати, бусификация уже узаконена. Той самой 560 Постановой. В п.54 читаем:
У разі відмови прослідувати до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до такого центру на підставі статей 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/560-2024-%D0%BF#Text
Т.е. единственное, что нужно, чтобы в состав группы входил полицейский и не изображал из себя постороннего.

это как раз вы невнимательны. попросить проследовать полиция может только если "У разі встановлення, що громадянин порушує"
и именно полиция должна доставить и составить протокол что она его задержала и доставила.

а вот именно бусификация как раз не законна когда пакуют непонятные челы в непонятный бус и потом незаконно удерживают что даже в полиции не знают где он. у вас одно предложение противоречит другому.

Отже ж точно.
Схоже так і є.

Вже!!! повинен бути факт встановлення!!! адмінпорушення -- тобто вже тцк повинна бути винесена постанова про адмінпорушення цією особою.
І тоді порушника поліція доставляє в тцк.

Власне для цього і ввели оновлення даних. Хто, не обновив, на тих адмінсправа і постанова.
Поліції достатньо лише встановити особу, побачити, що є постанова -- тобто встановлено-визначено тцк, що особа порушник; затримати і доставити. Порушника.
На підставі наявності постанови про порушення. Яка вже є.

Поки нема постанови або рішення суду --- особа не вважається порушником. Є лише припущення, що вона може здійснила правопорушення.

Наче так)))
Постанову складає начальник тцк. Тобто тільки він визначає є порушення чи нема. Тільки йому надано повноваження на розгляд адмінсправи і винесення постанови.
А не будь-хто з групи оповіщення!

Согласно вашей же ссылке на постанову 560, всего этого не требуется и полицейский, который входит в состав "групи оповіщення" должен "проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до такого центру".
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 21 вер, 2024 14:05, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30284
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
  #<1 ... 997399749975997699779978>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
20 66915
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 вер, 2024 17:21
sens
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 229134
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 717369
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12725)
21.09.2024 14:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.