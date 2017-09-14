Додано: Суб 21 вер, 2024 13:28

АндрейМ написав: ЛАД написав: Бли-и-и-н! Сколько законников развелось!



Вот только интересно, почему вы так быстро вспоминаете о законах, когда речь идёт о ваших правах, и ещё быстрее забываете о них, когда заходит речь о ваших обязанностях.



Кто ответит на этот вопрос? Бли-и-и-н! Сколько законников развелось!Вот только интересно, почему вы так быстро вспоминаете о законах, когда речь идёт о ваших правах, и ещё быстрее забываете о них, когда заходит речь о ваших обязанностях.Кто ответит на этот вопрос?

О каких «обязанностях? Обязанность есть у государства - защищать жизни граждан и обеспечивать им безопасность. Вот, прямо так в Конституции и написано. Государство не выполняет свои функции, за которые мы этому государству платим. Не стоит перекладывать ответственность за то, что государство не создало армию и не вооружилось за 30 лет, на граждан.



В ответ на то, что нужно делать, если надо «прям сейчас» - Вам и другим переживающим за страну идти воевать, а не ждать пока Вас и Ваши семьи защитят те, кого насильно заставят это делать. Все те, кто прикрывается полом, возрастом и бронью, должны просто пойти защищать то, что для них важно. Если у Вас есть долги перед государством, то отдавайте их. Не лицемерьте тут, что «меня по закону не призовут», а идите и выполняйте свой долг.



Мне государство долги не вернуло и не вернёт, но оно почему-то ещё претендует на моё здоровье и жизнь. О каких «обязанностях? Обязанность есть у государства - защищать жизни граждан и обеспечивать им безопасность. Вот, прямо так в Конституции и написано. Государство не выполняет свои функции, за которые мы этому государству платим. Не стоит перекладывать ответственность за то, что государство не создало армию и не вооружилось за 30 лет, на граждан.В ответ на то, что нужно делать, если надо «прям сейчас» - Вам и другим переживающим за страну идти воевать, а не ждать пока Вас и Ваши семьи защитят те, кого насильно заставят это делать. Все те, кто прикрывается полом, возрастом и бронью, должны просто пойти защищать то, что для них важно. Если у Вас есть долги перед государством, то отдавайте их. Не лицемерьте тут, что «меня по закону не призовут», а идите и выполняйте свой долг.Мне государство долги не вернуло и не вернёт, но оно почему-то ещё претендует на моё здоровье и жизнь.

этому

Прямо "Манифест ухилянта"! И труса."Обязанность есть у государства, у меня никаких обязанностей нет" и точка.1. Чем и кем "государство должно защищать жизни граждан"? У нас, вообще-то, до сих пор не контрактная армия. Сейчас прямо по ходу войны пытаются на неё перейти. Это уж не говоря о том, что государство не может в мирное время содержать армию, достаточную для полномасштабной войны. Государство это абстракция, а воевать могут только живые люди - граждане этого государства.2. За какие деньги государство должно было "создать армию и вооружиться за 30 лет"?За копейки, которые вы платили в виде налогов? Скажете, что вы лично платили много? Может быть, но сравните это с ценами на современный танк, самолёт или "Патриот". Окажется, что всё равно копейки.Не может бедное государство иметь сильную армию. Или может, но тогда оно должно превратиться в Северную Корею. Боюсь, вам это не понравилось бы.3. Насчёт "долгов государству". Я уж точногосударству ничего не должен. Всё, что я получил от государства, я получил от уже 30 лет не существующей УССР. Но я гражданин Украины и признаю свои обязанности. И я не хочу лишиться родины только потому, что какому-то Путину захотелось её захватить.4. Из трусости вы готовы отправить "отдавать долг" кого угодно - женщин, детей стариков - только не себя, любимого."Прикрываясь полом"... Интересно, вы пошлёте свою сестру, мать, дочь или жену "отдавать долг"? Хотя о чём это я. Конечно, нет.О стариках отвечать не буду. Не хочу уж слишком грубить. Посмотрим, что вы скажете о "прикрываясь возрастом", когда вам будет не 45 (как записано в ваших личных данных), а 70+. Подозреваю, цензурных слов вы не найдёте.5. Интересно, вы так же, как, уверены, что "даже если прорвут фронт-я буду быстрее"? Или вы уверены, что спокойно уживётесь с оккупационными властями?