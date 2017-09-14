ЛАД написав:Кстати, бусификация уже узаконена. Той самой 560 Постановой. В п.54 читаем: У разі відмови прослідувати до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до такого центру на підставі статей 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/560-2024-%D0%BF#Text Т.е. единственное, что нужно, чтобы в состав группы входил полицейский и не изображал из себя постороннего.
это как раз вы невнимательны. попросить проследовать полиция может только если "У разі встановлення, що громадянин порушує" и именно полиция должна доставить и составить протокол что она его задержала и доставила.
а вот именно бусификация как раз не законна когда пакуют непонятные челы в непонятный бус и потом незаконно удерживают что даже в полиции не знают где он. у вас одно предложение противоречит другому.
Отже ж точно. Схоже так і є.
Вже!!! повинен бути факт встановлення!!! адмінпорушення -- тобто вже тцк повинна бути винесена постанова про адмінпорушення цією особою. І тоді порушника поліція доставляє в тцк.
Власне для цього і ввели оновлення даних. Хто, не обновив, на тих адмінсправа і постанова. Поліції достатньо лише встановити особу, побачити, що є постанова -- тобто встановлено-визначено тцк, що особа порушник; затримати і доставити. Порушника. На підставі наявності постанови про порушення. Яка вже є.
Поки нема постанови або рішення суду --- особа не вважається порушником. Є лише припущення, що вона може здійснила правопорушення.
Наче так))) Постанову складає начальник тцк. Тобто тільки він визначає є порушення чи нема. Тільки йому надано повноваження на розгляд адмінсправи і винесення постанови. А не будь-хто з групи оповіщення!
ЛАД написав:Бли-и-и-н! Сколько законников развелось!
Вот только интересно, почему вы так быстро вспоминаете о законах, когда речь идёт о ваших правах, и ещё быстрее забываете о них, когда заходит речь о ваших обязанностях.
Кто ответит на этот вопрос?
О каких «обязанностях? Обязанность есть у государства - защищать жизни граждан и обеспечивать им безопасность. Вот, прямо так в Конституции и написано. Государство не выполняет свои функции, за которые мы этому государству платим. Не стоит перекладывать ответственность за то, что государство не создало армию и не вооружилось за 30 лет, на граждан.
В ответ на то, что нужно делать, если надо «прям сейчас» - Вам и другим переживающим за страну идти воевать, а не ждать пока Вас и Ваши семьи защитят те, кого насильно заставят это делать. Все те, кто прикрывается полом, возрастом и бронью, должны просто пойти защищать то, что для них важно. Если у Вас есть долги перед государством, то отдавайте их. Не лицемерьте тут, что «меня по закону не призовут», а идите и выполняйте свой долг.
Мне государство долги не вернуло и не вернёт, но оно почему-то ещё претендует на моё здоровье и жизнь.
Прямо "Манифест ухилянта"! И труса. "Обязанность есть у государства, у меня никаких обязанностей нет" и точка. 1. Чем и кем "государство должно защищать жизни граждан"? У нас, вообще-то, до сих пор не контрактная армия. Сейчас прямо по ходу войны пытаются на неё перейти. Это уж не говоря о том, что государство не может в мирное время содержать армию, достаточную для полномасштабной войны. Государство это абстракция, а воевать могут только живые люди - граждане этого государства. 2. За какие деньги государство должно было "создать армию и вооружиться за 30 лет"? За копейки, которые вы платили в виде налогов? Скажете, что вы лично платили много? Может быть, но сравните это с ценами на современный танк, самолёт или "Патриот". Окажется, что всё равно копейки. Не может бедное государство иметь сильную армию. Или может, но тогда оно должно превратиться в Северную Корею. Боюсь, вам это не понравилось бы. 3. Насчёт "долгов государству". Я уж точно этому государству ничего не должен. Всё, что я получил от государства, я получил от уже 30 лет не существующей УССР. Но я гражданин Украины и признаю свои обязанности. И я не хочу лишиться родины только потому, что какому-то Путину захотелось её захватить. 4. Из трусости вы готовы отправить "отдавать долг" кого угодно - женщин, детей стариков - только не себя, любимого. "Прикрываясь полом"... Интересно, вы пошлёте свою сестру, мать, дочь или жену "отдавать долг"? Хотя о чём это я. Конечно, нет. О стариках отвечать не буду. Не хочу уж слишком грубить. Посмотрим, что вы скажете о "прикрываясь возрастом", когда вам будет не 45 (как записано в ваших личных данных), а 70+. Подозреваю, цензурных слов вы не найдёте. 5. Интересно, вы так же, как Velz, уверены, что "даже если прорвут фронт-я буду быстрее"? Или вы уверены, что спокойно уживётесь с оккупационными властями?
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 21 вер, 2024 13:59, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Я бы посмотрел на этого министра при Черчилле в 1940.
Я живу в первой половине 21-го века, а не первой половине 20-го, и мои жизненные ценности и убеждения отличаются от тех, которые превалировали в 1940-ом году. Кто в каком средневековье застрял со своими взглядами меня особо не интересует. Тут некоторые за взрослых дочерей решают с кем им встречаться, поэтому меня мало что удивляет.
Ваши "жизненные ценности и убеждения" ото убеждения суслика, который забился в тёплую норку, никому не обязан и "не трогайте меня". Вот только лиса при случае на это внимания не обратит. А в 1940 были такие же убеждения, как сегодня. Просто тогда не было ЯО. А с вашими убеждениями Великобритания была бы завоёвана Гитлером. После чего СССР войну фактически против всей Европы, скорее всего, проиграл бы и вы сегодня "благополучно" жили в 3-м Рейхе и мечтали о благосклонности арийского господина.
ЛАД написав:Кстати, бусификация уже узаконена. Той самой 560 Постановой. В п.54 читаем: У разі відмови прослідувати до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до такого центру на підставі статей 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/560-2024-%D0%BF#Text Т.е. единственное, что нужно, чтобы в состав группы входил полицейский и не изображал из себя постороннего.
это как раз вы невнимательны. попросить проследовать полиция может только если "У разі встановлення, що громадянин порушує" и именно полиция должна доставить и составить протокол что она его задержала и доставила.
а вот именно бусификация как раз не законна когда пакуют непонятные челы в непонятный бус и потом незаконно удерживают что даже в полиции не знают где он. у вас одно предложение противоречит другому.
Отже ж точно. Схоже так і є.
Вже!!! повинен бути факт встановлення!!! адмінпорушення -- тобто вже тцк повинна бути винесена постанова про адмінпорушення цією особою. І тоді порушника поліція доставляє в тцк.
Власне для цього і ввели оновлення даних. Хто, не обновив, на тих адмінсправа і постанова. Поліції достатньо лише встановити особу, побачити, що є постанова -- тобто встановлено-визначено тцк, що особа порушник; затримати і доставити. Порушника. На підставі наявності постанови про порушення. Яка вже є.
Поки нема постанови або рішення суду --- особа не вважається порушником. Є лише припущення, що вона може здійснила правопорушення.
Наче так))) Постанову складає начальник тцк. Тобто тільки він визначає є порушення чи нема. Тільки йому надано повноваження на розгляд адмінсправи і винесення постанови. А не будь-хто з групи оповіщення!
кстати то что тцк не хочет идти по Закону а применяет бусификацию я вижу не так как тут некоторые ее защитники под соусом необходимости турбомобилизации ИМХО все намного проще - деньги. если проводить задержания по закону - то большая часть денег будет оседать у полиции. так как это они будут проводить задержания и доставку уже без участия тцк. а еще смешнее - чел например прописан в мухосранске а живет в Киеве. кто получит бабло за его задержание и отмаз? а доки по отправке на почту повестки и потом доки на полицию про админнарушение оформляли в мухосранске. т.е. волокита одним а план и бабло другим. потому кому этот Закон нужен? как говорят менты - ищите кому выгодно. и получите ответ.
Востаннє редагувалось tester7336 в Суб 21 вер, 2024 13:43, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:А що таке по суті план Перемоги чи план Зе? ....
Какой смысл обсуждать план, о котором мы ничегошеньки не знаем?
Як це нічогісінько?
В точності ті самі пункти, про які велась мова вище. "За даними журналістів, в рамках «плану перемоги», спрямованого на припинення війни росії проти України, президент Володимир Зеленський наполягатиме на - офіційному запрошенні до вступу в НАТО. - Крім цього, він включає зобов’язання США щодо постійного постачання сучасного озброєння Україні. - План також передбачає чіткий шлях до членства України в Європейському Союзі та інші економічні та безпекові домовленості." https://www.slovoidilo.ua/2024/09/21/no ... y-ukrayiny
АндрейМ написав:..... Це було 50 років тому!!! В СРСР люди теж були «ресурсом». Західні демократії вже дійшли до розуміння, що життя людини (і не лише жінок, як в Україні) є найвищою цінністю. Ви можете уявити, що завтра в США закриють для чоловіків кордони і почнуть виловлювати людей на вулиці? Я - ні.
Я читав інтервʼю Міністра оборони Великобританії на початку року, в якому він сказав, що навіть у випадку нападу умовної росії, нікого примушувати воювати не будуть, тому що для цього є армія.
"Говорите и вы". Я бы посмотрел на этого министра при Черчилле в 1940.
Я ж уже приводил Вам кучу ссылок что в 1940м году Англия (да и вообще никто): - не закрывала границы на выезд мужчин (в том числе сухопутные с нейтральной Ирландией) - не ловила людей на улицах - не запрещала гражданское авиасообщение в ноль Но Вы упорно игнорируете
А была необходимость? - люди массово бежали из страны? - мужчины массово (или даже сколько-нибудь заметно) уклонялись от мобилизации? - над Англией свободно летали самолёты Люфтваффе и были значительные риски того, что гражданские самолёты собьют? Обратите внимание, что западные авиакомпании моментально прекращают полёты над зонами боевых действий при наличии малейших рисков. Игнорировал эти вопросы, т.к. считал, что Вы как умный человек ответы знаете сами.
повторюю, корона "юриста" VASHA ! як казав один повар , який працював у француза 10 років і пішов - ВІН не вміє жарити мясо . Так само і ВАМ було надано вичерпну відповідь - провокативні питання ставлять одним , слабкі відповідають , жаліються і платять гроші . особисто я , залишаю за собою право, кому і як відповідати і яку винагороду за це мені отримувати . Лише підтвердив , що ваша справа , можете й надалі надавати консультації, а не історії з чужого життя .
Востаннє редагувалось sens в Суб 21 вер, 2024 13:58, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:Кстати, бусификация уже узаконена. Той самой 560 Постановой. В п.54 читаем: У разі відмови прослідувати до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до такого центру на підставі статей 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/560-2024-%D0%BF#Text Т.е. единственное, что нужно, чтобы в состав группы входил полицейский и не изображал из себя постороннего.
это как раз вы невнимательны. попросить проследовать полиция может только если "У разі встановлення, що громадянин порушує" и именно полиция должна доставить и составить протокол что она его задержала и доставила.
а вот именно бусификация как раз не законна когда пакуют непонятные челы в непонятный бус и потом незаконно удерживают что даже в полиции не знают где он. у вас одно предложение противоречит другому.
Отже ж точно. Схоже так і є.
Вже!!! повинен бути факт встановлення!!! адмінпорушення -- тобто вже тцк повинна бути винесена постанова про адмінпорушення цією особою. І тоді порушника поліція доставляє в тцк.
Власне для цього і ввели оновлення даних. Хто, не обновив, на тих адмінсправа і постанова. Поліції достатньо лише встановити особу, побачити, що є постанова -- тобто встановлено-визначено тцк, що особа порушник; затримати і доставити. Порушника. На підставі наявності постанови про порушення. Яка вже є.
Поки нема постанови або рішення суду --- особа не вважається порушником. Є лише припущення, що вона може здійснила правопорушення.
Наче так))) Постанову складає начальник тцк. Тобто тільки він визначає є порушення чи нема. Тільки йому надано повноваження на розгляд адмінсправи і винесення постанови. А не будь-хто з групи оповіщення!
Согласно вашей же ссылке на постанову 560, всего этого не требуется и полицейский, который входит в состав "групи оповіщення" должен "проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до такого центру".
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 21 вер, 2024 14:05, всього редагувалось 1 раз.