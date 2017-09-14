katso написав:

ЛАД написав: 2. За какие деньги государство должно было "создать армию и не вооружиться за 30 лет"?За копейки, которые вы платили в виде налогов?

2. За какие деньги государство должно было "создать армию и не вооружиться за 30 лет"?За копейки, которые вы платили в виде налогов?

Не копейки, а 20% от зарплаты. Пятую часть своего отведенного господом Богом рабочего времени (я как то задумался - раньше древние отстегивали государству десятину - а сейчас 20% это как бы пятая часть - то есть государство стало брать с людей в 2 раза больше). И так делал каждый гражданин из - скольки там миллионов? Начиная с 16 лет, или когда там у кого первая зарплата. И будет делать вне зависимости от власти. Мало? Бедное государство? Зато это бедное государство могло делать ремонты Крещатика с испанскими каштанами, стеклянные мосты, покупать острова и виллы его отдельным представителям, тачилы в центре Киева в центре Вены и Парижа таких не встретишь и т.п. Да конечно, государство бедное. Цыганская вольница просто, менталитет "коню золотые зубы вставить" а оттуваться потом будет тот кто беднее.