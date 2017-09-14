ЛАД написав:Я бы посмотрел на этого министра при Черчилле в 1940.
Я живу в первой половине 21-го века, а не первой половине 20-го, и мои жизненные ценности и убеждения отличаются от тех, которые превалировали в 1940-ом году. Кто в каком средневековье застрял со своими взглядами меня особо не интересует. Тут некоторые за взрослых дочерей решают с кем им встречаться, поэтому меня мало что удивляет.
Ваши "жизненные ценности и убеждения" ото убеждения суслика, который забился в тёплую норку, никому не обязан и "не трогайте меня". Вот только лиса при случае на это внимания не обратит. А в 1940 были такие же убеждения, как сегодня. Просто тогда не было ЯО. А с вашими убеждениями Великобритания была бы завоёвана Гитлером. После чего СССР войну фактически против всей Европы, скорее всего, проиграл бы и вы сегодня "благополучно" жили в 3-м Рейхе и мечтали о благосклонности арийского господина.
Підтримую позицію "сусликів" - корупціонерів ПреЗЕдент вирішив саджати лише після перемоги , це слова ще одного "пацана" Тищенко КОТЛЕТА Колі , тому виникає умовно баланс . Поки корупціонерів не почнуть по справжньому САДЖАТИ і КОНФІСКУВАТИ в зворотноьому напрямку , суслики будуть жити до кінця військового стану
detroytred написав:А що таке по суті план Перемоги чи план Зе? ....
Какой смысл обсуждать план, о котором мы ничегошеньки не знаем?
Як це нічогісінько?
В точності ті самі пункти, про які велась мова вище. "За даними журналістів, в рамках «плану перемоги», спрямованого на припинення війни росії проти України, президент Володимир Зеленський наполягатиме на - офіційному запрошенні до вступу в НАТО. - Крім цього, він включає зобов’язання США щодо постійного постачання сучасного озброєння Україні. - План також передбачає чіткий шлях до членства України в Європейському Союзі та інші економічні та безпекові домовленості." https://www.slovoidilo.ua/2024/09/21/no ... y-ukrayiny
Один в один. З оцим, що півгодини тому з'явилося.
Да прибуде з нами сила! Від партнерів))
Вы, видимо, ошиблись со ссылкой. По вашей ссылке совсем другое - "Bloomberg розкрив подробиці «плану перемоги» України".
ЛАД написав:2. За какие деньги государство должно было "создать армию и не вооружиться за 30 лет"?За копейки, которые вы платили в виде налогов?
Не копейки, а 20% от зарплаты. Пятую часть своего отведенного господом Богом рабочего времени (я как то задумался - раньше древние отстегивали государству десятину - а сейчас 20% это как бы пятая часть - то есть государство стало брать с людей в 2 раза больше). И так делал каждый гражданин из - скольки там миллионов? Начиная с 16 лет, или когда там у кого первая зарплата. И будет делать вне зависимости от власти. Мало? Бедное государство? Зато это бедное государство могло делать ремонты Крещатика с испанскими каштанами, стеклянные мосты, покупать острова и виллы его отдельным представителям, тачилы в центре Киева в центре Вены и Парижа таких не встретишь и т.п. Да конечно, государство бедное. Цыганская вольница просто, менталитет "коню золотые зубы вставить" а оттуваться потом будет тот кто беднее.
тут мабуть ЛАД правий стосовно бюджету .
Податківці своїх кліентів добре знають . Мінімальна ЗП і 2 робітника на фірмі і мільйони гривень оберт
ЛАД написав:Согласно вашей же ссылке на постанову 560 всего этого не требуется и полицейский, который входит в состав "групи оповіщення" должен "проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до такого центру".
Гляньте ст. 261 і 262 КУпАП. Там посилання на неї.
Тобто затримується особа, яка здійснює (здійснила) адмінправопорушення. Повноваження визначати це!!!! є тільки у начальника тцк. Він визначає і в разі наявності адмінправопорушення виносить постанову.
Тобто спершу встановлення факту адмінправопорушення (начальником тцк з винесенням ним постанови), а потім адмінзатримання поліцейським. Порушника.
Група оповіщення лише перевіряє та оповіщає. Все. Крапка.
ЛАД написав:Какой смысл обсуждать план, о котором мы ничегошеньки не знаем?
Як це нічогісінько?
В точності ті самі пункти, про які велась мова вище. "За даними журналістів, в рамках «плану перемоги», спрямованого на припинення війни росії проти України, президент Володимир Зеленський наполягатиме на - офіційному запрошенні до вступу в НАТО. - Крім цього, він включає зобов’язання США щодо постійного постачання сучасного озброєння Україні. - План також передбачає чіткий шлях до членства України в Європейському Союзі та інші економічні та безпекові домовленості." https://www.slovoidilo.ua/2024/09/21/no ... y-ukrayiny
Один в один. З оцим, що півгодини тому з'явилося.
Да прибуде з нами сила! Від партнерів))
Вы, видимо, ошиблись со ссылкой. По вашей ссылке совсем другое - "Bloomberg розкрив подробиці «плану перемоги» України".
ЛАД написав:Согласно вашей же ссылке на постанову 560, всего этого не требуется и полицейский, который входит в состав "групи оповіщення" должен "проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до такого центру".
"У разі встановлення, що громадянин порушує" вы вообще текст читаете полностью или только то что вам хочется? или вы считаете что полицейский со слов тцк будет верить что было админ нарушение? так пойдите поработайте в полицию а потом расскажите как вы со слов кого то задержали. этот потом от своих слов откажется а задерживали официально вы.
Востаннє редагувалось tester7336 в Суб 21 вер, 2024 14:15, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:в 1940 были такие же убеждения, как сегодня. Просто тогда не было ЯО
не було мобільних телефонів не було навчання онлайн не було онлайн казино і крипти Фактично в 20 років студент може заробити достатньо для свого життя і доки не пізно зробити вибір - жити серед українців в Україні,серед українців в інший державі чи взагалі подалі в Австралії