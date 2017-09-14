|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 21 вер, 2024 14:17
detroytred написав:
..........
Це жарт?
Прошу прощения, ошибся.
Но всё равно, несмотря на моё уважение Bloomberg я бы не стал полагаться на слова журналистов. Откуда они могут знать сколько-нибудь точно. Разве что по слухам. Или у нас даже на самом высшем уровне проходной двор.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 30284
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Суб 21 вер, 2024 14:17
ЛАД
Хоча згоден, ота аргументація, що була від мене, можебути неправильною.
Бо в 262. статті мова саме під час вчинення:
*Адміністративне затримання провадиться:
1) органами внутрішніх справ (Національною поліцією) - при вчиненні ... при порушенні призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку, порушенні законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.*
___________
На практиці є відео, де отака аргументація "спершу постанова, рішення суду" прокатувала по гаїшним справам.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 30327
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 21 вер, 2024 14:19
ЛАД написав: detroytred написав:
..........
Це жарт?
Прошу прощения, ошибся.
Но всё равно, несмотря на моё уважение Bloomberg я бы не стал полагаться на слова журналистов. Откуда они могут знать сколько-нибудь точно. Разве что по слухам. Или у нас даже на самом высшем уровне проходной двор.
Да таємницею може бути лише, щось надтаємне офіційно.
А цей "план" рівня кеп-очевидне розробляв)) мабуть увесь офіс включно з прибиральницями.
Під впливом перегляду "Зіркових війн" - да прибуде з нами сила.
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 21 вер, 2024 14:23, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 30327
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 21 вер, 2024 14:21
tester7336 написав:
ИМХО все намного проще - деньги. если проводить задержания по закону - то большая часть денег будет оседать у полиции. так как это они будут проводить задержания и доставку уже без участия тцк. а еще смешнее - чел например прописан в мухосранске а живет в Киеве. кто получит бабло за его задержание и отмаз? а доки по отправке на почту повестки и потом доки на полицию про админнарушение оформляли в мухосранске. т.е. волокита одним а план и бабло другим. потому кому этот Закон нужен?
как говорят менты - ищите кому выгодно. и получите ответ.
чому при затриманні і обшуках за місцем проживання у співробітників не було жодної лопати Кулеби лише кг валютної готівки ? Звідки такий ресурс - чомусь ні правоохоронні органі,ані всілякі бігуси не бажають мати вичерпну відповідь .
Відповідь трохи революційна - всі воюють за бабло ! Хто в Києві за 10к уо надає білий квиток і довідки для виїзду , іншим по експрес процедурі на полігон .
Дійсно в ТГ багато відео контента як бусифікують , немає жодного відеодоказу за купівлю - тому що обидві сторони мають з цього зиск
-
sens
-
-
- Повідомлень: 17801
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 945 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Суб 21 вер, 2024 14:22
tester7336 написав:
"У разі встановлення, що громадянин порушує"
ЛАД написав:
Согласно вашей же ссылке на постанову 560, всего этого не требуется и полицейский, который входит в состав "групи оповіщення" должен "проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до такого центру".
вы вообще текст читаете полностью или только то что вам хочется?
или вы считаете что полицейский со слов тцк будет верить что было админ нарушение?
так пойдите поработайте в полицию а потом расскажите как вы со слов кого то задержали. этот потом от своих слов откажется а задерживали официально вы.
Теж абсолютно логічно.
Дива з нашим законодавством...
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 30327
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 21 вер, 2024 14:23
detroytred написав: ЛАД написав:
Согласно вашей же ссылке на постанову 560 всего этого не требуется и полицейский, который входит в состав "групи оповіщення" должен "проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до такого центру".
Гляньте ст. 261 і 262 КУпАП.
Там посилання на неї.
Тобто затримується особа, яка здійснює (здійснила) адмінправопорушення.
Повноваження визначати це!!!! є тільки у начальника тцк. Він визначає і в разі наявності адмінправопорушення виносить постанову.
Тобто спершу встановлення факту адмінправопорушення (начальником тцк з винесенням ним постанови), а потім адмінзатримання поліцейським. Порушника.
Група оповіщення лише перевіряє та оповіщає. Все. Крапка.
Смотрел.
Есть противоречие с Постановой 560. Можно рассматривать Постанову как дополнение к этим статьям. Не юрист, но было что-то о праве в военное время ограничивать (уточнять?) действие Законов Постановами Кабмина.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 30284
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Суб 21 вер, 2024 14:23
ЛАД написав:
Бли-и-и-н! Сколько законников развелось!
Вот только интересно, почему вы так быстро вспоминаете о законах, когда речь идёт о ваших правах, и ещё быстрее забываете о них, когда заходит речь о ваших обязанностях.
Кто ответит на этот вопрос?
Законы это ограничения - меры государственного принуждения.
Сидят годами и каждую неделю штопают новые Запреты
Объективно, высочайшая коррупция в мире, несоблюдение прав, искривляют взаимодействие симметричного выполнения обязанностей.
На обычного украинца возложили столько ограничений, столько нарушений его прав, взамен же узылянты прикрываясь возрастом или бумажками, кричат здесь о нарушении одной единственной обязанности - военной.
А где ты был скажем 5 ,10, 20 лет назад? Почему не орал во всё горло про военную повинность? Вы за 30 лет не удосужились даже электронный реестр создать. Это в то время, когда частные компании создавали одни из лучших в мире электронные сервисы и базы данных.
И вот, когда случилось то, что даже перед самым вторжением саботировалось- пришло время той самой защиты государства вооружёнными силами, нам говорят - каждый из вас сам должен защищаться, каждый из вас виноват, потому что не идёт умирать именно сегодня.
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 3401
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 93 раз.
- Подякували: 220 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 21 вер, 2024 14:28
ЛАД написав: detroytred написав: ЛАД написав:
Согласно вашей же ссылке на постанову 560 всего этого не требуется и полицейский, который входит в состав "групи оповіщення" должен "проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до такого центру".
Гляньте ст. 261 і 262 КУпАП.
Там посилання на неї.
Тобто затримується особа, яка здійснює (здійснила) адмінправопорушення.
Повноваження визначати це!!!! є тільки у начальника тцк. Він визначає і в разі наявності адмінправопорушення виносить постанову.
Тобто спершу встановлення факту адмінправопорушення (начальником тцк з винесенням ним постанови), а потім адмінзатримання поліцейським. Порушника.
Група оповіщення лише перевіряє та оповіщає. Все. Крапка.
Смотрел.
Есть противоречие с Постановой 560. Можно рассматривать Постанову как дополнение к этим статьям. Не юрист, но было что-то о праве в военное время ограничивать (уточнять?) действие Законов Постановами Кабмина.
Во!
Так за це і мова, що при протиріччях - Конституція, Закон, Постанова КМУ, інструкція-внутрішній наказ міністерства.
Тільки по такому старшинству.
І навіть без протиріч тільки отак.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 30327
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 21 вер, 2024 14:29
АндрейМ написав: ЛАД написав:
Последний раз для вас - учитесь читать.
Прежде чем что-то кому-то советовать, выучите разницу между законом и постановлением КМУ. Административное задержание происходит согласно КУпАП, которому противоречит Постановление 560. «Революционная необходимость» не оправдывает незаконное задержание на основании незаконного Постановления, но Вам, как я понял, всё равно.
Так спеціалісти-кріпаки патякають про законність лише з рівня постанов.
Конституція і закони не рахуються.
Он 50+ мобілізують взагалі на підставі якогось "Додатку до Мобілізаційного розпорядження". І все "в законі".
-
zxzx777
-
-
- Повідомлень: 186
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 21 вер, 2024 14:31
sens написав: ЛАД написав:
в 1940 были такие же убеждения, как сегодня. Просто тогда не было ЯО
не було мобільних телефонів
не було навчання онлайн
не було онлайн казино і крипти
Фактично в 20 років студент може заробити достатньо для свого життя і доки не пізно зробити вибір - жити серед українців в Україні,серед українців в інший державі чи взагалі подалі в Австралії
Это что-то принципиально меняет?
Принципиальное изменение в условиях ведения войны по сравнению с 1940 только одно - появление в мире ЯО.
И то, что "в 20 років студент може заробити достатньо для свого життя" (хотя жто достаточно редкий случай, просто это сильно раскручивают) тоже ничего принципиально не меняет. Когда это было невозможно, всё равно тысячи украинцев больше 100 лет назад эмигрировали при желании в Канаду. Правда, в основном из Австро-Венгрии. Это, к слову, о том, как там хорошо жилось по сравнению с "клятой московщиной".
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 30284
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: katso
і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|20
|66915
|
Пон 16 вер, 2024 17:21
sens
|
|1493
|229134
|
|
|6076
|717369
|
|