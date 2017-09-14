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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 21 вер, 2024 14:31
Успіх написав:
Встановив Армія+
Зайшов через приват, авторизувався/ідентифікацію пройшов...
Далі при натиску "продовжити" - мене викидає на початок 🤦
І так по колу 100500раз!🤬🤬🤬
Це "по-дибільному" написана авторизація через банк ID, така ж хрінь і у резерв+, один із способів, це не переключатись на мобільному з вікна авторизації, наприклад, для того щоб прочитати код із смс, вікно додатка банку повинно бути завжди активним, і тільки тоді цей додаток зрозуміє що дані отримано і можна пускати. Рукожопство з написанням додатку, але маємо те що маємо.
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Додано: Суб 21 вер, 2024 14:34
detroytred написав:
.......
Да таємницею може бути лише, щось надтаємне офіційно.
А цей "план" рівня кеп-очевидне розробляв)) мабуть увесь офіс включно з прибиральницями.
Під впливом перегляду "Зіркових війн" - да прибуде з нами сила.
Не знаю, кто его розробляв, вряд ли "включно з прибиральницями".
Но уже одно опровержение опубликованного плана было. Не помню чьё в прошлый раз - Рейтерс? Бильд?
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ЛАД
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Додано: Суб 21 вер, 2024 14:37
detroytred написав:
- офіційному запрошенні до вступу в НАТО.
На цьому пункті можна і закінчити, його не буде у найближчому майбутньому.
Через 10 років, може, коли зорі зійдуться... це провал, і ніяк не вплине на збереження України незалежною.
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Додано: Суб 21 вер, 2024 14:38
detroytred написав: tester7336 написав:
"У разі встановлення, що громадянин порушує"
ЛАД написав:
Согласно вашей же ссылке на постанову 560, всего этого не требуется и полицейский, который входит в состав "групи оповіщення" должен "проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до такого центру".
вы вообще текст читаете полностью или только то что вам хочется?
или вы считаете что полицейский со слов тцк будет верить что было админ нарушение?
так пойдите поработайте в полицию а потом расскажите как вы со слов кого то задержали. этот потом от своих слов откажется а задерживали официально вы.
Теж абсолютно логічно.
Дива з нашим законодавством...
Не логично. В тексте:
поліцейський, який входить до складу групи оповіщення
Ни о каком "доверии" речь не идёт.
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ЛАД
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Додано: Суб 21 вер, 2024 14:45
ЛАД написав: detroytred написав: tester7336 написав:"У разі встановлення, що громадянин порушує"
вы вообще текст читаете полностью или только то что вам хочется?
или вы считаете что полицейский со слов тцк будет верить что было админ нарушение?
так пойдите поработайте в полицию а потом расскажите как вы со слов кого то задержали. этот потом от своих слов откажется а задерживали официально вы.
Теж абсолютно логічно.
Дива з нашим законодавством...
Не логично. В тексте:
поліцейський, який входить до складу групи оповіщення
Ни о каком "доверии" речь не идёт.
правильно. но это в том случае если тцк ЗАРАНЕЕ направили доки в полицию согласно 20го приложения известив органы полиции про админ нарушение. и этот чел светится в реестрах полиции как нарушитель.
а не прямо на месте со слов тцк сообщает полиции что это нарушитель. я уже описал что часто происходит со словами. они улетучиваются.
кстати на форуме кто то выкладывал видео именно с такой ситуацией. когда тцк грит что это нарушитель а полицейский отвечает что у них в реестрах этого нет а со слов он не будет задерживать.
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Додано: Суб 21 вер, 2024 14:46
ЛАД написав: detroytred написав: tester7336 написав:"У разі встановлення, що громадянин порушує"
вы вообще текст читаете полностью или только то что вам хочется?
или вы считаете что полицейский со слов тцк будет верить что было админ нарушение?
так пойдите поработайте в полицию а потом расскажите как вы со слов кого то задержали. этот потом от своих слов откажется а задерживали официально вы.
Теж абсолютно логічно.
Дива з нашим законодавством...
Не логично. В тексте:
поліцейський, який входить до складу групи оповіщення
Ни о каком "доверии" речь не идёт.
Ну і?
Поліцейський з групи оповіщення яким чином встановлює, що відбувається адмінправопорушення?
Яким чином?
КУпАП так прописаний, що СПОЧАТКУ підготовка до розгляду справи -- де вивчаються докази правопорушення. Якщо їх нема, недостатньо, то справа і не починається.
Потім розгляд справи.
Розглядати справу має повноваження начтцк. І виносити постанову.
А поліцейський буде що?
На підставі чого проводити адмінзатримання?
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detroytred
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Додано: Суб 21 вер, 2024 14:50
Бетон написав:
.............
Законы это ограничения - меры государственного принуждения.
Сидят годами и каждую неделю штопают новые Запреты
Объективно, высочайшая коррупция в мире, несоблюдение прав, искривляют взаимодействие симметричного выполнения обязанностей.
На обычного украинца возложили столько ограничений, столько нарушений его прав, взамен же узылянты прикрываясь возрастом или бумажками, кричат здесь о нарушении одной единственной обязанности - военной.
А где ты был скажем 5 ,10, 20 лет назад? Почему не орал во всё горло про военную повинность? Вы за 30 лет не удосужились даже электронный реестр создать. Это в то время, когда частные компании создавали одни из лучших в мире электронные сервисы и базы данных.
И вот, когда случилось то, что даже перед самым вторжением саботировалось- пришло время той самой защиты государства вооружёнными силами, нам говорят - каждый из вас сам должен защищаться, каждый из вас виноват, потому что не идёт умирать именно сегодня.
Если говорить обо мне, то я к военкоматам никаким боком. И понятия не имел, как там дела с учётом и как ведутся реестры.
Но зато и 5, и 10 лет назад здесь писал о том, что разрушение промышленности преступно.
Мне объясняли, что я устарел, мы будуемо велику с/х державу, и присвоили звание "совка".
А сегодня проблема в том, что армии не хватает, и оружия тоже. Имощностей для его производства тоже.
И никакая подготовка "перед самым вторжением" этого не изменила бы. Невозможно построить за пару лет то, что разрушалось десятилетиями.
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ЛАД
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Додано: Суб 21 вер, 2024 14:54
detroytred написав:
..............
Ну і?
Поліцейський з групи оповіщення яким чином встановлює, що відбувається адмінправопорушення?
Яким чином?
КУпАП так прописаний, що СПОЧАТКУ підготовка до розгляду справи -- де вивчаються докази правопорушення. Якщо їх нема, недостатньо, то справа і не починається.
Потім розгляд справи.
Розглядати справу має повноваження начтцк. І виносити постанову.
А поліцейський буде що?
На підставі чого проводити адмінзатримання?
Для "поліцейського з групи оповіщення" достаточно согласно Постанове 560 того, что документы не в порядке - "не оновлені". Всё. Больше ничего не требуется.
Не пойму, о чём вы спорите.
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ЛАД
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Додано: Суб 21 вер, 2024 14:56
detroytred написав: ЛАД написав:
........
Смотрел.
Есть противоречие с Постановой 560. Можно рассматривать Постанову как дополнение к этим статьям. Не юрист, но было что-то о праве в военное время ограничивать (уточнять?) действие Законов Постановами Кабмина
.
Во!
Так за це і мова, що при протиріччях - Конституція, Закон, Постанова КМУ, інструкція-внутрішній наказ міністерства.
Тільки по такому старшинству.
І навіть без протиріч тільки отак.
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ЛАД
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Додано: Суб 21 вер, 2024 14:57
ЛАД написав:
Для "поліцейського з групи оповіщення" достаточно согласно Постанове 560 того, что документы не в порядке - "не оновлені". Всё. Больше ничего не требуется.
Не пойму, о чём вы спорите.
полиция не всесильна. определять админ нарушение она может только по определенным статьям.
и статьи по мобилизации - это не их парафия. я же приводил Закон и даже предлагал стм поискать в рамках каких статей определяет админ нарушение кроме тцк еще и полиция.
это только суд может работать по всем статьям. а другие органы могут выносить решение про админ нарушение только в четко ограниченом перечне статей.
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