Бетон написав:

.............Законы это ограничения - меры государственного принуждения.Сидят годами и каждую неделю штопают новые ЗапретыОбъективно, высочайшая коррупция в мире, несоблюдение прав, искривляют взаимодействие симметричного выполнения обязанностей.На обычного украинца возложили столько ограничений, столько нарушений его прав, взамен же узылянты прикрываясь возрастом или бумажками, кричат здесь о нарушении одной единственной обязанности - военной.А где ты был скажем 5 ,10, 20 лет назад? Почему не орал во всё горло про военную повинность? Вы за 30 лет не удосужились даже электронный реестр создать. Это в то время, когда частные компании создавали одни из лучших в мире электронные сервисы и базы данных.И вот, когда случилось то, что даже перед самым вторжением саботировалось- пришло время той самой защиты государства вооружёнными силами, нам говорят - каждый из вас сам должен защищаться, каждый из вас виноват, потому что не идёт умирать именно сегодня.