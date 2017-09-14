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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9977997899799980>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 44
до кінця 2024 року
20%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
16%
7
до липня 2026 року
7%
3
до кінця 2026 року
7%
3
йтиме до 2027 чи довше
36%
16
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 15:17

  ЛАД написав:
  katso написав:
  ЛАД написав:А была необходимость?


А в Украине была? Выезд закрыли сразу в первый день когда еще даже не понимал никто ничего про необходимость и в военкоматы очереди стояли. Просто сразу указали холопам место.

В военкоматы стояли очереди. Но и на границе были не меньшие. С первого дня.


Во венкоматы стояли очередь мотивированных людей а на выезд очереди немотивированных, боявшихся. Никто ничего не считал кого больше - просто кто-то увидев эти очереди понял что пора обилечивать, вилла в Испании уже близко. И никакого отношения это к боеспособности армии не имеет от слова "вообще"

Так что, видимо понимали. И соцопросы недаром проводят.


Вы видели проводимый перед войной соцопрос по теме "выеду ли я из страны в случае войны", поделитесь деталями этого соцопроса? Или просто пытаетесь придумывать оправдания абсолютно аморальным, не имевшим прецедентов в истории (кроме авторитарынх стран плохо кончивших), противоречащим базовым человеческим заповедям, ограничениям?
katso
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 15:21

  katso написав:
  ЛАД написав:
  katso написав:Не единственное. Нужно еще процедуру административного задержания соблюдать, в которой нет ничего ни про ТЦК, ни про бусики на белых номерах - а есть только полиция, протокол, понятые, полицейский участок, специально оборудованная комната для задержанных, и не более чем на 3 часа если можно установить личность - https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/ ... 0%BD%D1%8F

Вы невнимательно прочитали цитату из Постановы.
Сейчас специально выделил.


ОК. А про другие аспекты - сроки админ.задержания, бусики на белых номерах, отсутствие протоколов, понятых, изъятие личных вещей (моб.телефонов) что скажете? В законах все эти процедуры детально расписаны - и они все нарушаются.

Не пойму, что Вы мне доказываете?
Я где-то призывал к нарушению законов? Писал, что правильно отбирать телефоны?
Те случаи, о которых знаю лично, обходились без таких эксцессов.
Срок задержания не более 3 часов. Надо было записать, что задеожать можно на время прохождения ВЛК? Не реально. А если ВЛК пошлёт на обследование/лечение (знаю такие случаи)?
Уже писал, надо бы полностью пересмотреть все законы, многие (большинство?) остались ещё с советских времён и давно не соответствуют жизни. Хотя при этом тоже есть проблемы - согласно Конституции нельзя принимать законы, уменьшающие права граждан.
Почему этого не сделано за 30 лет, судить не берусь. Можно ли это сделать в пожарном порядке сегодня, во время войны? Уверен, что невозможно.
Поэтому сегодня вынужденно необходимо пользоваться Постановами Кабмина.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 15:28

  katso написав:
  ЛАД написав:..............
В военкоматы стояли очереди. Но и на границе были не меньшие. С первого дня.


Во венкоматы стояли очередь мотивированных людей а на выезд очереди немотивированных, боявшихся. Никто ничего не считал кого больше - просто кто-то увидев эти очереди понял что пора обилечивать, вилла в Испании уже близко. И никакого отношения это к боеспособности армии не имеет от слова "вообще"

Так что, видимо понимали. И соцопросы недаром проводят.


Вы видели проводимый перед войной соцопрос по теме "выеду ли я из страны в случае войны", поделитесь деталями этого соцопроса? Или просто пытаетесь придумывать оправдания абсолютно аморальным, не имевшим прецедентов в истории (кроме авторитарынх стран плохо кончивших), противоречащим базовым человеческим заповедям, ограничениям?

Не видел, но допускаю, что нечто подобное было.
Но даже если и не было, вы считаете, что настроения народа никому не известны?
Вы сомневаетесь в массовом выезде мужчин при отсутствии запрета?
Не надо считать "кого больше". Достаточно того, что в очередях на границе их очень много.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 15:41

  АндрейМ написав:
  ЛАД написав:Я бы посмотрел на этого министра при Черчилле в 1940.

Я живу в первой половине 21-го века, а не первой половине 20-го, и мои жизненные ценности и убеждения отличаются от тех, которые превалировали в 1940-ом году. Кто в каком средневековье застрял со своими взглядами меня особо не интересует. Тут некоторые за взрослых дочерей решают с кем им встречаться, поэтому меня мало что удивляет.

а ви не помітили, що зараз якраз відбувається, що люди які застрягли в середньовіччя не надто цікавляться думками інших, й намагаються відстояти своє право змушувати всіх жити за законами середньовіччя. й якщо з цим не боротися, то в першу чергу поціновувачів досягнень 21 сторіччя нагнуть в першу чергу.

а цінності вчасно втекти - це не сучасні цінності, таке й раніше було - але завжди не дуже поважалося...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 15:42

  ЛАД написав:
  АндрейМ написав:
  ЛАД написав:Бли-и-и-н! Сколько .
5. Интересно, вы так же, как Velz, уверены, что "даже если прорвут фронт-я буду быстрее"? Или вы уверены, что спокойно уживётесь с оккупационными властями?


Не следует путать трусость с умом. За нормальное бабло, эдак нулей 6 в долларах я пойду на такое,что многие и подумать не захотят. Только деньги наперед,хе-хе. А в остальном-имею право не воевать-значит я никому ничего не должен. И свалю,аж гай зашумит, и даже не оглянусь,гребись оно конем.
И именно с точки зрения закона я имею право. Остальные рефлексии-к психологу.Пусть он успокаивает,что все будет хорошо, иванов да петров много, пока они будут погибать-ты еще тут посидишь. Авось все и наладится. В нато примут. Потужный план разработают.Ну а если нет-то с почестями похоронят! С флагом!
Не тема,а помойка и сборище лицемеров. Больше тут писать не буду. Парад диванного двуличия.
Velz
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 15:44

Зеленський про мирний план: буде готовий на початку листопада і стане стартом для перемовин з РФ

тобто план перемоги вже є, а готується ще мирний план?
а план планування плану теж є?
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 15:56

  Velz написав:
  ЛАД написав:......
5. Интересно, вы так же, как Velz, уверены, что "даже если прорвут фронт-я буду быстрее"? Или вы уверены, что спокойно уживётесь с оккупационными властями?

Не следует путать трусость с умом. За нормальное бабло, эдак нулей 6 в долларах я пойду на такое,что многие и подумать не захотят. Только деньги наперед,хе-хе. А в остальном-имею право не воевать-значит я никому ничего не должен. И свалю,аж гай зашумит, и даже не оглянусь,гребись оно конем.
И именно с точки зрения закона я имею право. Остальные рефлексии-к психологу.Пусть он успокаивает,что все будет хорошо, иванов да петров много, пока они будут погибать-ты еще тут посидишь. Авось все и наладится. В нато примут. Потужный план разработают.Ну а если нет-то с почестями похоронят! С флагом!
Не тема,а помойка и сборище лицемеров. Больше тут писать не буду. Парад диванного двуличия.

Ну да.
"За нормальное бабло, эдак нулей 6 в долларах" вы даже будете наводить российские ракеты на украинские города. Хотя почему "даже"? Ведь "деньги не пахнут". Тем более, "с 6 нулями".
Ваши писания это не манифест космополита, а просто манифест предателя.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 16:01

  ЛАД написав:Прямо "Манифест ухилянта"! И труса.
"Обязанность есть у государства, у меня никаких обязанностей нет" и точка.

Вы не представляете насколько меня не интересует мнение незнакомых мне людей о том, что я трус. Я не живу ради общественного одобрения и не собираюсь кому-то доказывать, что я - не трус. Я уже несколько раз писал, что соответствовать чьим-то гендерным стереотипам я не собираюсь. Я никогда в жизни не дрался, не играл в «войнушки», избегаю конфликтных ситуаций и не рискую. Извиняться или оправдываться за то, кем я есть я не собираюсь. Более того, я Вас разочарую: самые большие трусы - такие, как Вы, ждуны идти защищать Родину, если позовут (конечно же, их не позовут). Только, вот, непонятно чего вы все ждёте, если защищать надо прямо сейчас. Трусы тратят время на то, чтобы обвинять других в трусости. Лицемерие.

Обязанности у меня есть, но обязанности должны соответствовать возможностям, и они должны быть взаимными. Например, платить налоги могут все. Это не требует каких-то физических и эмоциональных качеств - государство просто забирает часть заработанного. Воевать же - простите, но не каждый способен это делать.

Я никого не отправляю «отдавать долг». Я не считаю, что у людей перед государством есть долг. Государство живёт за наш счёт. Может, в СССР Вам что-то и давали. В Украине мы за всё платим. Мой посыл прост - если воевать должны все, то воюют все без оглядки на пол и возраст (детей исключаем), но если государство нарушает общественный договор и создаёт привилегированных граждан, что запрещено Конституцией, то нам не по пути.

Кто должен защищать? Я уже писал - армия. Если её нет, то не стоит на ходу делать из меня воина, коим я не являюсь. Если Вы не хотите потерять Родину, я писал Вам что необходимо делать, но Вы пытаетесь меня убедить, что Родину Вам должен сохранять я, а не Вы сами. Я предлагаю позволить каждому самому определять свои приоритеты в жизни. Я не могу понять почему все эти мужчины и женщины, которые пишут о защите Родины, ждут пока их позовут, и хотят, чтобы их защищали те, кто воевать не хочет. Парадокс какой-то. У меня перед Вами и другими, кто прячет и себя и своих мужей и детей от армии, есть какие-то долги?
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 16:10

detroytred сегодня давал ссылку https://www.radiosvoboda.org/a/novyny-pryazovya-myrni-plany-okupovani-terytoriyi-chym-pozhertvuyut/33068193.html.
Там есть и такое:
– На мою думку, Росія отруйна. І може бути такий варіант, що вона скаже, що вони йдуть з певної території, йдуть тільки війська, але територія просто отруєна. Люди отруєні. Все отруєне, свідомість отруєна, залишені там кожній другий агент ФСБ і різні інші проблеми. І що з цією територією робити? Тому, в принципі, про це можна говорити, це можна обговорювати, але треба пам'ятати, що коли Німеччина почала інтегруватися, з'ясували, що там вже дві суттєво різні Німеччини. Росія швидко отруює окуповані території.
.........
Україні треба бути готовою до того, щоб проводити деокупацію навіть вільних від російських військ території, зазначив Їжак.

– Це буде проблемою. Таке може бути, через переговори, але це буде непроста задача, це не так, що ми просто повернулися. Там немає ні громад, ні адміністративних структур, там немає жодних українських інфраструктур. І це потрібно буде будувати наново. Там буде ще багато людей, завезених Росією з інших територій, вони будуть говорити: «Ну не можна ж цих людей виганяти, вони там вже будинки купили, вони там одружилися, вони дітей народили». Тому робіть з цим, щось. Це буде складна задача, але теоретично, можливо, без зброї.

Вот интересно, почему "Росія отруйна", а Украина нет?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 16:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:манифест предателя.

Чем вам в совке засерали мозги????? Это какой-то ужас - то, с кем приходится жить в одной стране. Ноющий, трусливый совок, готовый расплатиться жизнями других, чтобы его чего-то не лишили. Защищайте сами то, что для Вас ценно.
АндрейМ
 
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