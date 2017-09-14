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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9977997899799980

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 44
до кінця 2024 року
20%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
16%
7
до липня 2026 року
7%
3
до кінця 2026 року
7%
3
йтиме до 2027 чи довше
36%
16
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 16:22

  АндрейМ написав:
  ЛАД написав:Прямо "Манифест ухилянта"! И труса.
"Обязанность есть у государства, у меня никаких обязанностей нет" и точка.

Вы не представляете насколько меня не интересует мнение незнакомых мне людей о том, что я трус. Я не живу ради общественного одобрения и не собираюсь кому-то доказывать, что я - не трус. Я уже несколько раз писал, что соответствовать чьим-то гендерным стереотипам я не собираюсь. Я никогда в жизни не дрался, не играл в «войнушки», избегаю конфликтных ситуаций и не рискую. Извиняться или оправдываться за то, кем я есть я не собираюсь. Более того, я Вас разочарую: самые большие трусы - такие, как Вы, ждуны идти защищать Родину, если позовут (конечно же, их не позовут). Только, вот, непонятно чего вы все ждёте, если защищать надо прямо сейчас. Трусы тратят время на то, чтобы обвинять других в трусости. Лицемерие.

Обязанности у меня есть, но обязанности должны соответствовать возможностям, и они должны быть взаимными. Например, платить налоги могут все. Это не требует каких-то физических и эмоциональных качеств - государство просто забирает часть заработанного. Воевать же - простите, но не каждый способен это делать.

Я никого не отправляю «отдавать долг». Я не считаю, что у людей перед государством есть долг. Государство живёт за наш счёт. Может, в СССР Вам что-то и давали. В Украине мы за всё платим. Мой посыл прост - если воевать должны все, то воюют все без оглядки на пол и возраст (детей исключаем), но если государство нарушает общественный договор и создаёт привилегированных граждан, что запрещено Конституцией, то нам не по пути.

Кто должен защищать? Я уже писал - армия. Если её нет, то не стоит на ходу делать из меня воина, коим я не являюсь. Если Вы не хотите потерять Родину, я писал Вам что необходимо делать, но Вы пытаетесь меня убедить, что Родину Вам должен сохранять я, а не Вы сами. Я предлагаю позволить каждому самому определять свои приоритеты в жизни. Я не могу понять почему все эти мужчины и женщины, которые пишут о защите Родины, ждут пока их позовут, и хотят, чтобы их защищали те, кто воевать не хочет. Парадокс какой-то. У меня перед Вами и другими, кто прячет и себя и своих мужей и детей от армии, есть какие-то долги?

Да всё понятно, нет у вас никакого долга (я, правда, и не говорил о вашем долге).
Я просто спросил, вы уверены как "Velz, что "даже если прорвут фронт-я буду быстрее"? Или вы уверены, что спокойно уживётесь с оккупационными властями?"
На это вы не ответили, хотя написали много.
Рад, что вы исключили детей (интересно, до какого возраста) из числа обязанных защищать родину (в т.ч. и вас лично).
Просто интересно, 90-летний старик или женщина весом килограммов 50 тоже должны вас защищать ("все, так все")? Или какие-то исключения вы всё же сделаете?
А воина из вас, конечно, уже не сделать. Время ушло. Надо было это делать лет 30 назад.

P.s. А то что вас не смутит моё мнение о том, что вы элементарный трус, я и не сомневался. Немного неожиданно было, что вы и не совсем мужчина. Не могу назвать мужчиной человека, который требует чуть ли не как условие своего участия в войне, чтобы рядом с ним воевали женщины и старики. И всё-таки было бы интересно, детей какого возраста вы освобождаете от такой обязанности - до 14 лет? до 12? или ещё меньше?
И меня совсем не задевают ваши обвинения в "ноющем, трусливом совке". Они только доказывают, что у вас и с логикой очень плохо. Если бы я ныл или боялся, то давно не сидел бы в Харькове под регулярными обстрелами, а спокойно получал бы свои 500 евро как беженец в Германии и спокойно жил бы.
А вы можете ничего и никого не защищать. У вас ценностей нет. Никаких. Раве что как у Velz"а "с шестью нулями". Ваши с ним опусы - предел ухилянтского маразма.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 16:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Velz написав:Не тема,а помойка и сборище лицемеров


нагадує бабусь перед під"їздом - все стабільно , всі при своїх інтересах , нічиї права не порушено .
Іноді буває справедливі тезіси щодо війни і вартості життя .
sens
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 16:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Да всё понятно

далі можна Вас не читати , все зрозуміло .
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