АндрейМ написав:

ЛАД написав: Прямо "Манифест ухилянта"! И труса.

"Обязанность есть у государства, у меня никаких обязанностей нет" и точка.

Прямо "Манифест ухилянта"! И труса."Обязанность есть у государства, у меня никаких обязанностей нет" и точка.

Вы не представляете насколько меня не интересует мнение незнакомых мне людей о том, что я трус. Я не живу ради общественного одобрения и не собираюсь кому-то доказывать, что я - не трус. Я уже несколько раз писал, что соответствовать чьим-то гендерным стереотипам я не собираюсь. Я никогда в жизни не дрался, не играл в «войнушки», избегаю конфликтных ситуаций и не рискую. Извиняться или оправдываться за то, кем я есть я не собираюсь. Более того, я Вас разочарую: самые большие трусы - такие, как Вы, ждуны идти защищать Родину, если позовут (конечно же, их не позовут). Только, вот, непонятно чего вы все ждёте, если защищать надо прямо сейчас. Трусы тратят время на то, чтобы обвинять других в трусости. Лицемерие.Обязанности у меня есть, но обязанности должны соответствовать возможностям, и они должны быть взаимными. Например, платить налоги могут все. Это не требует каких-то физических и эмоциональных качеств - государство просто забирает часть заработанного. Воевать же - простите, но не каждый способен это делать.Я никого не отправляю «отдавать долг». Я не считаю, что у людей перед государством есть долг. Государство живёт за наш счёт. Может, в СССР Вам что-то и давали. В Украине мы за всё платим. Мой посыл прост - если воевать должны все, то воюют все без оглядки на пол и возраст (детей исключаем), но если государство нарушает общественный договор и создаёт привилегированных граждан, что запрещено Конституцией, то нам не по пути.Кто должен защищать? Я уже писал - армия. Если её нет, то не стоит на ходу делать из меня воина, коим я не являюсь. Если Вы не хотите потерять Родину, я писал Вам что необходимо делать, но Вы пытаетесь меня убедить, что Родину Вам должен сохранять я, а не Вы сами. Я предлагаю позволить каждому самому определять свои приоритеты в жизни. Я не могу понять почему все эти мужчины и женщины, которые пишут о защите Родины, ждут пока их позовут, и хотят, чтобы их защищали те, кто воевать не хочет. Парадокс какой-то. У меня перед Вами и другими, кто прячет и себя и своих мужей и детей от армии, есть какие-то долги?