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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 21 вер, 2024 16:22
АндрейМ написав: ЛАД написав:
Прямо "Манифест ухилянта"! И труса.
"Обязанность есть у государства, у меня никаких обязанностей нет" и точка.
Вы не представляете насколько меня не интересует мнение незнакомых мне людей о том, что я трус. Я не живу ради общественного одобрения и не собираюсь кому-то доказывать, что я - не трус. Я уже несколько раз писал, что соответствовать чьим-то гендерным стереотипам я не собираюсь. Я никогда в жизни не дрался, не играл в «войнушки», избегаю конфликтных ситуаций и не рискую. Извиняться или оправдываться за то, кем я есть я не собираюсь. Более того, я Вас разочарую: самые большие трусы - такие, как Вы, ждуны идти защищать Родину, если позовут (конечно же, их не позовут). Только, вот, непонятно чего вы все ждёте, если защищать надо прямо сейчас. Трусы тратят время на то, чтобы обвинять других в трусости. Лицемерие.
Обязанности у меня есть, но обязанности должны соответствовать возможностям, и они должны быть взаимными. Например, платить налоги могут все. Это не требует каких-то физических и эмоциональных качеств - государство просто забирает часть заработанного. Воевать же - простите, но не каждый способен это делать.
Я никого не отправляю «отдавать долг». Я не считаю, что у людей перед государством есть долг. Государство живёт за наш счёт. Может, в СССР Вам что-то и давали. В Украине мы за всё платим. Мой посыл прост - если воевать должны все, то воюют все без оглядки на пол и возраст (детей исключаем), но если государство нарушает общественный договор и создаёт привилегированных граждан, что запрещено Конституцией, то нам не по пути.
Кто должен защищать? Я уже писал - армия. Если её нет, то не стоит на ходу делать из меня воина, коим я не являюсь. Если Вы не хотите потерять Родину, я писал Вам что необходимо делать, но Вы пытаетесь меня убедить, что Родину Вам должен сохранять я, а не Вы сами. Я предлагаю позволить каждому самому определять свои приоритеты в жизни. Я не могу понять почему все эти мужчины и женщины, которые пишут о защите Родины, ждут пока их позовут, и хотят, чтобы их защищали те, кто воевать не хочет. Парадокс какой-то. У меня перед Вами и другими, кто прячет и себя и своих мужей и детей от армии, есть какие-то долги?
Да всё понятно, нет у вас никакого долга (я, правда, и не говорил о вашем долге).
Я просто спросил, вы уверены как "Velz, что "даже если прорвут фронт-я буду быстрее"? Или вы уверены, что спокойно уживётесь с оккупационными властями?"
На это вы не ответили, хотя написали много.
Рад, что вы исключили детей (интересно, до какого возраста) из числа обязанных защищать родину (в т.ч. и вас лично).
Просто интересно, 90-летний старик или женщина весом килограммов 50 тоже должны вас защищать ("все, так все")? Или какие-то исключения вы всё же сделаете?
А воина из вас, конечно, уже не сделать. Время ушло. Надо было это делать лет 30 назад.
P.s. А то что вас не смутит моё мнение о том, что вы элементарный трус, я и не сомневался. Немного неожиданно было, что вы и не совсем мужчина. Не могу назвать мужчиной человека, который требует чуть ли не как условие своего участия в войне, чтобы рядом с ним воевали женщины и старики. И всё-таки было бы интересно, детей какого возраста вы освобождаете от такой обязанности - до 14 лет? до 12? или ещё меньше?
И меня совсем не задевают ваши обвинения в "ноющем, трусливом совке". Они только доказывают, что у вас и с логикой очень плохо. Если бы я ныл или боялся, то давно не сидел бы в Харькове под регулярными обстрелами, а спокойно получал бы свои 500 евро как беженец в Германии и спокойно жил бы.
А вы можете ничего и никого не защищать. У вас ценностей нет. Никаких. Раве что как у Velz
"а "с шестью нулями". Ваши с ним опусы - предел ухилянтского маразма.
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Додано: Суб 21 вер, 2024 16:47
Velz написав:
Не тема,а помойка и сборище лицемеров
нагадує бабусь перед під"їздом - все стабільно , всі при своїх інтересах , нічиї права не порушено .
Іноді буває справедливі тезіси щодо війни і вартості життя .
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Додано: Суб 21 вер, 2024 16:48
ЛАД написав:
Да всё понятно
далі можна Вас не читати , все зрозуміло .
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Додано: Суб 21 вер, 2024 17:02
ЛАД написав:
аконы, многие (большинство?) остались ещё с советских времён и давно не соответствуют жизни
не зрозуміло ЯК ФАКТИЧНО ПРАВА МАЄ ТЦК !
згідно постанови 559 поліцейській на вулиці може зробити усно у вас запит на наявність військового документа
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 травня 2024 р. № 559 Військово-обліковий документ оформляється (створюється) та видається (замінюється):
в електронній формі та у паперовій формі - на бланку, форма якого затверджується постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 р. № 559
не забувати що Зміни вносяться протягом п’яти робочих днів з дня реєстрації заяви у ВОД , тому у кого закінчується бронювання або відстрочка військовий документ на наступний день буде не дійсний (
Військово-обліковий документ в електронній формі є дійсним лише за наявності QR-коду та не може використовуватися без нього
Військово-обліковий документ в електронній формі може бути роздрукований. У такому випадку він повинен містити QR-код військово-облікового документа, придатний для зчитування
Військово-обліковий документ в електронній формі (у тому числі роздрукований) та військово-обліковий документ у паперовій формі мають однакову юридичну силу
Підставою непідтвердження військово-облікового документа в електронній формі є непридатність QR-коду для зчитування технічними засобами ( формальна причина для добровільного переміщеня в приміщення ТЦК )
Для отримання (заміни) військово-облікового документа на бланку громадянин зобов’язаний особисто звернутися з письмовою заявою до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу (відповідного органу СБУ, розвідувального органу) за місцем перебування на військовому обліку або виключення з військового обліку та надати кольорову фотокартку встановленого розміру.Громадянин України може передавати військово-обліковий документ на бланку працівнику, відповідальному за ведення військового обліку, для внесення змін за умови одержання розписки
, оформленої за формою згідно з додатком 3.Військово-обліковий документ на бланку повертається громадянину України не пізніше семи робочих днів з дня видачі такої розписки
.
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Додано: Суб 21 вер, 2024 17:08
АндрейМ написав:
Чем вам в совке засерали мозги?????
проте жили без війни ,тим паче один проти одного , нажаль КРИМ був для всіх українців вільний у 2013 восстанє
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Додано: Суб 21 вер, 2024 17:11
Bobua написав: detroytred написав: Bobua написав:
От за пару км від нуля треба копати.
... охочих чомусь нема.
А ці свіжі.
Це зрозуміло.
Але не бралось до уваги, бо невже оці двоє зроблять погоду?
Це ніби як “пілотний проект”.
Перші ластівки.
А потім 20, 200, 2т, 20т, 200т... Ух.
ВВС:
Коли буде демобілізація в армії та що гальмує цей процес
...
Межа витривалості
Питання демобілізації – це не тільки про етику, але й про ефективність солдата як бойової одиниці, наголошує військовий психолог Андрій Козінчук.
"Ми можемо воювати ще хоч 100 років незмінно, але питання ось в чому – з плином часу і через психотравмуючі події знижується ефективність військовослужбовця. Ця ефективність знижується кожен триместр", – пояснює він ВВС Україна.
Що мається на увазі під зниженням ефективності? У військового притупляється увага, послаблюється пам'ять, зменшується концентрація.
...
А ще -- запої...
І так і було в 2022. Триместр -- єдиний розумний строк. А далі вже мала би бути демобілізація... І нові.
замінить хто, рожевощокі не з тим ВОС? броньовані цицькоцмудильники? втягнуті в намисто?
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Додано: Суб 21 вер, 2024 17:16
Velz написав: ЛАД написав:
5. Интересно, вы так же, как Velz
, уверены, что "даже если прорвут фронт-я буду быстрее"? Или вы уверены, что спокойно уживётесь с оккупационными властями?
Не следует путать трусость с умом. За нормальное бабло, эдак нулей 6 в долларах я пойду на такое,что многие и подумать не захотят. Только деньги наперед,хе-хе. А в остальном-имею право не воевать-значит я никому ничего не должен. И свалю,аж гай зашумит, и даже не оглянусь,гребись оно конем.
И именно с точки зрения закона я имею право. Остальные рефлексии-к психологу.Пусть он успокаивает,что все будет хорошо, иванов да петров много, пока они будут погибать-ты еще тут посидишь. Авось все и наладится. В нато примут. Потужный план разработают.Ну а если нет-то с почестями похоронят! С флагом!
Не тема,а помойка и сборище лицемеров. Больше тут писать не буду
. Парад диванного двуличия.
дуже розумне рішення...
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Додано: Суб 21 вер, 2024 17:16
_Mykola_ написав: Успіх написав:
Встановив Армія+
Зайшов через приват, авторизувався/ідентифікацію пройшов...
Далі при натиску "продовжити" - мене викидає на початок 🤦
І так по колу 100500раз!🤬🤬🤬
Це "по-дибільному" написана авторизація через банк ID, така ж хрінь і у резерв+, один із способів, це не переключатись на мобільному з вікна авторизації, наприклад, для того щоб прочитати код із смс, вікно додатка банку повинно бути завжди активним, і тільки тоді цей додаток зрозуміє що дані отримано і можна пускати. Рукожопство з написанням додатку, але маємо те що маємо.
Дякую.
Одним словом - я спочатку додаток привату відкрив, а тоді вже почав заходити в Армію+ і зайшло!!!👍👍👍
Але!
Але там є рапорти на влк, на відпустку і т.п., а по догляду за котом/кицею - нема!
Як так?©🤦🏻🤬🤬🤬😁😁😁
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Додано: Суб 21 вер, 2024 17:29
ЛАД написав:
Я просто спросил, вы уверены как "Velz, что "даже если прорвут фронт-я буду быстрее"? Или вы уверены, что спокойно уживётесь с оккупационными властями?"
Я ни с кем уживаться не собираюсь. Я хочу, чтобы всем, а не избранным, дали возможность выехать из страны в безопасность. В страны, на которые россия не нападёт, которые готовились к возможной войне. Можно не ждать прорыва фронта, а позволить людям спастись сейчас.
ЛАД написав:
Рад, что вы исключили детей (интересно, до какого возраста) из числа обязанных защищать родину (в т.ч. и вас лично).
Я хочу, чтобы меня защищала армия. Люди, которые сознательно идут на риск за вознаграждение. Я не требую ничего от гражданских.
ЛАД написав:
Просто интересно, 90-летний старик или женщина весом килограммов 50 тоже должны вас защищать ("все, так все")? Или какие-то исключения вы всё же сделаете?
Треть моих коллег-женщин - выше и шире меня. Снесут меня одним ударом. Я должен их защищать?
ЛАД написав:
А воина из вас, конечно, уже не сделать. Время ушло. Надо было это делать лет 30 назад.
Зачем? Меня тошнит от гендерных стереотипов. Мой отец пытался сделать из меня «мальчика». Заставлял играть в футбол, ходить в какие-то спортивные секции, а я хотел играть на фортепиано, что для него было ужасом. Как и ужасом было то, что я говорил ему, что у моей мамы, его жены, жизнь не ограничена кухней, а он - никакой не «глава» семьи на основании своих половых органов.
ЛАД написав:
P.s. А то что вас не смутит моё мнение о том, что вы элементарный трус, я и не сомневался. Немного неожиданно было, что вы и не совсем мужчина. Не могу назвать мужчиной человека, который требует чуть ли не как условие своего участия в войне, чтобы рядом с ним воевали женщины и старики.
Не Вы ли тут пишите, что права есть только вместе с обязанностями? Почему у женщин нет обязанностей? Почему Вы мужчин записываете в расходный материал? Хотите быть рыцарем? Вперёд в ВСУ. Я - обыкновенный мужчина. Пока что ни один врач не сказал мне иного. Ваши гендерные стереотипы о мужчинах засуньте куда Вам удобно будет. Половина моего двора, которые были «настоящими пацанами», в земле из-за наркотиков или в тюрьме из-за воровства на эти наркотики. Я себе спокойно учился, ходил в музыкальную школу, а сейчас могу свою семью обеспечить всем, в том числе безопасностью. Но Вы расскажите мне о том, что я - не мужчина.
ЛАД написав:
И меня совсем не задевают ваши обвинения в "ноющем, трусливом совке". Они только доказывают, что у вас и с логикой очень плохо. Если бы я ныл или боялся, то давно не сидел бы в Харькове под регулярными обстрелами, а спокойно получал бы свои 500 евро как беженец в Германии и спокойно жил бы.
Я не знаю что там платят в Германии. Вопрос не в этом. Если Вы не хотите, чтобы Вас лишили Родины, почему Вы её не защищаете? Почему Вы сидите в Харькове под обстрелами, а не воюете?
ЛАД написав:
А вы можете ничего и никого не защищать. У вас ценностей нет. Никаких. Раве что как у Velz
"а "с шестью нулями". Ваши с ним опусы - предел ухилянтского маразма.
Нет, даже с шестью нулями я бы в армию не пошёл. Не прыгал бы с парашютом, не полетел бы в космос. Много чего не сделал бы. Я просто понимаю, что всё, что я могу сделать, это упасть в обморок от вида оружия - вряд ли кто-то за это заплатит мне сумму с шестью нулями.
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Додано: Суб 21 вер, 2024 17:39
_Mykola_ написав: detroytred написав:
- офіційному запрошенні до вступу в НАТО.
На цьому пункті можна і закінчити, його не буде у найближчому майбутньому.
Через 10 років, може, коли зорі зійдуться... це провал, і ніяк не вплине на збереження України незалежною.
зато "був такий потужний план перемоги, але партнери не дали його прийняти, то все через них"
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