Додано: Суб 21 вер, 2024 18:05

ЛАД написав: detroytred написав: ..............

Ну і?

Поліцейський з групи оповіщення яким чином встановлює, що відбувається адмінправопорушення?

Яким чином?



КУпАП так прописаний, що СПОЧАТКУ підготовка до розгляду справи -- де вивчаються докази правопорушення. Якщо їх нема, недостатньо, то справа і не починається.

Потім розгляд справи.

Розглядати справу має повноваження начтцк. І виносити постанову.



А поліцейський буде що?

На підставі чого проводити адмінзатримання? ..............Ну і?Поліцейський з групи оповіщення яким чином встановлює, що відбувається адмінправопорушення?Яким чином?КУпАП так прописаний, що СПОЧАТКУ підготовка до розгляду справи -- де вивчаються докази правопорушення. Якщо їх нема, недостатньо, то справа і не починається.Потім розгляд справи.Розглядати справу має повноваження начтцк. І виносити постанову.А поліцейський буде що?На підставі чого проводити адмінзатримання?

Для "поліцейського з групи оповіщення" достаточно согласно Постанове 560 того, что документы не в порядке - "не оновлені". Всё. Больше ничего не требуется.

Не пойму, о чём вы спорите. Для "поліцейського з групи оповіщення" достаточно согласно Постанове 560 того, что документы не в порядке - "не оновлені". Всё. Больше ничего не требуется.Не пойму, о чём вы спорите.

Ви трошки відстали від подій у світі."Доставляють" іноді)) подекуди)) бусіком в тцк осіб з порядком в документах (наявності ВОД і обновлення даних).Саме про це йде обговорення.Представник тцк "аргументує", що треба перевірити всі дані або пройти влк. Тому треба от прям зараз "пройти". І ніяк інакше. Якщо ні, то затримання і доставлення.Хоча він має повноваження тільки виписати повістку на прибуття для подальшого уточнення даних або проходження ВЛК.Як поліцейський визначить наявність адмінправопорушення?Варіант, який не розглядається:Якщо ж в базі Оберіг, до якої має доступ і поліція, є інфо про неоновлення даних або неприбуття по повістці, або визначення правопорушення, то да -- факт наявності адмінки є, поліцейський здійснює адмінзатримання та доставлення до центру.Такий варіант не розглядається.Хоча є нюанс -- раз дані не оновлено, то повинна бути адмінка.Тобто позначка про адмінку.Бо! Може з якихось поважних причин дані не оновлено і про це доведено до тцк. І саме тому нема постанови.Ключове -- поліцейський "здійснює адміністративне затримання та доставлення до цих центрів та органів призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення (тобто, порушення правил військового обліку та мобілізації)."Тобто -- вчинили адмінку._________________________Коротше: після прийняття нового Закону для повної законності нічого складного --- начтцк виносить постанову, заносить в Оберіг.І вже на цій підставі -- перевірили, затримали і доставили.Чому таке просте діяння не робиться -- не важко здогадатися))))))