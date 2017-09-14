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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 21 вер, 2024 17:43
АндрейМ написав:
Зачем? Меня тошнит от гендерных стереотипов.
а сейчас могу свою семью обеспечить всем, в том числе безопасностью.
Вибачте, до чого тут гендерні стереотипи? В мене комроти - 27 річна дівчина, яка важить до 50 кг.
І вона забезпечує безпеку вашої сімї.
Більшість о/с - це просто цивільні люди, які ніколи не служили, частина бусифіковані. Всі вони забезпечують безпеку вашої сімї.
А ви просто боягузливий гандон, який н***я не забезпечує, просто ховається за неприйняттям гендерних стереотипів.
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Додано: Суб 21 вер, 2024 17:50
АндрейМ написав:
что всё, что я могу сделать, это упасть в обморок от вида оружия - вряд ли кто-то за это заплатит мне сумму с шестью нулями.
ніхто вас не одпустить.
Нема тих сознатєльних людей, які готові на ризик за вознаграждєніє. І те вознаграждєніє , як кажуть по телевізорі, скоро зменшать.
Якщо впадете удачно, бо вас вбють, то обязатєльно заплатять. Рідним.
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Додано: Суб 21 вер, 2024 17:52
sashaqbl написав: АндрейМ написав:
Зачем? Меня тошнит от гендерных стереотипов.
а сейчас могу свою семью обеспечить всем, в том числе безопасностью.
Вибачте, до чого тут гендерні стереотипи? В мене комроти - 27 річна дівчина, яка важить до 50 кг.
І вона забезпечує безпеку вашої сімї.
Більшість о/с - це просто цивільні люди, які ніколи не служили, частина бусифіковані. Всі вони забезпечують безпеку вашої сімї.
А ви просто боягузливий гандон, який н***я не забезпечує, просто ховається за неприйняттям гендерних стереотипів.
сміливий, який посилає вмирати за його цицькоцмудження, браво, горжуся, побільше б таких і ніхто б не напав, бо разом таких багато потужно неподолано незламних, чому таких мало, а повно трусливих ухилятнтів, за що така напасть, хто не допрацював, хто не дав бустерну прививку турбопатріотизму? навіщо вам тут ті нещасні труси, що бояться взяти АК вруки і накладуть в штани при першому вибуху і розгубляться при виді крові замість надати першу медичну допмогу, для чого вам сцикуни, які при першій нагоді сзч, полон, невиконнаня наказу, здача позицій? ви дійсно хочете таких побільше собі, то може заїдете в найближчий наслений пункт та неберете, як тих що піймали тіпа на спробі підпалу, так чи ні, не ухиляйся від відповіді запитаннями не втему
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 21 вер, 2024 17:58, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 21 вер, 2024 17:55
sashaqbl написав:
А ви просто боягузливий гандон, який н***я не забезпечує, просто ховається за неприйняттям гендерних стереотипів.
А з якого біса я маю їх приймати? Ви самі доводите мою думку - готовність воювати не залежить від статі. Я ніколи не піду працювати в поліцію, а купа дівчат, які важать менше мене, там працюють, а це - теж ризик. Ви можете називати мене як завгодно, але я тверезо оцінюю і розумію свої можливості. Гандон, так гандон. Мабуть, природа забула, що вона створює різних гомо сапієнсів, а не під копірку зі сталим набором якостей.
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Додано: Суб 21 вер, 2024 18:05
ЛАД написав:
Если бы я ныл или боялся, то давно не сидел бы в Харькове под регулярными обстрелами, а спокойно получал бы свои 500 евро как беженец в Германии и спокойно жил бы.
А який сенс сидіти у Харкові під обстрілами? Чи ви вважаєте шо своїм сидінням ви допомагаєте країні?
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Додано: Суб 21 вер, 2024 18:05
ЛАД написав: detroytred написав:
..............
Ну і?
Поліцейський з групи оповіщення яким чином встановлює, що відбувається адмінправопорушення?
Яким чином?
КУпАП так прописаний, що СПОЧАТКУ підготовка до розгляду справи -- де вивчаються докази правопорушення. Якщо їх нема, недостатньо, то справа і не починається.
Потім розгляд справи.
Розглядати справу має повноваження начтцк. І виносити постанову.
А поліцейський буде що?
На підставі чого проводити адмінзатримання?
Для "поліцейського з групи оповіщення" достаточно согласно Постанове 560 того, что документы не в порядке - "не оновлені". Всё. Больше ничего не требуется.
Не пойму, о чём вы спорите.
Ви трошки відстали від подій у світі.
"Доставляють" іноді)) подекуди)) бусіком в тцк осіб з порядком в документах (наявності ВОД і обновлення даних).
Саме про це йде обговорення.
Представник тцк "аргументує", що треба перевірити всі дані або пройти влк. Тому треба от прям зараз "пройти". І ніяк інакше. Якщо ні, то затримання і доставлення.
Хоча він має повноваження тільки виписати повістку на прибуття для подальшого уточнення даних або проходження ВЛК.
Як поліцейський визначить наявність адмінправопорушення?
Варіант, який не розглядається:
Якщо ж в базі Оберіг, до якої має доступ і поліція, є інфо про неоновлення даних або неприбуття по повістці, або визначення правопорушення, то да -- факт наявності адмінки є, поліцейський здійснює адмінзатримання та доставлення до центру.
Такий варіант не розглядається.
Хоча є нюанс -- раз дані не оновлено, то повинна бути адмінка.
Тобто позначка про адмінку.
Бо! Може з якихось поважних причин дані не оновлено і про це доведено до тцк. І саме тому нема постанови.
Ключове -- поліцейський "здійснює адміністративне затримання та доставлення до цих центрів та органів призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення (тобто, порушення правил військового обліку та мобілізації)."
Тобто -- вчинили адмінку.
_________________________
Коротше: після прийняття нового Закону для повної законності нічого складного --- начтцк виносить постанову, заносить в Оберіг.
І вже на цій підставі -- перевірили, затримали і доставили.
Чому таке просте діяння не робиться -- не важко здогадатися))))))
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 21 вер, 2024 18:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 21 вер, 2024 18:06
АндрейМ написав: sashaqbl написав:
А ви просто боягузливий гандон, який н***я не забезпечує, просто ховається за неприйняттям гендерних стереотипів.
А з якого біса я маю їх приймати? Ви самі доводите мою думку - готовність воювати не залежить від статі. Я ніколи не піду працювати в поліцію, а купа дівчат, які важать менше мене, там працюють, а це - теж ризик. Ви можете називати мене як завгодно, але я тверезо оцінюю і розумію свої можливості. Гандон, так гандон. Мабуть, природа забула, що вона створює різних гомо сапієнсів, а не під копірку зі сталим набором якостей.
Просто держитесь подальше от ТЦК. Если Сенса возьмёте адвокатом, оговаривайте, что если с Вами в ТЦК его не пустят. Он всё по прейскуранту, не будет оговорено - он вздохнет на несправедливость и пойдёт домой )))
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Додано: Суб 21 вер, 2024 18:08
Успіх написав:
Встановив Армія+
Але там є рапорти на влк, на відпустку і т.п., а по догляду за котом/кицею - нема!
Тому-що по догляду за котом відмінили вже мабуть більше року.
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