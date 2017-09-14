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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 99809981998299839984 ... 9987>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 44
до кінця 2024 року
20%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
16%
7
до липня 2026 року
7%
3
до кінця 2026 року
7%
3
йтиме до 2027 чи довше
36%
16
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 18:26

  detroytred написав:............
Представник тцк "аргументує", що треба перевірити всі дані або пройти влк. Тому треба от прям зараз "пройти". І ніяк інакше.
............

Насколько понимаю, "оновленні дані" включают в себя и пройденную ВЛК (не 20 дет назад).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 18:27

  Water написав:...........
А який сенс сидіти у Харкові під обстрілами? Чи ви вважаєте шо своїм сидінням ви допомагаєте країні?

Как минимум, не мешаю.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 18:28

  ЛАД написав:
  detroytred написав:............
Представник тцк "аргументує", що треба перевірити всі дані або пройти влк. Тому треба от прям зараз "пройти". І ніяк інакше.
............

Насколько понимаю, "оновленні дані" включают в себя и пройденную ВЛК (не 20 дет назад).

відповідати язиком на українськомовному форумі це як не провокація, то вираз неповаги
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 18:30

  ЛАД написав:
  Water написав:...........
А який сенс сидіти у Харкові під обстрілами? Чи ви вважаєте шо своїм сидінням ви допомагаєте країні?

Как минимум, не мешаю.

провокуєте асвабадітєля ущімлльонних кацапомовних
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 18:32

  ЛАД написав:
  detroytred написав:............
Представник тцк "аргументує", що треба перевірити всі дані або пройти влк. Тому треба от прям зараз "пройти". І ніяк інакше.
............

Насколько понимаю, "оновленні дані" включают в себя и пройденную ВЛК (не 20 дет назад).

Ні.
Що треба було обов'язково оновити до 18 червня чітко визначено -- паспортні дані, код, адреса проживання, тлф, ел. пошта (якщо є).

На влк -- або сам, або виписується повістка.
Сама відсутність діючого заключення влк (зараз на рік дається) не є порушенням.
Бо кожен рік проганяти всіх!!! військовозобов'язаних через влк в обов'язковому порядку - )))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 18:32

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  detroytred написав:
відповідати язиком на українськомовному форумі це як не провокація, то вираз неповаги


Дай ссылку на этот пункт в правилах. Нет такого-подай петицию. Создадут-тогда требуй. А то привыкли своих хотелки навязывать. По закону нужно жить, а не по хотелкам.
Velz
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 18:36

  Velz написав:Дай ссылку на этот пункт в правилах. Нет такого-подай петицию. Создадут-тогда требуй. А то привыкли своих хотелки навязывать. По закону нужно жить, а не по хотелкам.

Що сліпому розказувати про кольори, що руськоміровцу про мову.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 18:36

  flyman написав:Чому ви відповідаєте на пост мовою язиком? У вас що кацапська ЛАДо-свідомість? хароша руска?

Перекладаю: Андрій, якщо у Вас немає відстрочки згідно статті 23 Закону, візьміть іншого АндріяМ до себе у підвал. Разом якось веселіше переживати пекельні муки(борошна) долі.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 18:37

  stm написав:
  flyman написав:Чому ви відповідаєте на пост мовою язиком? У вас що кацапська ЛАДо-свідомість? хароша руска?

Перекладаю: Андрій, якщо у Вас немає відстрочки згідно статті 23 Закону, візьміть іншого АндріяМ до себе у підвал. Разом якось веселіше переживати пекельні муки(борошна) долі.

Вітаю, Іра Чучхе.
Дякую, що хоча би після нагадування, згадали правила етикету, і як має себе поводити пані, яку не намистували з колгоспу ім. 100 років без урожаю в ПТУ ім. 2о з"їзду КПСС
Востаннє редагувалось flyman в Суб 21 вер, 2024 18:40, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 18:39

  АндрейМ написав:
  ЛАД написав:Я просто спросил, вы уверены как "Velz, что "даже если прорвут фронт-я буду быстрее"? Или вы уверены, что спокойно уживётесь с оккупационными властями?"

Я ни с кем уживаться не собираюсь. Я хочу, чтобы всем, а не избранным, дали возможность выехать из страны в безопасность. В страны, на которые россия не нападёт, которые готовились к возможной войне. Можно не ждать прорыва фронта, а позволить людям спастись сейчас.

Эти страны к войне тоже давно не готовились и не готовы.

  ЛАД написав: Рад, что вы исключили детей (интересно, до какого возраста) из числа обязанных защищать родину (в т.ч. и вас лично).

Я хочу, чтобы меня защищала армия. Люди, которые сознательно идут на риск за вознаграждение. Я не требую ничего от гражданских.

Так всё-таки, детей до какого возраста вы освобождаете от этой обязанности?

  ЛАД написав: Просто интересно, 90-летний старик или женщина весом килограммов 50 тоже должны вас защищать ("все, так все")? Или какие-то исключения вы всё же сделаете?


Треть моих коллег-женщин - выше и шире меня. Снесут меня одним ударом. Я должен их защищать?

Простите. не буду вам рассказывать о некоторых анатомических различиях и, соответственно, несколько разных требованиях. Напомню только, что несмотря на ваши взгляды о гендерном равенстве, рожать вы точно не будете, даже при большом желании.

Я себе спокойно учился, ходил в музыкальную школу, а сейчас могу свою семью обеспечить всем, в том числе безопасностью.

Безопасностью сегодня вашу семью обеспечивает Успих и другие. Но не вы.

Если Вы не хотите, чтобы Вас лишили Родины, почему Вы её не защищаете? Почему Вы сидите в Харькове под обстрелами, а не воюете?

Объяснять не буду.
Надеюсь, сами поймёте, когда вам будет не 45, а 70+.

  ЛАД написав: А вы можете ничего и никого не защищать. У вас ценностей нет. Никаких. Раве что как у Velz"а "с шестью нулями". Ваши с ним опусы - предел ухилянтского маразма.

Нет, даже с шестью нулями я бы в армию не пошёл. Не прыгал бы с парашютом, не полетел бы в космос. Много чего не сделал бы. Я просто понимаю, что всё, что я могу сделать, это упасть в обморок от вида оружия - вряд ли кто-то за это заплатит мне сумму с шестью нулями.

Тяжёлый случай. Я в своей жизни таких людей не встречал.
Это уже клиника.
ЛАД
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