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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 21 вер, 2024 18:26
detroytred написав:
............
Представник тцк "аргументує", що треба перевірити всі дані або пройти влк. Тому треба от прям зараз "пройти". І ніяк інакше.
............
Насколько понимаю, "оновленні дані" включают в себя и пройденную ВЛК (не 20 дет назад).
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Додано: Суб 21 вер, 2024 18:27
Water написав:
...........
А який сенс сидіти у Харкові під обстрілами? Чи ви вважаєте шо своїм сидінням ви допомагаєте країні?
Как минимум, не мешаю.
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ЛАД
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Додано: Суб 21 вер, 2024 18:28
ЛАД написав: detroytred написав:
............
Представник тцк "аргументує", що треба перевірити всі дані або пройти влк. Тому треба от прям зараз "пройти". І ніяк інакше.
............
Насколько понимаю, "оновленні дані" включают в себя и пройденную ВЛК (не 20 дет назад).
відповідати язиком на українськомовному форумі це як не провокація, то вираз неповаги
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flyman
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Додано: Суб 21 вер, 2024 18:30
ЛАД написав: Water написав:
...........
А який сенс сидіти у Харкові під обстрілами? Чи ви вважаєте шо своїм сидінням ви допомагаєте країні?
Как минимум, не мешаю.
провокуєте асвабадітєля ущімлльонних кацапомовних
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flyman
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Додано: Суб 21 вер, 2024 18:32
ЛАД написав: detroytred написав:
............
Представник тцк "аргументує", що треба перевірити всі дані або пройти влк. Тому треба от прям зараз "пройти". І ніяк інакше.
............
Насколько понимаю, "оновленні дані" включают в себя и пройденную ВЛК (не 20 дет назад).
Ні.
Що треба було обов'язково оновити до 18 червня чітко визначено -- паспортні дані, код, адреса проживання, тлф, ел. пошта (якщо є).
На влк -- або сам, або виписується повістка.
Сама відсутність діючого заключення влк (зараз на рік дається) не є порушенням.
Бо кожен рік проганяти всіх!!! військовозобов'язаних через влк в обов'язковому порядку - )))
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detroytred
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Додано: Суб 21 вер, 2024 18:32
Дай ссылку на этот пункт в правилах. Нет такого-подай петицию. Создадут-тогда требуй. А то привыкли своих хотелки навязывать. По закону нужно жить, а не по хотелкам.
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Velz
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Додано: Суб 21 вер, 2024 18:36
Velz написав:
Дай ссылку на этот пункт в правилах. Нет такого-подай петицию. Создадут-тогда требуй. А то привыкли своих хотелки навязывать. По закону нужно жить, а не по хотелкам.
Що сліпому розказувати про кольори, що руськоміровцу про мову.
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flyman
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Додано: Суб 21 вер, 2024 18:36
flyman написав:
Чому ви відповідаєте на пост мовою язиком? У вас що кацапська ЛАДо-свідомість? хароша руска?
Перекладаю: Андрій, якщо у Вас немає відстрочки згідно статті 23 Закону, візьміть іншого АндріяМ до себе у підвал. Разом якось веселіше переживати пекельні муки(борошна) долі.
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stm
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Додано: Суб 21 вер, 2024 18:37
stm написав: flyman написав:
Чому ви відповідаєте на пост мовою язиком? У вас що кацапська ЛАДо-свідомість? хароша руска?
Перекладаю: Андрій, якщо у Вас немає відстрочки згідно статті 23 Закону, візьміть іншого АндріяМ до себе у підвал. Разом якось веселіше переживати пекельні муки(борошна) долі.
Вітаю, Іра Чучхе.
Дякую, що хоча би після нагадування, згадали правила етикету, і як має себе поводити пані, яку не намистували з колгоспу ім. 100 років без урожаю в ПТУ ім. 2о з"їзду КПСС
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 21 вер, 2024 18:40, всього редагувалось 1 раз.
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flyman
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Додано: Суб 21 вер, 2024 18:39
АндрейМ написав: ЛАД написав:
Я просто спросил, вы уверены как "Velz, что "даже если прорвут фронт-я буду быстрее"? Или вы уверены, что спокойно уживётесь с оккупационными властями?"
Я ни с кем уживаться не собираюсь. Я хочу, чтобы всем, а не избранным, дали возможность выехать из страны в безопасность. В страны, на которые россия не нападёт, которые готовились к возможной войне. Можно не ждать прорыва фронта, а позволить людям спастись сейчас.
Эти страны к войне тоже давно не готовились и не готовы.
ЛАД написав:
Рад, что вы исключили детей (интересно, до какого возраста) из числа обязанных защищать родину (в т.ч. и вас лично).
Я хочу, чтобы меня защищала армия. Люди, которые сознательно идут на риск за вознаграждение. Я не требую ничего от гражданских.
Так всё-таки, детей до какого возраста вы освобождаете от этой обязанности?
ЛАД написав:
Просто интересно, 90-летний старик или женщина весом килограммов 50 тоже должны вас защищать ("все, так все")? Или какие-то исключения вы всё же сделаете?
Треть моих коллег-женщин - выше и шире меня. Снесут меня одним ударом. Я должен их защищать?
Простите. не буду вам рассказывать о некоторых анатомических различиях и, соответственно, несколько разных требованиях. Напомню только, что несмотря на ваши взгляды о гендерном равенстве, рожать вы точно не будете, даже при большом желании.
Я себе спокойно учился, ходил в музыкальную школу, а сейчас могу свою семью обеспечить всем, в том числе безопасностью.
Безопасностью сегодня вашу семью обеспечивает Успих и другие. Но не вы.
Если Вы не хотите, чтобы Вас лишили Родины, почему Вы её не защищаете? Почему Вы сидите в Харькове под обстрелами, а не воюете?
Объяснять не буду.
Надеюсь, сами поймёте, когда вам будет не 45, а 70+.
ЛАД написав:
А вы можете ничего и никого не защищать. У вас ценностей нет. Никаких. Раве что как у Velz
"а "с шестью нулями". Ваши с ним опусы - предел ухилянтского маразма.
Нет, даже с шестью нулями я бы в армию не пошёл. Не прыгал бы с парашютом, не полетел бы в космос. Много чего не сделал бы. Я просто понимаю, что всё, что я могу сделать, это упасть в обморок от вида оружия - вряд ли кто-то за это заплатит мне сумму с шестью нулями.
Тяжёлый случай. Я в своей жизни таких людей не встречал.
Это уже клиника.
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ЛАД
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