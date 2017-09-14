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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 99819982998399849985 ... 9987>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 44
до кінця 2024 року
20%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
16%
7
до липня 2026 року
7%
3
до кінця 2026 року
7%
3
йтиме до 2027 чи довше
36%
16
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 18:41

  sens написав:
  ЛАД написав:Да всё понятно

далі можна Вас не читати , все зрозуміло .

Не читайте. Никто не заставляет.
Если вам этих 3 слов достаточно...
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 18:42

  flyman написав:
  stm написав:
  flyman написав:Чому ви відповідаєте на пост мовою язиком? У вас що кацапська ЛАДо-свідомість? хароша руска?

Перекладаю: Андрій, якщо у Вас немає відстрочки згідно статті 23 Закону, візьміть іншого АндріяМ до себе у підвал. Разом якось веселіше переживати пекельні муки(борошна) долі.

Вітаю, Іра Чучхе.
Дякую, що хоча би після нагадування, згадали правила етикету, і як має себе поводити пані, яку не намистували з колгоспу ім. 100 років без урожаю в ПТУ ім. 2о з"їзду КПСС

Андрію, дякую що кожне слово у реченні вище видає високоосвічену людину і у вас.
Дозвольте питання. Ви - містянин такий самий як і Промінчикисвітла мешканець Києва?
Востаннє редагувалось stm в Суб 21 вер, 2024 18:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 18:44

  stm написав:Андрію, дякую що кожне слово у реченні вище видає високоосвічену людину і у вас.

Приємно спілкуватися з високоінтелегентною особою без огляду на стать.
От з Толіком Шевченок тяжко, там відбиток чобота як імпринтінг.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 21 вер, 2024 18:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 18:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  АндрейМ написав:А з якого біса я маю їх приймати? Ви самі доводите мою думку - готовність воювати не залежить від статі

Я мав на увазі що ви не йдете воювати тому що ви гандон, а не тому, що ви не приймаєте гендерні стереотипи.
Я мож тоже люблю в спідниці прогулятисяі вечерком по центрі Львова...
Щодо того, щдо ви тут платили податки фіг зна скільки років -я теж їх платив. Часом навіть з немаленької околоайтішної зарплати. Білої.
Але крім платіння податків ви ще ходили на вибори(або не ходили), давали хабарі, закривали очі на хабарі інших. Одним словом, ви один з тих 52 мільйонів мудаків, живих і вже не дуже, які привели нас туди, де ми є. Тому відповідальність(і борг) на вас такий же як і на мені, чи на долярчику. Хоча нє, на Долярчику трохи більший - він за зеленського голосував. Але він це усвідомив і скоро буде тротил з нерозірваних ФАБів або ТМок виплавляти...
Але то я трохи захопився. Чому я чи Долярчик мають забезпечувати безпеку ВАШОЇ сімї?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 18:46

  sashaqbl написав:
  АндрейМ написав:А з якого біса я маю їх приймати? Ви самі доводите мою думку - готовність воювати не залежить від статі

Я мав на увазі що ви не йдете воювати тому що ви гандон, а не тому, що ви не приймаєте гендерні стереотипи.
Я мож тоже люблю в спідниці прогулятисяі вечерком по центрі Львова...
Щодо того, щдо ви тут платили податки фіг зна скільки років -я теж їх платив. Часом навіть з немаленької околоайтішної зарплати. Білої.
Але крім платіння податків ви ще ходили на вибори(або не ходили), давали хабарі, закривали очі на хабарі інших. Одним словом, ви один з тих 52 мільйонів мудаків, живих і вже не дуже, які привели нас туди, де ми є. Тому відповідальність(і борг) на вас такий же як і на мені, чи на долярчику. Хоча нє, на Долярчику трохи більший - він за зеленського голосував. Але він це усвідомив і скоро буде тротил з нерозірваних ФАБів або ТМок виплавляти...
Але то я трохи захопився. Чому я чи Долярчик мають забезпечувати безпеку ТВОЄЇ сімї?

Так і запишем, що хто не воює, той гандон (99% громадян України).
Долярчик тому, що це був його вибір за який він "вискакував з трусів".
Востаннє редагувалось flyman в Суб 21 вер, 2024 18:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 18:46

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  detroytred написав:............
Представник тцк "аргументує", що треба перевірити всі дані або пройти влк. Тому треба от прям зараз "пройти". І ніяк інакше.
............

Насколько понимаю, "оновленні дані" включают в себя и пройденную ВЛК (не 20 дет назад).

відповідати язиком на українськомовному форумі це як не провокація, то вираз неповаги

Ваши высеры, то вираз "великого розуму". И точно провокация.
Не сидится спокойно в своём схроне?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 18:49

  detroytred написав:
  ЛАД написав:
  detroytred написав:............
Представник тцк "аргументує", що треба перевірити всі дані або пройти влк. Тому треба от прям зараз "пройти". І ніяк інакше.
............

Насколько понимаю, "оновленні дані" включают в себя и пройденную ВЛК (не 20 дет назад).

Ні.
Що треба було обов'язково оновити до 18 червня чітко визначено -- паспортні дані, код, адреса проживання, тлф, ел. пошта (якщо є).

На влк -- або сам, або виписується повістка.
Сама відсутність діючого заключення влк (зараз на рік дається) не є порушенням.
Бо кожен рік проганяти всіх!!! військовозобов'язаних через влк в обов'язковому порядку - )))

Не буду спорить. Не проверял. Но если есть требование "кожен рік", а сомневаюсь, что это выполнено у многих, то по идее это нарушение.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 18:49

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:Насколько понимаю, "оновленні дані" включают в себя и пройденную ВЛК (не 20 дет назад).

відповідати язиком на українськомовному форумі це як не провокація, то вираз неповаги

Ваши высеры, то вираз "великого розуму". И точно провокация.
Не сидится спокойно в своём схроне?

Обліківка яка на третій рік маштабної війни залишає свій вибір залишатися рускоміровцем на українському фінансовому ресурсі як мінімум виглядає твердолобим. Ви ще на чолі зробіть татуху "зарускіймір", а на грудях "внутрєнній акупант"
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 18:52

Армія+++

  Water написав:
  Успіх написав:Встановив Армія+
Але там є рапорти на влк, на відпустку і т.п., а по догляду за котом/кицею - нема! :roll:

Тому-що по догляду за котом відмінили вже мабуть більше року.

Якщо в кота немає інших близьких родичів, щоб доглянули - то можна і за котом))

А можна і за дружиною-кицею :D
І не важливо, є в неї близькі родичі, чи немає... - бо чоловік для дружини на найвищому/найближчому до неї рівні! :lol:


Тож питання далі актуальне - як за майже 2міс(чи скільки там?) не могли прикрутити до Армії+ всі основні рапорти?🤦🏻

Ну як так?©
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 18:54

  detroytred написав:На практиці є відео, де отака аргументація "спершу постанова, рішення суду" прокатувала по гаїшним справам.


Именно сначала решение суда, потому что именно суд обучен и уполномочен в завивимости от обстоятельств за одно и тоже нарушение признавать человека либо виновным либо нет, ну в общем как там в кодексе "враховуються характер вчиненого правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність"
katso
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