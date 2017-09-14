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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 21 вер, 2024 18:55
Панове модератори!
Не буду писать жалобы на flyman, но у него подряд несколько постов явно провокационных о языке.
Напоминает историю с Фарион, которая пыталась осуждать военных, говорящих по-русски.
Как Вы на это смотрите?
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ЛАД
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Додано: Суб 21 вер, 2024 18:57
ЛАД написав: detroytred написав:
Ні.
Що треба було обов'язково оновити до 18 червня чітко визначено -- паспортні дані, код, адреса проживання, тлф, ел. пошта (якщо є).
На влк -- або сам, або виписується повістка.
Сама відсутність діючого заключення влк (зараз на рік дається) не є порушенням.
Бо кожен рік проганяти всіх!!! військовозобов'язаних через влк в обов'язковому порядку - )))
Не буду спорить. Не проверял. Но если есть требование "кожен рік", а сомневаюсь, что это выполнено у многих, то по идее это нарушение.
Ну написано ж -- є визначення, що термін дії заключення влк один рік.
Вимоги кожному військовозобов'язаному проходити влк нема. Було роз'яснення МОУ про це.
Кому треба пройти влк визначає тцк. І направляє на влк.
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detroytred
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Додано: Суб 21 вер, 2024 18:58
stm написав:
Просто держитесь подальше от ТЦК
вірно
якщо вже немає нерухомого і рухомого майна на яке можна накласти арешт або без перебільшення постійно накладати штрафи , то не намагайтеся , в іншому випадку , необхідно буде вирішувати більш нереалістичні плани .
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Додано: Суб 21 вер, 2024 19:00
stm написав:
Если Сенса возьмёте адвокатом
пан стм , вам корона не надає права передавати звання юриста , тому вирішуйте питання самостійно і без переадресування на інші дійові особи , які не надавали згоди на оприлюднення будь-якої інформації
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Додано: Суб 21 вер, 2024 19:00
ЛАД написав:
Не буду писать жалобы на flyman, но у него подряд несколько постов явно провокационных о языке.
Напоминает историю с Фарион, которая пыталась осуждать военных, говорящих по-русски.
Как Вы на это смотрите?
Флайман канєшно гандон, бо принципий ухилянт, а я не модератор, але доля правди в його словах є.
Є достатньо багато прикладів довоєнних російськомовних, які зараз розмовляють українською. У вас чудова українська. Ми в україні і форум україномовний. Для чого ви провокуєте оці мовні срачі своєю росіською?
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Додано: Суб 21 вер, 2024 19:02
flyman написав:
Так і запишем, що хто не воює, той гандон (99% громадян України).
Долярчик тому, що це був його вибір за який він "вискакував з трусів".
Нє, гандон той, хто принциповий ухилянт і цим хвалиться. Якщо людина тихенько сидить собі в хаті і не відсвічує третій рік - я навіть пожалію.
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Додано: Суб 21 вер, 2024 19:02
stm написав:
всё по прейскуранту, не будет оговорено
це наприклад справедливо і чесно , жоден АДВОКАТ , не дає гарантії , якщо дає 100% гарантії , то буде як у вас з ціною іспита
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Додано: Суб 21 вер, 2024 19:04
stm написав:
он вздохнет на несправедливость и пойдёт домой )))
КУМЕДНО
по-перше , немаю відношення до таких справ
по-друге , є таксі,оренда авто , інший технічний засіб
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Додано: Суб 21 вер, 2024 19:07
ЛАД написав:
Насколько понимаю, "оновленні дані"
до липня , якщо не оновлювали , дійсним залишається той що на руках .
ЩОДО ВЛК , РЕЗЕРВ підтягує останню ВЛК
також застосунок вкаже чи оновлені дані вчасно або ні.
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Додано: Суб 21 вер, 2024 19:07
sashaqbl написав: flyman написав:
Так і запишем, що хто не воює, той гандон (99% громадян України).
Долярчик тому, що це був його вибір за який він "вискакував з трусів".
Нє, гандон той, хто принциповий ухилянт і цим хвалиться. Якщо людина тихенько сидить собі в хаті і не відсвічує третій рік - я навіть пожалію.
люди із обмеженими розумовими здібностями вважають що переможна перемога буде коли останній дід/баба українець/ка з кулібінською лопатою стане на захист руськомірного лада, а тролі тролять наклепами, і це на фінансовому форумі вітається, бо тема жива тоді, не пісна, з перчиком.
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 21 вер, 2024 19:10, всього редагувалось 2 разів.
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