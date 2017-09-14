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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 998299839984998599869987>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 44
до кінця 2024 року
20%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
16%
7
до липня 2026 року
7%
3
до кінця 2026 року
7%
3
йтиме до 2027 чи довше
36%
16
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 18:55

Панове модератори!
Не буду писать жалобы на flyman, но у него подряд несколько постов явно провокационных о языке.
Напоминает историю с Фарион, которая пыталась осуждать военных, говорящих по-русски.
Как Вы на это смотрите?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 18:57

  ЛАД написав:
  detroytred написав:Ні.
Що треба було обов'язково оновити до 18 червня чітко визначено -- паспортні дані, код, адреса проживання, тлф, ел. пошта (якщо є).

На влк -- або сам, або виписується повістка.
Сама відсутність діючого заключення влк (зараз на рік дається) не є порушенням.
Бо кожен рік проганяти всіх!!! військовозобов'язаних через влк в обов'язковому порядку - )))

Не буду спорить. Не проверял. Но если есть требование "кожен рік", а сомневаюсь, что это выполнено у многих, то по идее это нарушение.

Ну написано ж -- є визначення, що термін дії заключення влк один рік.
Вимоги кожному військовозобов'язаному проходити влк нема. Було роз'яснення МОУ про це.
Кому треба пройти влк визначає тцк. І направляє на влк.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 18:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Просто держитесь подальше от ТЦК

вірно
якщо вже немає нерухомого і рухомого майна на яке можна накласти арешт або без перебільшення постійно накладати штрафи , то не намагайтеся , в іншому випадку , необхідно буде вирішувати більш нереалістичні плани .
sens
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 19:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Если Сенса возьмёте адвокатом

пан стм , вам корона не надає права передавати звання юриста , тому вирішуйте питання самостійно і без переадресування на інші дійові особи , які не надавали згоди на оприлюднення будь-якої інформації
sens
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 19:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Не буду писать жалобы на flyman, но у него подряд несколько постов явно провокационных о языке.
Напоминает историю с Фарион, которая пыталась осуждать военных, говорящих по-русски.
Как Вы на это смотрите?

Флайман канєшно гандон, бо принципий ухилянт, а я не модератор, але доля правди в його словах є.
Є достатньо багато прикладів довоєнних російськомовних, які зараз розмовляють українською. У вас чудова українська. Ми в україні і форум україномовний. Для чого ви провокуєте оці мовні срачі своєю росіською?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 19:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Так і запишем, що хто не воює, той гандон (99% громадян України).
Долярчик тому, що це був його вибір за який він "вискакував з трусів".

Нє, гандон той, хто принциповий ухилянт і цим хвалиться. Якщо людина тихенько сидить собі в хаті і не відсвічує третій рік - я навіть пожалію.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 19:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:всё по прейскуранту, не будет оговорено

це наприклад справедливо і чесно , жоден АДВОКАТ , не дає гарантії , якщо дає 100% гарантії , то буде як у вас з ціною іспита
sens
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 19:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:он вздохнет на несправедливость и пойдёт домой )))


КУМЕДНО
по-перше , немаю відношення до таких справ
по-друге , є таксі,оренда авто , інший технічний засіб
sens
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 19:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Насколько понимаю, "оновленні дані"

до липня , якщо не оновлювали , дійсним залишається той що на руках .
ЩОДО ВЛК , РЕЗЕРВ підтягує останню ВЛК
також застосунок вкаже чи оновлені дані вчасно або ні.
sens
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 19:07

  sashaqbl написав:
  flyman написав:Так і запишем, що хто не воює, той гандон (99% громадян України).
Долярчик тому, що це був його вибір за який він "вискакував з трусів".

Нє, гандон той, хто принциповий ухилянт і цим хвалиться. Якщо людина тихенько сидить собі в хаті і не відсвічує третій рік - я навіть пожалію.

люди із обмеженими розумовими здібностями вважають що переможна перемога буде коли останній дід/баба українець/ка з кулібінською лопатою стане на захист руськомірного лада, а тролі тролять наклепами, і це на фінансовому форумі вітається, бо тема жива тоді, не пісна, з перчиком.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 21 вер, 2024 19:10, всього редагувалось 2 разів.
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