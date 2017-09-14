*У російських документах попередження про український наступ на Курщину зʼявляються за кілька місяців до його початку. У повідомленні від 4 січня 2024 року йшлося про «можливість прориву на державному кордоні» з боку України. Тож російським військовим наказали посилити навчання для підготовки до відбиття будь-якого нападу. З 19 лютого російські військові припускали, що ЗСУ спробують прорватися на глибину до 80 кілометрів з території Сумської області. А в середині березня прикордонні підрозділи отримали наказ посилити оборону та «організувати додаткові навчання щодо правильної організації оборони». Уже в середині червня російським військовим надали конкретне попередження про українські плани в напрямку міста Суджі, що таки здійснилися в серпні. У документі також йшлося про плани ЗСУ знищити всі мости через річку Сейм, аби перебити лінії постачання для російської армії, що теж зрештою сталося. У червневому документі скаржаться, що російські частини, дислоковані на прикордонні, укомплектовані лише на 60—70% і в основному складаються з резервістів зі слабкою підготовкою.* https://varta1.com.ua/news/rosiia-zavch ... 85872.html
І от як на фоні оцього виглядають оті казки про таємність. Що про операцію знали лише декілька осіб. Навіть партнери не знали .... а орки знали чудово. Іноземні шпійони могли б хоча б у орків взнати про операцію. Але ніт)) Нежданчик. Для них. І для всього світу.
stm написав:он вздохнет на несправедливость и пойдёт домой )))
КУМЕДНО по-перше , немаю відношення до таких справ по-друге , є таксі,оренда авто , інший технічний засіб
Т.е. еще быстрее и дальше от клиента, ничего не имею против ))) Всё по прейскуранту. Всё оговорено ))) имелось ввиду что дальше. А дальше один клиент в одиночестве в ТЦК остается, но согласна ещё так много клиентов будет)
Востаннє редагувалось stm в Суб 21 вер, 2024 19:19, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:І от як на фоні оцього виглядають оті казки про таємність. Що про операцію знали лише декілька осіб. Навіть партнери не знали .... а орки знали чудово. Іноземні шпійони могли б хоча б у орків взнати про операцію. Але ніт)) Нежданчик. Для них. І для всього світу.
Ну такоє. Те, що журналісти побачили інформацію в журналі оперативної обстановки якогось прикордонного підрозділу - не означає, що інформація пішла нагору...
Востаннє редагувалось sashaqbl в Суб 21 вер, 2024 19:19, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Так всё-таки, детей до какого возраста вы освобождаете от этой обязанности?
Я же писал, что считаю тупостью и идиотизмом записывать в обязанности умение и готовность воевать.
ЛАД написав: Простите. не буду вам рассказывать о некоторых анатомических различиях и, соответственно, несколько разных требованиях. Напомню только, что несмотря на ваши взгляды о гендерном равенстве, рожать вы точно не будете, даже при большом желании.
Как эти различия мешают женщинам воевать? Что именно им мешает? Какое отношение «рожать» имеет к равноправию, равным правам и обязанностям? Какой закон заставляет женщин иметь детей? Моя Инстаграмм лента забита молодыми, здоровыми, бездетными девицами, которые на фронте заменили бы двух или трёх пенсионеров. Повторюсь - свои гендерные стереотипы засуньте себе куда удобней будет. Гендерное равенство - не об анатомии и о том, кто рожает.
ЛАД написав: Объяснять не буду. Надеюсь, сами поймёте, когда вам будет не 45, а 70+.
Вы приписываете - нет, требуете - мне способности, которых у меня нет. Мы оба можем играть в эту игру.
ЛАД написав: Тяжёлый случай. Я в своей жизни таких людей не встречал. Это уже клиника.
Видите, Вы в 70+ узнали, что все люди разные. Понимаю, что в совке не рассказывали, что так бывает. У совков все одинаковые - сильные, стройные, 180см ростом, 70кг весом, высоты не боятся, крови не боятся, боли не чувствуют, а остальных - на расстрел сразу по причине ненадобности.
sashaqbl написав:Але то я трохи захопився. Чому я чи Долярчик мають забезпечувати безпеку ВАШОЇ сімї?
Де саме я писав, що Ви особисто щось мені винні? Ви не повинні забезпечувати мою безпеку. Мою безпеку мають забезпечувати поліція та армія. Структури, куди мають йти добровільно. Лікувати мене мають лікарі, які добровільно обрали цю професію. Навчати мене мають вчителі, які добровільно обрали цю професію. Я нічого від Вас не чекаю.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Суб 21 вер, 2024 19:20, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl написав:.......... Є достатньо багато прикладів довоєнних російськомовних, які зараз розмовляють українською. У вас чудова українська. Ми в україні і форум україномовний. Для чого ви провокуєте оці мовні срачі своєю росіською?
Є. Но и многие остались російськомовними. Я тут далеко не единственный. Ми в Україні (до речі з великої літери), но форум не україномовний. До 24.02 здесь почти все писали по-русски. И пользование русским языком не определяет, что "на чолі зробіть татуху "зарускіймір", а на грудях "внутрєнній акупант". Я уже как-то объяснял, что мне легче и проще говорить на родном языке. А українська мова в исполнении flyman вызывает большие вопросы. Так же, как и ещё у некоторых. Я уродовать мову не хочу, а писать на правильной у меня получится медленнее. Не сомневаюсь, что вы достаточно хорошо понимаете меня и когда я пишу по-русски. Поэтому не стоит в очередной раз раскручивать "мовне питання".
Кстати, если не секрет, что у вас за часть /подразделение, что комроты у вас девушка с весом 50 кг? Имею ввиду не секретные сведения, а специализацию. Явно не штурмовая рота.
detroytred написав:.............. І от як на фоні оцього виглядають оті казки про таємність. Що про операцію знали лише декілька осіб. Навіть партнери не знали .... а орки знали чудово. Іноземні шпійони могли б хоча б у орків взнати про операцію. Але ніт)) Нежданчик. Для них. І для всього світу.
Якийсь шпектакль грають політики..
Знали про можливість. Це не те ж саме, що знати про операцію. І ви це прекрасно розумієте.
sashaqbl написав:.......... Є достатньо багато прикладів довоєнних російськомовних, які зараз розмовляють українською. У вас чудова українська. Ми в україні і форум україномовний. Для чого ви провокуєте оці мовні срачі своєю росіською?
Є. Но и многие остались російськомовними. Я тут далеко не единственный. Ми в Україні (до речі з великої літери), но форум не україномовний. До 24.02 здесь почти все писали по-русски. И пользование русским языком не определяет, что "на чолі зробіть татуху "зарускіймір", а на грудях "внутрєнній акупант". Я уже как-то объяснял, что мне легче и проще говорить на родном языке. А українська мова в исполнении flyman вызывает большие вопросы. Так же, как и ещё у некоторых. Я уродовать мову не хочу, а писать на правильной у меня получится медленнее. Не сомневаюсь, что вы достаточно хорошо понимаете меня и когда я пишу по-русски. Поэтому не стоит в очередной раз раскручивать "мовне питання".
Кстати, если не секрет, что у вас за часть /подразделение, что комроты у вас девушка с весом 50 кг? Имею ввиду не секретные сведения, а специализацию. Явно не штурмовая рота.
Ще раз, форум публічний, не приватний. Тому використання язика тут це вираз неповаги. Якщо кому приємно бути екзгібітором фріком, будь-ласка, але таким будуть в очі казати що це не прийстойно. Якщо ЛАДу зробили зауваження, що на україномовному форумі інтелегентні люди спілкуються мовою, то почався вереск про провокації "руськихзщімят" Напишіть ще в звільнювачам, що вам нацики роблять зауваження.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 21 вер, 2024 19:27, всього редагувалось 1 раз.