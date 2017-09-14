detroytred написав:І от як на фоні оцього виглядають оті казки про таємність. Що про операцію знали лише декілька осіб. Навіть партнери не знали .... а орки знали чудово. Іноземні шпійони могли б хоча б у орків взнати про операцію. Але ніт)) Нежданчик. Для них. І для всього світу.
Ну такоє. Те, що журналісти побачили інформацію в журналі оперативної обстановки якогось прикордонного підрозділу - не означає, що інформація пішла нагору...
Так вказано: 1. В яких документах. Це, по-вашому, " журналі оперативної обстановки якогось прикордонного підрозділу"??? - *Документи належать російському Міністерству внутрішніх справ, Федеральній службі безпеки та військовим — їх захопили під час рейду українських спецпризначенців на російську територію.
Переважно це документи з підрозділів 488 гвардійського мотострілецького полку збройних сил РФ, який перший узяв на себе удар українських військ. Найперші записи датовані кінцем 2023 року, а найновіші — лише за шість тижнів до того, як Україна почала вторгнення.*
flyman написав:люди із обмеженими розумовими здібностями вважають що переможна перемога буде коли останній дід/баба українець/ка з кулібінською лопатою стане на захист руськомірного лада, а тролі тролять наклепами, і це на фінансовому форумі вітається, бо тема жива тоді, не пісна, з перчиком.
Ну, не тільки "руськомірного лада". Бо Буча не сама себе звільнила. А якби тоді залишили кордон по річці Ірпінка, то хтось би напевно підганяв - ой, поки не треба Стамбулу 1, давайте від Бучі відженіть, а потім вже хай буде вже рпв
flyman написав:Ще раз, форум публічний, не приватний. Тому використання язика тут це вираз неповаги. Якщо кому приємно бути екзгібітором фріком, будь-ласка, але таким будуть в очі казати що це не прийстойно. Якщо ЛАДу зробили зауваження, то почався вереск про провокації щодо мови. Напишіть ще в Кремль, там не знають.
ЛАД - не публічна особа, то є проблема для всесвіту ) Чи ви декомунізували своє свідоцтво про народження? ))) і не кажіть що то неможливо, можливість така є.
Востаннє редагувалось stm в Суб 21 вер, 2024 19:29, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:.............. І от як на фоні оцього виглядають оті казки про таємність. Що про операцію знали лише декілька осіб. Навіть партнери не знали .... а орки знали чудово. Іноземні шпійони могли б хоча б у орків взнати про операцію. Але ніт)) Нежданчик. Для них. І для всього світу.
Якийсь шпектакль грають політики..
Знали про можливість. Це не те ж саме, що знати про операцію. І ви це прекрасно розумієте.
Ми з вами різний текст читаємо)) Я оцей: "Уже в середині червня російським військовим надали конкретне попередження про українські плани в напрямку міста Суджі, що таки здійснилися в серпні. У документі також йшлося про плани ЗСУ знищити всі мости через річку Сейм, аби перебити лінії постачання для російської армії, що теж зрештою сталося. "
detroytred написав:1. В яких документах. Це, по-вашому, " журналі оперативної обстановки якогось прикордонного підрозділу"???
Аж цікаво стало, пройшовся по ссилках. Якщо ви перечитаєте оригінал, то там побачите отаке: "The documents mostly come from units of Russia’s 488th Guards Motorised Rifle Regiment, and in particular the second company of its 17th Battalion." 2 рота 17 батальйону 488 мехбату. Цікаво, які там такі документи вів ротний і як далеко вони зайшли...
flyman написав:Ще раз, форум публічний, не приватний. Тому використання язика тут це вираз неповаги. Якщо кому приємно бути екзгібітором фріком, будь-ласка, але таким будуть в очі казати що це не прийстойно. Якщо ЛАДу зробили зауваження, то почався вереск про провокації щодо мови. Напишіть ще в Кремль, там не знають.
ЛАД - не публічна особа, то є проблема для всесвіту ) Чи ви декомунізували своє свідоцтво про народження? ))) і не кажіть що то неможливо, можливість така є.
Якщо не публічна особа, то можна як Штірліц в будьонівці із зіркою та серпом і молотом по Берліну хіпстерувати?
Президент заявив, що з представниками РФ відбулися зустрічі в онлайн форматі, "ще будуть зустрічі офлайн і онлайн".
"І, як ми сказали на початку листопада, весь план буде готовий. Це буде старт і фундамент для того, щоб говорити в будь-якому форматі з Росією. У будь-якому форматі, з будь-якими її представниками, тому що буде план і є що показати. Якщо їм не подобається, буде зрозуміла їхня реакція на конкретику, а не просто взагалі - ми нічого не хочемо і будемо продовжувати війну", - додав Зеленський. https://varta1.com.ua/news/zelenskyy-za ... 85889.html