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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9984998599869987>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 44
до кінця 2024 року
20%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
16%
7
до липня 2026 року
7%
3
до кінця 2026 року
7%
3
йтиме до 2027 чи довше
36%
16
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 19:26

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:І от як на фоні оцього виглядають оті казки про таємність. Що про операцію знали лише декілька осіб.
Навіть партнери не знали .... а орки знали чудово.
Іноземні шпійони могли б хоча б у орків взнати про операцію. Але ніт))
Нежданчик. Для них. І для всього світу.

Ну такоє. Те, що журналісти побачили інформацію в журналі оперативної обстановки якогось прикордонного підрозділу - не означає, що інформація пішла нагору...

Так вказано:
1. В яких документах.
Це, по-вашому, " журналі оперативної обстановки якогось прикордонного підрозділу"???
- *Документи належать російському Міністерству внутрішніх справ, Федеральній службі безпеки та військовим — їх захопили під час рейду українських спецпризначенців на російську територію.

Переважно це документи з підрозділів 488 гвардійського мотострілецького полку збройних сил РФ, який перший узяв на себе удар українських військ. Найперші записи датовані кінцем 2023 року, а найновіші — лише за шість тижнів до того, як Україна почала вторгнення.*

2. Куди дійшли доповіді це да - ?
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 19:26

  flyman написав:люди із обмеженими розумовими здібностями вважають що переможна перемога буде коли останній дід/баба українець/ка з кулібінською лопатою стане на захист руськомірного лада, а тролі тролять наклепами, і це на фінансовому форумі вітається, бо тема жива тоді, не пісна, з перчиком.

Ну, не тільки "руськомірного лада". Бо Буча не сама себе звільнила. А якби тоді залишили кордон по річці Ірпінка, то хтось би напевно підганяв - ой, поки не треба Стамбулу 1, давайте від Бучі відженіть, а потім вже хай буде вже рпв
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 19:27

АндрейМ
С вашего разрешения не буду тратить время на ответ.
Я не требую от вас никаких способностей.
Но на вопрос о детях вы так и не ответили. А было интересно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 19:28

  flyman написав:Ще раз, форум публічний, не приватний. Тому використання язика тут це вираз неповаги. Якщо кому приємно бути екзгібітором фріком, будь-ласка, але таким будуть в очі казати що це не прийстойно. Якщо ЛАДу зробили зауваження, то почався вереск про провокації щодо мови. Напишіть ще в Кремль, там не знають.

ЛАД - не публічна особа, то є проблема для всесвіту ) Чи ви декомунізували своє свідоцтво про народження? ))) і не кажіть що то неможливо, можливість така є.
Востаннє редагувалось stm в Суб 21 вер, 2024 19:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 19:29

The_Rebel
як варіант: "притягнуло магнітом переселенців".
Востаннє редагувалось flyman в Суб 21 вер, 2024 19:30, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 19:29

  ЛАД написав:
  detroytred написав:..............
І от як на фоні оцього виглядають оті казки про таємність. Що про операцію знали лише декілька осіб.
Навіть партнери не знали .... а орки знали чудово.
Іноземні шпійони могли б хоча б у орків взнати про операцію. Але ніт))
Нежданчик. Для них. І для всього світу.

Якийсь шпектакль грають політики..

Знали про можливість.
Це не те ж саме, що знати про операцію.
І ви це прекрасно розумієте.

Ми з вами різний текст читаємо))
Я оцей:
"Уже в середині червня російським військовим надали конкретне попередження про українські плани в напрямку міста Суджі, що таки здійснилися в серпні. У документі також йшлося про плани ЗСУ знищити всі мости через річку Сейм, аби перебити лінії постачання для російської армії, що теж зрештою сталося. "
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 19:30

  detroytred написав:Чому таке просте діяння не робиться -- не важко здогадатися))))))


патамуша если ты поймал кролика - это твоя шапка.
а если ты написал что кролика нужно поймать но поймал не ты - то это не твоя шапка
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 19:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:1. В яких документах.
Це, по-вашому, " журналі оперативної обстановки якогось прикордонного підрозділу"???

Аж цікаво стало, пройшовся по ссилках.
Якщо ви перечитаєте оригінал, то там побачите отаке:
"The documents mostly come from units of Russia’s 488th Guards Motorised Rifle Regiment, and in particular the second company of its 17th Battalion."
2 рота 17 батальйону 488 мехбату. Цікаво, які там такі документи вів ротний і як далеко вони зайшли...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 19:32

  stm написав:
  flyman написав:Ще раз, форум публічний, не приватний. Тому використання язика тут це вираз неповаги. Якщо кому приємно бути екзгібітором фріком, будь-ласка, але таким будуть в очі казати що це не прийстойно. Якщо ЛАДу зробили зауваження, то почався вереск про провокації щодо мови. Напишіть ще в Кремль, там не знають.

ЛАД - не публічна особа, то є проблема для всесвіту ) Чи ви декомунізували своє свідоцтво про народження? ))) і не кажіть що то неможливо, можливість така є.

Якщо не публічна особа, то можна як Штірліц в будьонівці із зіркою та серпом і молотом по Берліну хіпстерувати?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 19:33

Президент заявив, що з представниками РФ відбулися зустрічі в онлайн форматі, "ще будуть зустрічі офлайн і онлайн".

"І, як ми сказали на початку листопада, весь план буде готовий. Це буде старт і фундамент для того, щоб говорити в будь-якому форматі з Росією. У будь-якому форматі, з будь-якими її представниками, тому що буде план і є що показати. Якщо їм не подобається, буде зрозуміла їхня реакція на конкретику, а не просто взагалі - ми нічого не хочемо і будемо продовжувати війну", - додав Зеленський.
https://varta1.com.ua/news/zelenskyy-za ... 85889.html

Як це можна називати, як не перемовинами?
detroytred
 
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