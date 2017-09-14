Додано: Суб 21 вер, 2024 19:37

АндрейМ написав: ЛАД написав: Но на вопрос о детях вы так и не ответили. А было интересно. Но на вопрос о детях вы так и не ответили. А было интересно.

Гендерное равенство предполагает равные права и обязанности. Запреты и обязанности, которые распространяются на тех, кому от 18 до 60 лет, должны касаться граждан обоих полов в нормальном, демократическом, цивилизованном обществе. Причём тут дети я понять не могу. По-моему, парней, младше 18, наше государство не трогает. Гендерное равенство предполагает равные права и обязанности. Запреты и обязанности, которые распространяются на тех, кому от 18 до 60 лет, должны касаться граждан обоих полов в нормальном, демократическом, цивилизованном обществе. Причём тут дети я понять не могу. По-моему, парней, младше 18, наше государство не трогает.

Вы говорили об освобождении от армииКак по мне, 18 лет это уже не совсем ребёнок.А государство пока не трогает младше 25 лет.Добавлю, я даже не настаиваю на том, чтобы именно вы служили в армии. Допускаю, что вы по физическим параметрам можете не подходить для этого. Но уж точно не надо доказывать, что это не обязанность гражданина и служить должны только те кто хочет.Большинство (и, думаю, подавляющее) воевать не хочет, но понимает, что надо.