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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 21 вер, 2024 19:34
flyman написав:
........
Ще раз, форум публічний, не приватний. Тому використання язика тут це вираз неповаги. Якщо кому приємно бути екзгібітором фріком, будь-ласка, але таким будуть в очі казати що це не прийстойно. Якщо ЛАДу зробили зауваження, що на україномовному форумі інтелегентні люди спілкуються мовою, то почався вереск про провокації "руськихзщімят" Напишіть ще в звільнювачам, що вам нацики роблять зауваження.
Ще раз.
Вы решили перевести стрелки с себя, злостного ухилянта, на мовне питання и развести ткт очередной срач?
Видно давно тут Hotab
не появлялся и не щемил вас, вот вы пёрышки и расправили. А я его ещё осуждал за это. А мне, честно говоря, лень на вас время тратить.
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Додано: Суб 21 вер, 2024 19:34
ЛАД написав:
Но на вопрос о детях вы так и не ответили. А было интересно.
Гендерное равенство предполагает равные права и обязанности. Запреты и обязанности, которые распространяются на тех, кому от 18 до 60 лет, должны касаться граждан обоих полов в нормальном, демократическом, цивилизованном обществе. Причём тут дети я понять не могу. По-моему, парней, младше 18, наше государство не трогает.
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Додано: Суб 21 вер, 2024 19:37
АндрейМ написав: ЛАД написав:
Но на вопрос о детях вы так и не ответили. А было интересно.
Гендерное равенство предполагает равные права и обязанности. Запреты и обязанности, которые распространяются на тех, кому от 18 до 60 лет, должны касаться граждан обоих полов в нормальном, демократическом, цивилизованном обществе. Причём тут дети я понять не могу. По-моему, парней, младше 18, наше государство не трогает.
Вы говорили об освобождении от армии детей
.
Как по мне, 18 лет это уже не совсем ребёнок.
А государство пока не трогает младше 25 лет.
Добавлю, я даже не настаиваю на том, чтобы именно вы служили в армии. Допускаю, что вы по физическим параметрам можете не подходить для этого. Но уж точно не надо доказывать, что это не обязанность гражданина и служить должны только те кто хочет.
Большинство (и, думаю, подавляющее) воевать не хочет, но понимает, что надо.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 21 вер, 2024 19:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 21 вер, 2024 19:45
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Востаннє редагувалось sashaqbl
в Суб 21 вер, 2024 19:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 21 вер, 2024 19:46
detroytred написав:
Ми з вами різний текст читаємо))
Я оцей:
"Уже в середині червня російським військовим надали конкретне попередження про українські плани в напрямку міста Суджі, що таки здійснилися в серпні. У документі також йшлося про плани ЗСУ знищити всі мости через річку Сейм, аби перебити лінії постачання для російської армії, що теж зрештою сталося. "
Тут не все так просто.
Получить информацию мало, нужно ещё оценить степень её достоверности. Когда речь идёт о разведданных, с этим всегда большие проблемы.
Такая информация вполне могла быть расценена как деза с целью отвлечь силы. Такие операции наверняка проводились и проводятся обеими сторонами. Мы не знаем, сколько там было ещё разных предупреждений.
Если информация утекла, но осталась без железобетонного подтверждения, в современном мире это можно считать отличным уровнем секретности.
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Додано: Суб 21 вер, 2024 19:51
ЛАД написав: flyman написав:
........
Ще раз, форум публічний, не приватний. Тому використання язика тут це вираз неповаги. Якщо кому приємно бути екзгібітором фріком, будь-ласка, але таким будуть в очі казати що це не прийстойно. Якщо ЛАДу зробили зауваження, що на україномовному форумі інтелегентні люди спілкуються мовою, то почався вереск про провокації "руськихзщімят" Напишіть ще в звільнювачам, що вам нацики роблять зауваження.
Ще раз.
Вы решили перевести стрелки с себя, злостного ухилянта, на мовне питання и развести ткт очередной срач?
Видно давно тут Hotab
не появлялся и не щемил вас, вот вы пёрышки и расправили. А я его ещё осуждал за это. А мне, честно говоря, лень на вас время тратить.
Ще раз, внутрішні окупанти ходили по граблям. Результат 1й раз 2014, другий раз у 2022. Але в них причина армовір і вигрібати має хто інший якого буде цькувати: "трус", "ухилянт", "андон" ...
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Додано: Суб 21 вер, 2024 19:53
ЛАД написав:
А государство пока не трогает младше 25 лет.
И это хорошо - у нас есть отличный резерв.
История знала попытки отбиться стариками, когда заканчивались молодые, но слишком удачными они обычно не были. А вот сначала отбиваться стариками, оставив молодых в резерве, кажется, ещё никто не пытался
Не уверен, что так задумано, но если получится, историки напишут об этом как о гениальной стратегии.
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Додано: Суб 21 вер, 2024 19:56
Сибарит написав: ЛАД написав:
А государство пока не трогает младше 25 лет.
И это хорошо - у нас есть отличный резерв.
История знала попытки отбиться стариками, когда заканчивались молодые, но слишком удачными они обычно не были. А вот сначала отбиваться стариками, оставив молодых в резерве, кажется, ещё никто не пытался
Не уверен, что так задумано, но если получится, историки напишут об этом как о гениальной стратегии.
Вже описано: "Мальчіш-Кібальчіш".
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Додано: Суб 21 вер, 2024 19:57
sashaqbl написав: flyman написав:
Так і запишем, що хто не воює, той гандон (99% громадян України).
Долярчик тому, що це був його вибір за який він "вискакував з трусів".
Нє, гандон той, хто принциповий ухилянт і цим хвалиться. Якщо людина тихенько сидить собі в хаті і не відсвічує третій рік - я навіть пожалію.
А ну расскажи мне, если я имею законное право не воевать, имею все доки и с удовольствием еще получу какие-то новые,если введут, но воевать не буду-кто я?
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