АндрейМ
С вашего разрешения не буду тратить время на ответ.
Я не требую от вас никаких способностей.
Но на вопрос о детях вы так и не ответили. А было интересно.
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Додано: Суб 21 вер, 2024 19:27
АндрейМ
С вашего разрешения не буду тратить время на ответ.
Я не требую от вас никаких способностей.
Но на вопрос о детях вы так и не ответили. А было интересно.
Додано: Суб 21 вер, 2024 19:28
ЛАД - не публічна особа, то є проблема для всесвіту ) Чи ви декомунізували своє свідоцтво про народження? ))) і не кажіть що то неможливо, можливість така є.
Востаннє редагувалось stm в Суб 21 вер, 2024 19:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 21 вер, 2024 19:29
Ми з вами різний текст читаємо))
Я оцей:
"Уже в середині червня російським військовим надали конкретне попередження про українські плани в напрямку міста Суджі, що таки здійснилися в серпні. У документі також йшлося про плани ЗСУ знищити всі мости через річку Сейм, аби перебити лінії постачання для російської армії, що теж зрештою сталося. "
Додано: Суб 21 вер, 2024 19:30
Додано: Суб 21 вер, 2024 19:31
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Аж цікаво стало, пройшовся по ссилках.
Якщо ви перечитаєте оригінал, то там побачите отаке:
"The documents mostly come from units of Russia’s 488th Guards Motorised Rifle Regiment, and in particular the second company of its 17th Battalion."
2 рота 17 батальйону 488 мехбату. Цікаво, які там такі документи вів ротний і як далеко вони зайшли...
Додано: Суб 21 вер, 2024 19:33
Президент заявив, що з представниками РФ відбулися зустрічі в онлайн форматі, "ще будуть зустрічі офлайн і онлайн".
"І, як ми сказали на початку листопада, весь план буде готовий. Це буде старт і фундамент для того, щоб говорити в будь-якому форматі з Росією. У будь-якому форматі, з будь-якими її представниками, тому що буде план і є що показати. Якщо їм не подобається, буде зрозуміла їхня реакція на конкретику, а не просто взагалі - ми нічого не хочемо і будемо продовжувати війну", - додав Зеленський.
Як це можна називати, як не перемовинами?
Додано: Суб 21 вер, 2024 19:34
Гендерное равенство предполагает равные права и обязанности. Запреты и обязанности, которые распространяются на тех, кому от 18 до 60 лет, должны касаться граждан обоих полов в нормальном, демократическом, цивилизованном обществе. Причём тут дети я понять не могу. По-моему, парней, младше 18, наше государство не трогает.
Додано: Суб 21 вер, 2024 19:37
Вы говорили об освобождении от армии детей.
Как по мне, 18 лет это уже не совсем ребёнок.
А государство пока не трогает младше 25 лет.
Добавлю, я даже не настаиваю на том, чтобы именно вы служили в армии. Допускаю, что вы по физическим параметрам можете не подходить для этого. Но уж точно не надо доказывать, что это не обязанность гражданина и служить должны только те кто хочет.
Большинство (и, думаю, подавляющее) воевать не хочет, но понимает, что надо.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 21 вер, 2024 19:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 21 вер, 2024 19:46
Тут не все так просто.
Получить информацию мало, нужно ещё оценить степень её достоверности. Когда речь идёт о разведданных, с этим всегда большие проблемы.
Такая информация вполне могла быть расценена как деза с целью отвлечь силы. Такие операции наверняка проводились и проводятся обеими сторонами. Мы не знаем, сколько там было ещё разных предупреждений.
Если информация утекла, но осталась без железобетонного подтверждения, в современном мире это можно считать отличным уровнем секретности.
Додано: Суб 21 вер, 2024 19:53
И это хорошо - у нас есть отличный резерв.
История знала попытки отбиться стариками, когда заканчивались молодые, но слишком удачными они обычно не были. А вот сначала отбиваться стариками, оставив молодых в резерве, кажется, ещё никто не пытался
Не уверен, что так задумано, но если получится, историки напишут об этом как о гениальной стратегии.
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