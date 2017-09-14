detroytred написав:Ми з вами різний текст читаємо)) Я оцей: "Уже в середині червня російським військовим надали конкретне попередження про українські плани в напрямку міста Суджі, що таки здійснилися в серпні. У документі також йшлося про плани ЗСУ знищити всі мости через річку Сейм, аби перебити лінії постачання для російської армії, що теж зрештою сталося. "
Тут не все так просто. Получить информацию мало, нужно ещё оценить степень её достоверности. Когда речь идёт о разведданных, с этим всегда большие проблемы. Такая информация вполне могла быть расценена как деза с целью отвлечь силы. Такие операции наверняка проводились и проводятся обеими сторонами. Мы не знаем, сколько там было ещё разных предупреждений. Если информация утекла, но осталась без железобетонного подтверждения, в современном мире это можно считать отличным уровнем секретности.
Мова про що? Нежданчиком для усіх було що? Сама можливість операції на рашоземлі отакого масштабу. Не місце, а сама можливість. Місць не так вже й багато. Сумніваюся, що вкидувалося про операцію ЗСУ на сахалін.
Ну і щоб остаточно аргументувати -- звиняйте, але про концентрацію наших бригад з наміром атакувати (елітних бригад, номери бригад, а не загонів рдк) на саме тому напрямку прямо і відкрито писали рашоблогери. Рашоблохери рівня -- присутності на виступі путла в кремлі (який раз на рік), де в залі декілька сотен - тільки "обрані з обраних" зі 150 млн. орків. Тобто працюючих на башні крмеля.
І тут на цьому фоні -- нежданчик для усього світу. І строковики..
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 21 вер, 2024 20:03, всього редагувалось 2 разів.
"Ми повинні усвідомити, що якщо Україна програє цю війну через те, що ми або Захід в цілому перестанемо підтримувати її, то завтра України вже не буде. І так, підтримка України коштує дорого, але поразка українців обійдеться нам набагато дорожче. Не тільки з точки зору військової загрози з боку Путіна, але й через потік біженців з України, який це спровокує", - підкреслив Пісторіус.
Окремо очільник оборонного відомства ФРН вказав на те, що своєю війною проти України Путін "розтоптує заснований на правилах міжнародний порядок". І якщо дозволити йому досягти своїх цілей, то кремлівський диктатор вирішить, що Захід є слабким і він може робити, що хоче. "Я вважаю, що нам варто продовжувати надавати українцям усю можливу підтримку, щоб вони змогли опинитися в ситуації, з якої вони зможуть досягти цієї мети. І водночас я вважаю, що ми повинні бути ще більш жорсткими в наших санкціях проти Росії. Все ще існує занадто багато лазівок", - зазначив очільник оборонного відомства ФРН. https://varta1.com.ua/news/pidtrymuvaty ... 85897.html Але Тауруси досі не дали...
АндрейМ написав: что всё, что я могу сделать, это упасть в обморок от вида оружия - вряд ли кто-то за это заплатит мне сумму с шестью нулями.
ніхто вас не одпустить. Нема тих сознатєльних людей, які готові на ризик за вознаграждєніє. І те вознаграждєніє , як кажуть по телевізорі, скоро зменшать. Якщо впадете удачно, бо вас вбють, то обязатєльно заплатять. Рідним.
Половина моего курса ломилась на военную кафедру. Многие даже платили взятки, чтобы их сыновья получили офицерское звание. Бабло платили за поступление! Сегодня ни один не служит.
Давайте откровенно: со времен совка так повелось - Кафедра была просто легальным способом откосить...
Звернула увагу на зростаючу агресивність Файтербомбера. Для мене це стало помітно після початку Курської операції. На мою думку (нехай Вітальєн поправить) це пов'язано з тим, що віра в перемогу у москалів похитнулася, коли війна прийшла на їх територію "во всєй своєй красє" - окупація, гуманітарні кризи, мародерство, трупи вс рф і розбита техніка "на очах у всіх", вибухи де завгодно і коли завгодно, риття окопів навколо міст і т.д. і т.п. Файтербомбер з усіх сил намагається робити гарну міну при поганій грі, типу "ми всеодно хохлам більше поразки завдаємо, ніж вони нам", але за цим явно проглядається переляк і невпевненість, тому що після цього він каже про необхідність вдарити ядеркою по країнам-партнерам і по центрам прийняття рішень у Києві. До речі, все зазначене стосується і багатьох інших кацапських блохерів та ТГ-канальщиків, що в цілому вимальовує загальну картину настроїв і очікувань на болотах.