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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9984998599869987>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 45
до кінця 2024 року
20%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
4%
2
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
16%
7
до липня 2026 року
7%
3
до кінця 2026 року
7%
3
йтиме до 2027 чи довше
38%
17
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 20:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Звернула увагу на зростаючу агресивність Файтербомбера.

А звернули увагу, що набір людей в армію в Росії сильно зріс у 24 році? При чому задовго до Курська...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 20:26

  detroytred написав:
  flyman написав:
  detroytred написав:Але Тауруси досі не дали...

Дивись, якщо тільки ФРН надасть, то це одне.
А якщо США, Франція,, Англія, Італія, UK, ФРН ... "гуртом і батька добре бити".

Да це і йожику зрозуміло.
Мова про --- якщо інші хоча б заїкаються про свої Шторми, Атакамси і т.д., і навіть вже надали для ударів по окупованих територіях, то німці що? Що німці?
Різницю бачиш?

Що вже весь той клуб надав дозвіл РСД, і тільки німці "руді"?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 21 вер, 2024 20:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 20:27

  flyman написав:
  detroytred написав:Але Тауруси досі не дали...

Дивись, якщо тільки ФРН надасть, то це одне.
А якщо США, Франція,, Англія, Італія, UK, ФРН ... "гуртом і батька добре бити".

США, Франція і UK - дали.
Англія - наскільки я знаю - немає що давати... Лишилася Італія і ФРН...
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 20:32

  fler написав:Звернула увагу на зростаючу агресивність Файтербомбера. Для мене це стало помітно після початку Курської операції. На мою думку (нехай Вітальєн поправить) це пов'язано з тим, що віра в перемогу у москалів похитнулася, коли війна прийшла на їх територію "во всєй своєй красє" - окупація, гуманітарні кризи, мародерство, трупи вс рф і розбита техніка "на очах у всіх", вибухи де завгодно і коли завгодно, риття окопів навколо міст і т.д. і т.п. Файтербомбер з усіх сил намагається робити гарну міну при поганій грі, типу "ми всеодно хохлам більше поразки завдаємо, ніж вони нам", але за цим явно проглядається переляк і невпевненість, тому що після цього він каже про необхідність вдарити ядеркою по країнам-партнерам і по центрам прийняття рішень у Києві.
До речі, все зазначене стосується і багатьох інших кацапських блохерів та ТГ-канальщиків, що в цілому вимальовує загальну картину настроїв і очікувань на болотах.

Це добре, що ви ворогів намагаєтесь пізнати. Що вони таке і чим дихають.
В них вже віра в перемогу не просто зашаталась, а ледь тримається.
Але.
Але вони намагаються хоча б на словах (підкреслюю -- хоча б на словах, дивитися глибше і далі. Тобто хоча б на словах визнають, що їм необхідні зміни. Глибокі).
От викиньте з цього тексту їх ідеологічну складову та маячню про велич оркостану тощо, а зверніть увагу на лише суху механіку:
________________________
*То есть, чтобы нам не просто победить, а вернуться к построению Великой русской державы, нам необходимо не казаться лучше, а быть лучше. То есть, нам (государству) надо перестать врать о достижениях, а реально создавать продукты, да и вообще чиновникам/депутатам надо перестать говорить о работе, а начать делать ее. Нам надо реально бороться с коррупцией, а не делать вид, что это делаем. Коррупционер должен сидеть в тюрьме, а не надеяться, что в отношении него не включиться "политическая воля", потому что есть друзья и деньги. Государству надо уважать тех, кто его укрепляет: учителя, врачи, милиция, военнослужащие, и т.д., достояно вознаграждая их за труд, а не оценивая его ниже труда курьера. Государству надо создать идеологию единства и взаимопомощи, а не разъединения/конкуренции и лидерства в американском понимании. Ну и государству надо сделать так, чтобы русский человек понимал, что он часть государствообразующего народа, а не народа, который чиновниками и олигархами замещается мигрантами. А другие коренные народы увидели, что они равноправны и поняли, что без России и русских им будет сложнее жить, чем в едином великом государстве.".
___________________________
І отаке вони намагаються (саме намагаються) піднімати на рівні далеко не кухонь, а суттєво вище.

Нас рятує, що рашка є рашка.
І головне, щоб вони і вправду не встигли це зробити.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 20:39

  fler написав:віра в перемогу у москалів похитнулася


это не вера пошатнуласть. это наглядно показало что король голый так как нечем ни границы прикрыть ни выбить вторгнувшиеся войска.
думаете они где то на заднем уме не помнят что у них китай сосед?
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 20:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:То есть, нам (государству) надо перестать врать о достижениях, а реально создавать продукты, да и вообще чиновникам/депутатам надо перестать говорить о работе, а начать делать ее. Нам надо реально бороться с коррупцией, а не делать вид, что это делаем. Коррупционер должен сидеть в тюрьме, а не надеяться, что в отношении него не включиться "политическая воля", потому что есть друзья и деньги.

Щоб вирішити проблему, спочатку треба визнати її.
На наше щастя, верхи рашки не бачать проблеми в упор.
На наше горе, наші верхи теж не бачать проблеми...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 20:44

  sashaqbl написав:
  fler написав:Звернула увагу на зростаючу агресивність Файтербомбера.

А звернули увагу, що набір людей в армію в Росії сильно зріс у 24 році? При чому задовго до Курська...

Не думаю, що Файтербомбер чи іже з ним цим переймаються. Людей на болотах не жаліють.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 20:44

  sashaqbl написав:
  flyman написав:
  detroytred написав:Але Тауруси досі не дали...

Дивись, якщо тільки ФРН надасть, то це одне.
А якщо США, Франція,, Англія, Італія, UK, ФРН ... "гуртом і батька добре бити".

США, Франція і UK - дали.
Англія - наскільки я знаю - немає що давати... Лишилася Італія і ФРН...

Думаю, останні успішні удари по логістичним об"єктам створюють сприятливий фон для переконання. Лузерам не охоче допомагають, бо це марнотраство.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 21 вер, 2024 20:46, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 20:46

  fler написав:Не думаю, що Файтербомбер чи іже з ним цим переймаються. Людей на болотах не жаліють.

Ви теж цим не переймаєтеся... Поки чоловік під спідницею...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 20:49

  sashaqbl написав:
  fler написав:Не думаю, що Файтербомбер чи іже з ним цим переймаються. Людей на болотах не жаліють.

Ви теж цим не переймаєтеся... Поки чоловік під спідницею...

Я вашу сім'ю не чіпаю, чому вам не йметься щодо моєї?
fler
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