Додано: Суб 21 вер, 2024 20:32

fler написав: Звернула увагу на зростаючу агресивність Файтербомбера. Для мене це стало помітно після початку Курської операції. На мою думку (нехай Вітальєн поправить) це пов'язано з тим, що віра в перемогу у москалів похитнулася, коли війна прийшла на їх територію "во всєй своєй красє" - окупація, гуманітарні кризи, мародерство, трупи вс рф і розбита техніка "на очах у всіх", вибухи де завгодно і коли завгодно, риття окопів навколо міст і т.д. і т.п. Файтербомбер з усіх сил намагається робити гарну міну при поганій грі, типу "ми всеодно хохлам більше поразки завдаємо, ніж вони нам", але за цим явно проглядається переляк і невпевненість, тому що після цього він каже про необхідність вдарити ядеркою по країнам-партнерам і по центрам прийняття рішень у Києві.

До речі, все зазначене стосується і багатьох інших кацапських блохерів та ТГ-канальщиків, що в цілому вимальовує загальну картину настроїв і очікувань на болотах. Звернула увагу на зростаючу агресивність Файтербомбера. Для мене це стало помітно після початку Курської операції. На мою думку (нехай Вітальєн поправить) це пов'язано з тим, що, коли війна прийшла на їх територію "во всєй своєй красє" - окупація, гуманітарні кризи, мародерство, трупи вс рф і розбита техніка "на очах у всіх", вибухи де завгодно і коли завгодно, риття окопів навколо міст і т.д. і т.п. Файтербомбер з усіх сил намагається робити гарну міну при поганій грі, типу "ми всеодно хохлам більше поразки завдаємо, ніж вони нам", але за цим явно, тому що після цього він каже про необхідність вдарити ядеркою по країнам-партнерам і по центрам прийняття рішень у Києві.До речі, все зазначене стосується і багатьох інших кацапських блохерів та ТГ-канальщиків, що в цілому вимальовує загальну картину настроїв і очікувань на болотах.

Це добре, що ви ворогів намагаєтесь пізнати. Що вони таке і чим дихають.В них вже віра в перемогу не просто зашаталась, а ледь тримається.Але.Але вони намагаються хоча б на словах (підкреслюю -- хоча б на словах, дивитися глибше і далі. Тобто хоча б на словах визнають, що їм необхідні зміни. Глибокі).От викиньте з цього тексту їх ідеологічну складову та маячню про велич оркостану тощо, а зверніть увагу на лише суху механіку:________________________*То есть, чтобы нам не просто победить, а вернуться к построению Великой русской державы, нам необходимо не казаться лучше, а быть лучше. То есть, нам (государству) надо перестать врать о достижениях, а реально создавать продукты, да и вообще чиновникам/депутатам надо перестать говорить о работе, а начать делать ее. Нам надо реально бороться с коррупцией, а не делать вид, что это делаем. Коррупционер должен сидеть в тюрьме, а не надеяться, что в отношении него не включиться "политическая воля", потому что есть друзья и деньги. Государству надо уважать тех, кто его укрепляет: учителя, врачи, милиция, военнослужащие, и т.д., достояно вознаграждая их за труд, а не оценивая его ниже труда курьера. Государству надо создать идеологию единства и взаимопомощи, а не разъединения/конкуренции и лидерства в американском понимании. Ну и государству надо сделать так, чтобы русский человек понимал, что он часть государствообразующего народа, а не народа, который чиновниками и олигархами замещается мигрантами. А другие коренные народы увидели, что они равноправны и поняли, что без России и русских им будет сложнее жить, чем в едином великом государстве.".___________________________І отаке вони намагаються (саме намагаються) піднімати на рівні далеко не кухонь, а суттєво вище.Нас рятує, що рашка є рашка.І головне, щоб вони і вправду не встигли це зробити.