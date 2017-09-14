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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9985998699879988>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 46
до кінця 2024 року
20%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
7%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
15%
7
до липня 2026 року
7%
3
до кінця 2026 року
7%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
17
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 20:50

  sashaqbl написав:
На наше горе, наші верхи ТЕЖ не бачать проблеми...

Не в брову, а в око.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 20:55

  АндрейМ написав:...
Де саме я писав, що Ви особисто щось мені винні? Ви не повинні забезпечувати мою безпеку. Мою безпеку мають забезпечувати поліція та армія. Структури, куди мають йти добровільно. Лікувати мене мають лікарі, які добровільно обрали цю професію. Навчати мене мають вчителі, які добровільно обрали цю професію. Я нічого від Вас не чекаю.

а по факту - натягувати тебе будуть прості хлопці з рф, які добровільно пішли окуповувати нашу країну. все як ти хочеш - гендерна рівність :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 20:58

  fler написав:
  sashaqbl написав:
  fler написав:Не думаю, що Файтербомбер чи іже з ним цим переймаються. Людей на болотах не жаліють.

Ви теж цим не переймаєтеся... Поки чоловік під спідницею...

Я вашу сім'ю не чіпаю, чому вам не йметься щодо моєї?

Та мене ваша сімя не хвилює. Я просто ухилянтів не люблю...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 21:13

  sashaqbl написав:
  fler написав:
  sashaqbl написав:Ви теж цим не переймаєтеся... Поки чоловік під спідницею...

Я вашу сім'ю не чіпаю, чому вам не йметься щодо моєї?

Та мене ваша сімя не хвилює. Я просто ухилянтів не люблю...

А я бачу, що хвилює, тому що ви про нього згадали першим і крім того мене вкотре беспідставно образили, хоча я вас не ображала. У чому справа? Мій чоловік є заброньованим і працює на підприємстві МО. Яким боком він до ухилянтів? У вас є докази, що він не являвся за повісткою чи щось подібне? Немає. Тоді стуліть пельку і поводьтеся чемно.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 21:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:крім того мене вкотре беспідставно образили, хоча я вас не ображала.

чому вас так ображає правда?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 21:23

  fler написав:(нехай Вітальєн поправить) це пов'язано з тим, що віра в перемогу у москалів похитнулася,
не было у них никакой веры, начиная с болотной и убийства Немцова. Многие бы обрадовались, если б ЗСУ вынесло хуйло из кремля. Каждый русский понимает он никто и по приказу его заставят делать что угодно. Вдобавок внутри страны северный кавказ наглеет, творит беспредел и никто не может поставить их на место. Короче в страхе и неуверенности они живут примерно с 2012г. И сво ничего не изменило. Скажу больше морально они готовы к худшему, оккупации, репрессиям, расстрелам несогласных на улицах, гулагам и прочему.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 21:29

  ЛАД написав:
  Water написав:...........
А який сенс сидіти у Харкові під обстрілами? Чи ви вважаєте шо своїм сидінням ви допомагаєте країні?

Как минимум, не мешаю.

Кому саме?
Чи ви гадаєте якщо нить на форумі шо ви сидите під регулярними обстрілами без світла, в зимку без опалення, то дадуть УБД?
А так би ви вже самі написали- могли би спокійно жить.
PS: 500 ойро дадуть за мінусом вашої пенсії, конвертованої у ойро.
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 21:31

  Успіх написав:
  Water написав:
  Успіх написав:Встановив Армія+
Але там є рапорти на влк, на відпустку і т.п., а по догляду за котом/кицею - нема! :roll:

Тому-що по догляду за котом відмінили вже мабуть більше року.

Якщо в кота немає інших близьких родичів, щоб доглянули - то можна і за котом))

А можна і за дружиною-кицею :D
І не важливо, є в неї близькі родичі, чи немає... - бо чоловік для дружини на найвищому/найближчому до неї рівні! :lol:

Згідно законодавства це потрібно довести.
Тому не з рапорта починаєш, а з доків, на підставі чого. Ось коли будуть доки, тоді питань не буде.
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 21:35

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 21:50

  sashaqbl написав:
  fler написав:крім того мене вкотре беспідставно образили, хоча я вас не ображала.

чому вас так ображає правда?

Ваші фантазії щодо мене та мого чоловіка не мають нічого спільного з правдою.
fler
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