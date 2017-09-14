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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 21 вер, 2024 22:19
fler, а шо там з москалями, аких відігнали від Кринок аж до Каховки?
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Додано: Суб 21 вер, 2024 22:24
майже(може?) про Успіха
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flysoulfly
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