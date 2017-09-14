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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9986998799889989>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 47
до кінця 2024 року
19%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
15%
7
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
38%
18
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 22:24

майже(може?) про Успіха
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 22:57

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Не буду писать жалобы на flyman, но у него подряд несколько постов явно провокационных о языке.
Напоминает историю с Фарион, которая пыталась осуждать военных, говорящих по-русски.
Как Вы на это смотрите?

Флайман канєшно гандон, бо принципий ухилянт, а я не модератор, але доля правди в його словах є.
Є достатньо багато прикладів довоєнних російськомовних, які зараз розмовляють українською. У вас чудова українська. Ми в україні і форум україномовний. Для чого ви провокуєте оці мовні срачі своєю росіською?

Вместе с постами Флая и моими ответами ему удалили и ответ вам. Возможно, вы успели прочитать, но на всякий случай повторю. Есть много тех, кто перешёл, но и многие остались.
Форум не україномовний и таких требований здесь нет. Как, впрочем, ни на одном украинском форуме. Напомню, что до 24.02 здесь почти все писали по-русски. Насколько помню, и вы тоже. Я могу писать по-украински, но это будет медленнее. Не сомневаюсь, что вы прекрасно понимаете мои посты, на каком бы языке (русском или украинском) они не были написаны. Так же, как и я ваши.
Поэтому не стоит в очередной раз разгонять эту тему.
Повторю, не считаю нужным отказываться от родного для меня языка, только потому, что на нём разговаривает какой-то Путин. Есть много мерзавцев, разговаривающих на любом языке. Никто не запрещает немецкий только потому, что на нём разговаривал Гитлер. На нём же разговаривали и многие великие люди.

P.s. Не буду говорить о том, что украинский язык у многих здесь пишущих явно оставляет желать лучшего.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 21 вер, 2024 23:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 23:01

  sashaqbl написав:[
..........
Але вона звичайний піхотний офіцер, закінчувала львівську сухопутку.

Это немного удивительно.
Хорошо, что она сейчас у вас. Слабо представляю себе пехотного офицера в 50 кг.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 23:06

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:А государство пока не трогает младше 25 лет.

И это хорошо - у нас есть отличный резерв.
История знала попытки отбиться стариками, когда заканчивались молодые, но слишком удачными они обычно не были. А вот сначала отбиваться стариками, оставив молодых в резерве, кажется, ещё никто не пытался
Не уверен, что так задумано, но если получится, историки напишут об этом как о гениальной стратегии.

Возможно, так и будет.
Но у нас это легко объясняется не глубокими стратегическими расчётами, а проблемами демографии. Обычно молодых намного больше, у нас наоборот.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 23:09

  detroytred написав:
  Сибарит написав:
  detroytred написав:Ми з вами різний текст читаємо))
Я оцей:
"Уже в середині червня російським військовим надали конкретне попередження про українські плани в напрямку міста Суджі, що таки здійснилися в серпні. У документі також йшлося про плани ЗСУ знищити всі мости через річку Сейм, аби перебити лінії постачання для російської армії, що теж зрештою сталося. "

Тут не все так просто.
Получить информацию мало, нужно ещё оценить степень её достоверности. Когда речь идёт о разведданных, с этим всегда большие проблемы.
Такая информация вполне могла быть расценена как деза с целью отвлечь силы. Такие операции наверняка проводились и проводятся обеими сторонами. Мы не знаем, сколько там было ещё разных предупреждений.
Если информация утекла, но осталась без железобетонного подтверждения, в современном мире это можно считать отличным уровнем секретности.

Мова про що?
Нежданчиком для усіх було що?
Сама можливість операції на рашоземлі отакого масштабу.
Не місце, а сама можливість.
Місць не так вже й багато.
...........

Не місце, а час. Вот что было важно и секретно.
А концентрация войск, в принципе, вполне могла объясняться угрозой вторжения противника в Сумскую область.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 23:18

  detroytred написав:"Ми повинні усвідомити, що якщо Україна програє цю війну через те, що ми або Захід в цілому перестанемо підтримувати її, то завтра України вже не буде. І так, підтримка України коштує дорого, але поразка українців обійдеться нам набагато дорожче. Не тільки з точки зору військової загрози з боку Путіна, але й через потік біженців з України, який це спровокує", - підкреслив Пісторіус.
..............
https://varta1.com.ua/news/pidtrymuvaty ... 85897.html
Але Тауруси досі не дали...

Писториус не принимает решение единолично. Он только один из многих. И, к сожалению, далеко не все немцы поддерживают Украину. Есть достаточно много пророссийски настроенных. И много пацифистов, которые выступают за мир, не понимая, что это зависит не от нас и не от "воинственности" Зеленского.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 23:22

  sashaqbl написав:
  flyman написав:
  detroytred написав:Але Тауруси досі не дали...

Дивись, якщо тільки ФРН надасть, то це одне.
А якщо США, Франція,, Англія, Італія, UK, ФРН ... "гуртом і батька добре бити".

США, Франція і UK - дали.
Англія - наскільки я знаю - немає що давати... Лишилася Італія і ФРН...

Что дали?
Ракеты? Так и Англия дала.
Разрешение на стрельбу по росс. территории? Пока, вроде, никто не дал.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 23:26

  ЛАД написав:А концентрация войск, в принципе, вполне могла объясняться угрозой вторжения противника в Сумскую область.

Загрозою вторгнення ким?
Срочниками і отими малими силами противника на кордоні?

Дива: коли супротивник сконцентрував на напрямку Вовчанська сили для вторгнення, то наші не відреагували.
А от напроти срочників та малих сил наші почали концентрувати елітні штурмові бригади ... для нівелювання "загрози вторгнення в Сумську область".

Так світ здивувався чому? (Партнери навіть не здогадувалися про що?)
Часу початку операції ЗСУ?
А не місцю)) Що наступ саме на територію курської обл.
Знов дивно у вас виходить.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 21 вер, 2024 23:38, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 23:31

  detroytred написав:
  ЛАД написав:А концентрация войск, в принципе, вполне могла объясняться угрозой вторжения противника в Сумскую область.

Загрозою вторгнення ким?
Срочниками і отими малими силами противника на кордоні?

Дива: коли супротивник сконцентрував на напрямку Вовчанська сили для вторгнення, то наші не відреагували.
А от напроти срочників та малих сил наші почали концентрувати елітні штурмові бригади ... для нівелювання "загрози вторгнення в Сумську область".

все іде по плану ... планували, що відтягнуть сили із півдня, але щось пішло не по плану, але план змінили, і тепер все іде по плану ...
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 23:36

  detroytred написав:
  fler написав:Звернула увагу на зростаючу агресивність Файтербомбера. Для мене це стало помітно після початку Курської операції. На мою думку (нехай Вітальєн поправить) це пов'язано з тим, що віра в перемогу у москалів похитнулася, коли війна прийшла на їх територію "во всєй своєй красє" - окупація, гуманітарні кризи, мародерство, трупи вс рф і розбита техніка "на очах у всіх", вибухи де завгодно і коли завгодно, риття окопів навколо міст і т.д. і т.п. Файтербомбер з усіх сил намагається робити гарну міну при поганій грі, типу "ми всеодно хохлам більше поразки завдаємо, ніж вони нам", але за цим явно проглядається переляк і невпевненість, тому що після цього він каже про необхідність вдарити ядеркою по країнам-партнерам і по центрам прийняття рішень у Києві.
До речі, все зазначене стосується і багатьох інших кацапських блохерів та ТГ-канальщиків, що в цілому вимальовує загальну картину настроїв і очікувань на болотах.

Це добре, що ви ворогів намагаєтесь пізнати. Що вони таке і чим дихають.
В них вже віра в перемогу не просто зашаталась, а ледь тримається.
Але.
Але вони намагаються хоча б на словах (підкреслюю -- хоча б на словах, дивитися глибше і далі. Тобто хоча б на словах визнають, що їм необхідні зміни. Глибокі).
От викиньте з цього тексту їх ідеологічну складову та маячню про велич оркостану тощо, а зверніть увагу на лише суху механіку:
..............


всё это у нас тоже говорится. Почти теми же словами.
Ну, кроме "государствообразующего народа".
И если бы они всё это сделали, то с ними вполне можно (и нужно) было бы дружить.
ЛАД
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