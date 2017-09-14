ЛАД написав:Не буду писать жалобы на flyman, но у него подряд несколько постов явно провокационных о языке. Напоминает историю с Фарион, которая пыталась осуждать военных, говорящих по-русски. Как Вы на это смотрите?
Флайман канєшно гандон, бо принципий ухилянт, а я не модератор, але доля правди в його словах є. Є достатньо багато прикладів довоєнних російськомовних, які зараз розмовляють українською. У вас чудова українська. Ми в україні і форум україномовний. Для чого ви провокуєте оці мовні срачі своєю росіською?
Вместе с постами Флая и моими ответами ему удалили и ответ вам. Возможно, вы успели прочитать, но на всякий случай повторю. Есть много тех, кто перешёл, но и многие остались. Форум не україномовний и таких требований здесь нет. Как, впрочем, ни на одном украинском форуме. Напомню, что до 24.02 здесь почти все писали по-русски. Насколько помню, и вы тоже. Я могу писать по-украински, но это будет медленнее. Не сомневаюсь, что вы прекрасно понимаете мои посты, на каком бы языке (русском или украинском) они не были написаны. Так же, как и я ваши. Поэтому не стоит в очередной раз разгонять эту тему. Повторю, не считаю нужным отказываться от родного для меня языка, только потому, что на нём разговаривает какой-то Путин. Есть много мерзавцев, разговаривающих на любом языке. Никто не запрещает немецкий только потому, что на нём разговаривал Гитлер. На нём же разговаривали и многие великие люди.
P.s. Не буду говорить о том, что украинский язык у многих здесь пишущих явно оставляет желать лучшего.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 21 вер, 2024 23:04, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:А государство пока не трогает младше 25 лет.
И это хорошо - у нас есть отличный резерв. История знала попытки отбиться стариками, когда заканчивались молодые, но слишком удачными они обычно не были. А вот сначала отбиваться стариками, оставив молодых в резерве, кажется, ещё никто не пытался Не уверен, что так задумано, но если получится, историки напишут об этом как о гениальной стратегии.
Возможно, так и будет. Но у нас это легко объясняется не глубокими стратегическими расчётами, а проблемами демографии. Обычно молодых намного больше, у нас наоборот.
detroytred написав:Ми з вами різний текст читаємо)) Я оцей: "Уже в середині червня російським військовим надали конкретне попередження про українські плани в напрямку міста Суджі, що таки здійснилися в серпні. У документі також йшлося про плани ЗСУ знищити всі мости через річку Сейм, аби перебити лінії постачання для російської армії, що теж зрештою сталося. "
Тут не все так просто. Получить информацию мало, нужно ещё оценить степень её достоверности. Когда речь идёт о разведданных, с этим всегда большие проблемы. Такая информация вполне могла быть расценена как деза с целью отвлечь силы. Такие операции наверняка проводились и проводятся обеими сторонами. Мы не знаем, сколько там было ещё разных предупреждений. Если информация утекла, но осталась без железобетонного подтверждения, в современном мире это можно считать отличным уровнем секретности.
Мова про що? Нежданчиком для усіх було що? Сама можливість операції на рашоземлі отакого масштабу. Не місце, а сама можливість. Місць не так вже й багато. ...........
Не місце, а час. Вот что было важно и секретно. А концентрация войск, в принципе, вполне могла объясняться угрозой вторжения противника в Сумскую область.
detroytred написав:"Ми повинні усвідомити, що якщо Україна програє цю війну через те, що ми або Захід в цілому перестанемо підтримувати її, то завтра України вже не буде. І так, підтримка України коштує дорого, але поразка українців обійдеться нам набагато дорожче. Не тільки з точки зору військової загрози з боку Путіна, але й через потік біженців з України, який це спровокує", - підкреслив Пісторіус. .............. https://varta1.com.ua/news/pidtrymuvaty ... 85897.html Але Тауруси досі не дали...
Писториус не принимает решение единолично. Он только один из многих. И, к сожалению, далеко не все немцы поддерживают Украину. Есть достаточно много пророссийски настроенных. И много пацифистов, которые выступают за мир, не понимая, что это зависит не от нас и не от "воинственности" Зеленского.
ЛАД написав:А концентрация войск, в принципе, вполне могла объясняться угрозой вторжения противника в Сумскую область.
Загрозою вторгнення ким? Срочниками і отими малими силами противника на кордоні?
Дива: коли супротивник сконцентрував на напрямку Вовчанська сили для вторгнення, то наші не відреагували. А от напроти срочників та малих сил наші почали концентрувати елітні штурмові бригади ... для нівелювання "загрози вторгнення в Сумську область".
Так світ здивувався чому? (Партнери навіть не здогадувалися про що?) Часу початку операції ЗСУ? А не місцю)) Що наступ саме на територію курської обл. Знов дивно у вас виходить.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 21 вер, 2024 23:38, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:А концентрация войск, в принципе, вполне могла объясняться угрозой вторжения противника в Сумскую область.
Загрозою вторгнення ким? Срочниками і отими малими силами противника на кордоні?
Дива: коли супротивник сконцентрував на напрямку Вовчанська сили для вторгнення, то наші не відреагували. А от напроти срочників та малих сил наші почали концентрувати елітні штурмові бригади ... для нівелювання "загрози вторгнення в Сумську область".
все іде по плану ... планували, що відтягнуть сили із півдня, але щось пішло не по плану, але план змінили, і тепер все іде по плану ...
fler написав:Звернула увагу на зростаючу агресивність Файтербомбера. Для мене це стало помітно після початку Курської операції. На мою думку (нехай Вітальєн поправить) це пов'язано з тим, що віра в перемогу у москалів похитнулася, коли війна прийшла на їх територію "во всєй своєй красє" - окупація, гуманітарні кризи, мародерство, трупи вс рф і розбита техніка "на очах у всіх", вибухи де завгодно і коли завгодно, риття окопів навколо міст і т.д. і т.п. Файтербомбер з усіх сил намагається робити гарну міну при поганій грі, типу "ми всеодно хохлам більше поразки завдаємо, ніж вони нам", але за цим явно проглядається переляк і невпевненість, тому що після цього він каже про необхідність вдарити ядеркою по країнам-партнерам і по центрам прийняття рішень у Києві. До речі, все зазначене стосується і багатьох інших кацапських блохерів та ТГ-канальщиків, що в цілому вимальовує загальну картину настроїв і очікувань на болотах.
Це добре, що ви ворогів намагаєтесь пізнати. Що вони таке і чим дихають. В них вже віра в перемогу не просто зашаталась, а ледь тримається. Але. Але вони намагаються хоча б на словах (підкреслюю -- хоча б на словах, дивитися глибше і далі. Тобто хоча б на словах визнають, що їм необхідні зміни. Глибокі). От викиньте з цього тексту їх ідеологічну складову та маячню про велич оркостану тощо, а зверніть увагу на лише суху механіку: ..............
всё это у нас тоже говорится. Почти теми же словами. Ну, кроме "государствообразующего народа". И если бы они всё это сделали, то с ними вполне можно (и нужно) было бы дружить.