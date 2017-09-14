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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9986998799889989

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 47
до кінця 2024 року
19%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
15%
7
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
38%
18
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 23:49

  ЛАД написав:всё это у нас тоже говорится. Почти теми же словами.

Ким? Опозицією та бутусовими.
В них же самі провладні це піднімають.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 00:07

  ЛАД написав:Как по мне, 18 лет это уже не совсем ребёнок.
А государство пока не трогает младше 25 лет.

Как Вы заметили, мне - 45. Для меня 18-тилетние - дети. Я говорю о том, что законы в Украине - согласно Конституции Украины, а не чьим-то желаниям - должным быть гендерно нейтральным. Если нельзя, то нельзя всем.

  ЛАД написав: Добавлю, я даже не настаиваю на том, чтобы именно вы служили в армии. Допускаю, что вы по физическим параметрам можете не подходить для этого.

Но тем не менее Вы назвали меня трусом. Не один раз. Мне всё равно. Меня как только не называли в этой жизни. Но мне обидно, неприятно, что меня сограждане ненавидят не меньше, чем россияне.

  ЛАД написав: Но уж точно не надо доказывать, что это не обязанность гражданина и служить должны только те кто хочет.

Да, не обязанность. Как человек, который не может себе представить взять в руки оружие, я не имею право требовать от других сделать это. В моём понимании слово «служить» не должно существовать. Военный - профессия, а не врождённая способность.

  ЛАД написав: Большинство (и, думаю, подавляющее) воевать не хочет, но понимает, что надо.

А зачем Вы меня хотите заставить воевать?

  Shaman написав:а по факту - натягувати тебе будуть прості хлопці з рф, які добровільно пішли окуповувати нашу країну. все як ти хочеш - гендерна рівність :lol:

Я не розумію звідки тут стільки латентних геїв, які мріють про те, щоб їх мали русня.

Поясніть мені, будь ласка, хто мене буде натягувати десь в Лондоні, якщо моїй сімʼї дозволять виїхати?
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 00:12

  detroytred написав:
  ЛАД написав:А концентрация войск, в принципе, вполне могла объясняться угрозой вторжения противника в Сумскую область.

Загрозою вторгнення ким?
Срочниками і отими малими силами противника на кордоні?

Дива: коли супротивник сконцентрував на напрямку Вовчанська сили для вторгнення, то наші не відреагували.
А от напроти срочників та малих сил наші почали концентрувати елітні штурмові бригади ... для нівелювання "загрози вторгнення в Сумську область".

Так світ здивувався чому? (Партнери навіть не здогадувалися про що?)
Часу початку операції ЗСУ?
А не місцю)) Що наступ саме на територію курської обл.
Знов дивно у вас виходить.

Вы смешиваете всё в кучу.
Партнёры удивились тому, что мы набрались наглости вторгнуться на территорию РФ (вполне допускаю, что росс. верхушка тоже была этим удивлена).
Росс. командование запросто могло удивиться моменту начала операции - когда у нас достаточно тяжёлое положение на Донбассе.
Насчёт "малих сил" в Курской области. У них, вероятно, достаточно сильная группировка на границе с Харьковской областью. Кто запрещает направить её удар не на Харьков, а на Сумы. Сумская область частично выступает, такой удар с захватом Сум вполне возможен.
Всё это, конечно, мои домыслы.
Впрочем, как и у вас.
ЛАД
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