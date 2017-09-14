Ким? Опозицією та бутусовими.
В них же самі провладні це піднімають.
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Додано: Суб 21 вер, 2024 23:49
Додано: Нед 22 вер, 2024 00:07
Как Вы заметили, мне - 45. Для меня 18-тилетние - дети. Я говорю о том, что законы в Украине - согласно Конституции Украины, а не чьим-то желаниям - должным быть гендерно нейтральным. Если нельзя, то нельзя всем.
Но тем не менее Вы назвали меня трусом. Не один раз. Мне всё равно. Меня как только не называли в этой жизни. Но мне обидно, неприятно, что меня сограждане ненавидят не меньше, чем россияне.
Да, не обязанность. Как человек, который не может себе представить взять в руки оружие, я не имею право требовать от других сделать это. В моём понимании слово «служить» не должно существовать. Военный - профессия, а не врождённая способность.
А зачем Вы меня хотите заставить воевать?
Я не розумію звідки тут стільки латентних геїв, які мріють про те, щоб їх мали русня.
Поясніть мені, будь ласка, хто мене буде натягувати десь в Лондоні, якщо моїй сімʼї дозволять виїхати?
Додано: Нед 22 вер, 2024 00:12
Вы смешиваете всё в кучу.
Партнёры удивились тому, что мы набрались наглости вторгнуться на территорию РФ (вполне допускаю, что росс. верхушка тоже была этим удивлена).
Росс. командование запросто могло удивиться моменту начала операции - когда у нас достаточно тяжёлое положение на Донбассе.
Насчёт "малих сил" в Курской области. У них, вероятно, достаточно сильная группировка на границе с Харьковской областью. Кто запрещает направить её удар не на Харьков, а на Сумы. Сумская область частично выступает, такой удар с захватом Сум вполне возможен.
Всё это, конечно, мои домыслы.
Впрочем, как и у вас.
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