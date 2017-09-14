Додано: Нед 22 вер, 2024 00:07

ЛАД написав: Как по мне, 18 лет это уже не совсем ребёнок.

А государство пока не трогает младше 25 лет. Как по мне, 18 лет это уже не совсем ребёнок.А государство пока не трогает младше 25 лет.

ЛАД написав: Добавлю, я даже не настаиваю на том, чтобы именно вы служили в армии. Допускаю, что вы по физическим параметрам можете не подходить для этого. Добавлю, я даже не настаиваю на том, чтобы именно вы служили в армии. Допускаю, что вы по физическим параметрам можете не подходить для этого.

ЛАД написав: Но уж точно не надо доказывать, что это не обязанность гражданина и служить должны только те кто хочет. Но уж точно не надо доказывать, что это не обязанность гражданина и служить должны только те кто хочет.

ЛАД написав: Большинство (и, думаю, подавляющее) воевать не хочет, но понимает, что надо. Большинство (и, думаю, подавляющее) воевать не хочет, но понимает, что надо.

Shaman написав: а по факту - натягувати тебе будуть прості хлопці з рф, які добровільно пішли окуповувати нашу країну. все як ти хочеш - гендерна рівність а по факту - натягувати тебе будуть прості хлопці з рф, які добровільно пішли окуповувати нашу країну. все як ти хочеш - гендерна рівність

Как Вы заметили, мне - 45. Для меня 18-тилетние - дети. Я говорю о том, что законы в Украине - согласно Конституции Украины, а не чьим-то желаниям - должным быть гендерно нейтральным. Если нельзя, то нельзя всем.Но тем не менее Вы назвали меня трусом. Не один раз. Мне всё равно. Меня как только не называли в этой жизни. Но мне обидно, неприятно, что меня сограждане ненавидят не меньше, чем россияне.Да, не обязанность. Как человек, который не может себе представить взять в руки оружие, я не имею право требовать от других сделать это. В моём понимании слово «служить» не должно существовать. Военный - профессия, а не врождённая способность.А зачем Вы меня хотите заставить воевать?Я не розумію звідки тут стільки латентних геїв, які мріють про те, щоб їх мали русня.Поясніть мені, будь ласка, хто мене буде натягувати десь в Лондоні, якщо моїй сімʼї дозволять виїхати?