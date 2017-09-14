Додано: Нед 22 вер, 2024 00:49

АндрейМ написав: ЛАД написав: Как по мне, 18 лет это уже не совсем ребёнок.

А государство пока не трогает младше 25 лет. Как по мне, 18 лет это уже не совсем ребёнок.А государство пока не трогает младше 25 лет.

Как Вы заметили, мне - 45. Для меня 18-тилетние - дети. Я говорю о том, что законы в Украине - согласно Конституции Украины, а не чьим-то желаниям - должным быть гендерно нейтральным. Если нельзя, то нельзя всем. Как Вы заметили, мне - 45. Для меня 18-тилетние - дети. Я говорю о том, что законы в Украине - согласно Конституции Украины, а не чьим-то желаниям - должным быть гендерно нейтральным. Если нельзя, то нельзя всем.

ЛАД написав: Добавлю, я даже не настаиваю на том, чтобы именно вы служили в армии. Допускаю, что вы по физическим параметрам можете не подходить для этого. Добавлю, я даже не настаиваю на том, чтобы именно вы служили в армии. Допускаю, что вы по физическим параметрам можете не подходить для этого.

Но тем не менее Вы назвали меня трусом. Не один раз. Мне всё равно. Меня как только не называли в этой жизни. Но мне обидно, неприятно, что меня сограждане ненавидят не меньше, чем россияне. Но тем не менее Вы назвали меня трусом. Не один раз. Мне всё равно. Меня как только не называли в этой жизни. Но мне обидно, неприятно, что меня сограждане ненавидят не меньше, чем россияне.

ЛАД написав: Но уж точно не надо доказывать, что это не обязанность гражданина и служить должны только те кто хочет. Но уж точно не надо доказывать, что это не обязанность гражданина и служить должны только те кто хочет.

Да, не обязанность. Как человек, который не может себе представить взять в руки оружие, я не имею право требовать от других сделать это. В моём понимании слово «служить» не должно существовать. Военный - профессия, а не врождённая способность. Да, не обязанность. Как человек, который не может себе представить взять в руки оружие, я не имею право требовать от других сделать это. В моём понимании слово «служить» не должно существовать. Военный - профессия, а не врождённая способность.

ЛАД написав: Большинство (и, думаю, подавляющее) воевать не хочет, но понимает, что надо. Большинство (и, думаю, подавляющее) воевать не хочет, но понимает, что надо.

А зачем Вы меня хотите заставить воевать? А зачем Вы меня хотите заставить воевать?

Мне чуть-чуть () больше. Для меня они, тем более, дети. Но это для меня. А так я понимаю, что они уже взрослые люди. Ещё не совсем зрелые, но тем не менее.Вы напрасно решили, что я вас ненавижу. Этого и близко нет. Из того, что вы боитесь, не следует, что я вас должен ненавидеть.Военный профессия. Но это об офицерах и квалифицированных специалистах. На гражданке есть чернорабочие. У них никакой квалификации, но они нужны. Точно так же нужны чернорабочие в армии. Кроме того, есть достаточно армейских должностей, на которых не надо убивать врага и которые не сильно отличаются от гражданских. На них вы вполне могли бы работать, заменив тех, кто не будет падать в обморок от вида оружия.Абсолютно нет такого желания.Повторю, я не настаиваю, чтобы вы завтра побежали в ТЦК, но и не надо вести агитацию против мобилизации вообще. Мало кто рвётся воевать, но к сожалению, такая необходимость есть и деваться от этого некуда. Никто не защитит страну от врага. Государство это абстракция, а защищают вполне конкретные люди.И ещё раз, рая на Земле пока не наблюдается. Война это беда и часто прокатывается по судьбам людей как каток. Но деваться некуда. Пришла беда - отворяй ворота.А бегство не выход. Нет никакой гарантии. что война не придёт в ту страну. куда вы сбежите. Я, например, до последнего дня был уверен, что большой войны не будет. Но, как видите, ошибался.Сексуальные фантазии комментировать не буду, тем более, что они не мои.