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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 21 вер, 2024 23:49
ЛАД написав:
всё это у нас тоже говорится. Почти теми же словами.
Ким? Опозицією та бутусовими.
В них же самі провладні це піднімають.
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detroytred
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Додано: Нед 22 вер, 2024 00:07
ЛАД написав:
Как по мне, 18 лет это уже не совсем ребёнок.
А государство пока не трогает младше 25 лет.
Как Вы заметили, мне - 45. Для меня 18-тилетние - дети. Я говорю о том, что законы в Украине - согласно Конституции Украины, а не чьим-то желаниям - должным быть гендерно нейтральным. Если нельзя, то нельзя всем.
ЛАД написав:
Добавлю, я даже не настаиваю на том, чтобы именно вы служили в армии. Допускаю, что вы по физическим параметрам можете не подходить для этого.
Но тем не менее Вы назвали меня трусом. Не один раз. Мне всё равно. Меня как только не называли в этой жизни. Но мне обидно, неприятно, что меня сограждане ненавидят не меньше, чем россияне.
ЛАД написав:
Но уж точно не надо доказывать, что это не обязанность гражданина и служить должны только те кто хочет.
Да, не обязанность. Как человек, который не может себе представить взять в руки оружие, я не имею право требовать от других сделать это. В моём понимании слово «служить» не должно существовать. Военный - профессия, а не врождённая способность.
ЛАД написав:
Большинство (и, думаю, подавляющее) воевать не хочет, но понимает, что надо.
А зачем Вы меня хотите заставить воевать?
Shaman написав:
а по факту - натягувати тебе будуть прості хлопці з рф, які добровільно пішли окуповувати нашу країну. все як ти хочеш - гендерна рівність
Я не розумію звідки тут стільки латентних геїв, які мріють про те, щоб їх мали русня.
Поясніть мені, будь ласка, хто мене буде натягувати десь в Лондоні, якщо моїй сімʼї дозволять виїхати?
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АндрейМ
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Додано: Нед 22 вер, 2024 00:12
detroytred написав: ЛАД написав:
А концентрация войск, в принципе, вполне могла объясняться угрозой вторжения противника в Сумскую область.
Загрозою вторгнення ким?
Срочниками і отими малими силами противника на кордоні?
Дива: коли супротивник сконцентрував на напрямку Вовчанська сили для вторгнення, то наші не відреагували.
А от напроти срочників та малих сил наші почали концентрувати елітні штурмові бригади ... для нівелювання "загрози вторгнення в Сумську область".
Так світ здивувався чому? (Партнери навіть не здогадувалися про що?)
Часу початку операції ЗСУ?
А не місцю)) Що наступ саме на територію курської обл.
Знов дивно у вас виходить.
Вы смешиваете всё в кучу.
Партнёры удивились тому, что мы набрались наглости вторгнуться на территорию РФ (вполне допускаю, что росс. верхушка тоже была этим удивлена).
Росс. командование запросто могло удивиться моменту начала операции - когда у нас достаточно тяжёлое положение на Донбассе.
Насчёт "малих сил" в Курской области. У них, вероятно, достаточно сильная группировка на границе с Харьковской областью. Кто запрещает направить её удар не на Харьков, а на Сумы. Сумская область частично выступает, такой удар с захватом Сум вполне возможен.
Всё это, конечно, мои домыслы.
Впрочем, как и у вас.
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ЛАД
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Додано: Нед 22 вер, 2024 00:49
АндрейМ написав: ЛАД написав:
Как по мне, 18 лет это уже не совсем ребёнок.
А государство пока не трогает младше 25 лет.
Как Вы заметили, мне - 45. Для меня 18-тилетние - дети. Я говорю о том, что законы в Украине - согласно Конституции Украины, а не чьим-то желаниям - должным быть гендерно нейтральным. Если нельзя, то нельзя всем.
Мне чуть-чуть (
) больше. Для меня они, тем более, дети. Но это для меня. А так я понимаю, что они уже взрослые люди. Ещё не совсем зрелые, но тем не менее.
ЛАД написав:
Добавлю, я даже не настаиваю на том, чтобы именно вы служили в армии. Допускаю, что вы по физическим параметрам можете не подходить для этого.
Но тем не менее Вы назвали меня трусом. Не один раз. Мне всё равно. Меня как только не называли в этой жизни. Но мне обидно, неприятно, что меня сограждане ненавидят не меньше, чем россияне.
Вы напрасно решили, что я вас ненавижу. Этого и близко нет. Из того, что вы боитесь, не следует, что я вас должен ненавидеть.
ЛАД написав:
Но уж точно не надо доказывать, что это не обязанность гражданина и служить должны только те кто хочет.
Да, не обязанность. Как человек, который не может себе представить взять в руки оружие, я не имею право требовать от других сделать это. В моём понимании слово «служить» не должно существовать. Военный - профессия, а не врождённая способность.
Военный профессия. Но это об офицерах и квалифицированных специалистах. На гражданке есть чернорабочие. У них никакой квалификации, но они нужны. Точно так же нужны чернорабочие в армии. Кроме того, есть достаточно армейских должностей, на которых не надо убивать врага и которые не сильно отличаются от гражданских. На них вы вполне могли бы работать, заменив тех, кто не будет падать в обморок от вида оружия.
ЛАД написав:
Большинство (и, думаю, подавляющее) воевать не хочет, но понимает, что надо.
А зачем Вы меня хотите заставить воевать?
Абсолютно нет такого желания.
Повторю, я не настаиваю, чтобы вы завтра побежали в ТЦК, но и не надо вести агитацию против мобилизации вообще. Мало кто рвётся воевать, но к сожалению, такая необходимость есть и деваться от этого некуда. Никто не защитит страну от врага. Государство это абстракция, а защищают вполне конкретные люди.
И ещё раз, рая на Земле пока не наблюдается. Война это беда и часто прокатывается по судьбам людей как каток. Но деваться некуда. Пришла беда - отворяй ворота.
А бегство не выход. Нет никакой гарантии. что война не придёт в ту страну. куда вы сбежите. Я, например, до последнего дня был уверен, что большой войны не будет. Но, как видите, ошибался.
Сексуальные фантазии комментировать не буду, тем более, что они не мои.
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Додано: Нед 22 вер, 2024 01:00
Water написав: ЛАД написав: Water написав:
...........
А який сенс сидіти у Харкові під обстрілами? Чи ви вважаєте шо своїм сидінням ви допомагаєте країні?
Как минимум, не мешаю.
Кому саме?
Чи ви гадаєте якщо нить на форумі шо ви сидите під регулярними обстрілами без світла, в зимку без опалення, то дадуть УБД?
А так би ви вже самі написали- могли би спокійно жить.
PS: 500 ойро дадуть за мінусом вашої пенсії, конвертованої у ойро.
Никому не мешаю. Разве что вам.
Нытья на форуме от меня не было, тут гораздо больше ныли люди, находящиеся значительно западнее. На УБД я не претендую, да оно мне и не нужно.
Вот мне интересно, чем вы "допомагаєте країні?" И из какого окопа вы лично пишете? Практически уверен, что с мягкого дивана.
Так що, будь ласка, стулить пельку.
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ЛАД
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Додано: Нед 22 вер, 2024 01:07
detroytred написав: ЛАД написав:
всё это у нас тоже говорится. Почти теми же словами.
Ким? Опозицією та бутусовими.
В них же самі провладні це піднімають.
Предвыборные баталии помните?
Да и сейчас периодически вспоминают о борьбе с коррупцией.
Хотелось бы немного развить тему, но уже поздно.
Может, завтра.
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Додано: Нед 22 вер, 2024 07:35
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