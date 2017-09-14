Ким? Опозицією та бутусовими.
В них же самі провладні це піднімають.
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Додано: Суб 21 вер, 2024 23:49
Додано: Нед 22 вер, 2024 00:07
Как Вы заметили, мне - 45. Для меня 18-тилетние - дети. Я говорю о том, что законы в Украине - согласно Конституции Украины, а не чьим-то желаниям - должным быть гендерно нейтральным. Если нельзя, то нельзя всем.
Но тем не менее Вы назвали меня трусом. Не один раз. Мне всё равно. Меня как только не называли в этой жизни. Но мне обидно, неприятно, что меня сограждане ненавидят не меньше, чем россияне.
Да, не обязанность. Как человек, который не может себе представить взять в руки оружие, я не имею право требовать от других сделать это. В моём понимании слово «служить» не должно существовать. Военный - профессия, а не врождённая способность.
А зачем Вы меня хотите заставить воевать?
Я не розумію звідки тут стільки латентних геїв, які мріють про те, щоб їх мали русня.
Поясніть мені, будь ласка, хто мене буде натягувати десь в Лондоні, якщо моїй сімʼї дозволять виїхати?
Додано: Нед 22 вер, 2024 00:12
Вы смешиваете всё в кучу.
Партнёры удивились тому, что мы набрались наглости вторгнуться на территорию РФ (вполне допускаю, что росс. верхушка тоже была этим удивлена).
Росс. командование запросто могло удивиться моменту начала операции - когда у нас достаточно тяжёлое положение на Донбассе.
Насчёт "малих сил" в Курской области. У них, вероятно, достаточно сильная группировка на границе с Харьковской областью. Кто запрещает направить её удар не на Харьков, а на Сумы. Сумская область частично выступает, такой удар с захватом Сум вполне возможен.
Всё это, конечно, мои домыслы.
Впрочем, как и у вас.
Додано: Нед 22 вер, 2024 00:49
Мне чуть-чуть ( ) больше. Для меня они, тем более, дети. Но это для меня. А так я понимаю, что они уже взрослые люди. Ещё не совсем зрелые, но тем не менее.
Вы напрасно решили, что я вас ненавижу. Этого и близко нет. Из того, что вы боитесь, не следует, что я вас должен ненавидеть.
Военный профессия. Но это об офицерах и квалифицированных специалистах. На гражданке есть чернорабочие. У них никакой квалификации, но они нужны. Точно так же нужны чернорабочие в армии. Кроме того, есть достаточно армейских должностей, на которых не надо убивать врага и которые не сильно отличаются от гражданских. На них вы вполне могли бы работать, заменив тех, кто не будет падать в обморок от вида оружия.
Абсолютно нет такого желания.
Повторю, я не настаиваю, чтобы вы завтра побежали в ТЦК, но и не надо вести агитацию против мобилизации вообще. Мало кто рвётся воевать, но к сожалению, такая необходимость есть и деваться от этого некуда. Никто не защитит страну от врага. Государство это абстракция, а защищают вполне конкретные люди.
И ещё раз, рая на Земле пока не наблюдается. Война это беда и часто прокатывается по судьбам людей как каток. Но деваться некуда. Пришла беда - отворяй ворота.
А бегство не выход. Нет никакой гарантии. что война не придёт в ту страну. куда вы сбежите. Я, например, до последнего дня был уверен, что большой войны не будет. Но, как видите, ошибался.
Сексуальные фантазии комментировать не буду, тем более, что они не мои.
Додано: Нед 22 вер, 2024 01:00
Никому не мешаю. Разве что вам.
Нытья на форуме от меня не было, тут гораздо больше ныли люди, находящиеся значительно западнее. На УБД я не претендую, да оно мне и не нужно.
Вот мне интересно, чем вы "допомагаєте країні?" И из какого окопа вы лично пишете? Практически уверен, что с мягкого дивана.
Так що, будь ласка, стулить пельку.
Додано: Нед 22 вер, 2024 01:07
Предвыборные баталии помните?
Да и сейчас периодически вспоминают о борьбе с коррупцией.
Хотелось бы немного развить тему, но уже поздно.
Может, завтра.
Додано: Нед 22 вер, 2024 08:07
Все є як ви писали, тільки від погляду співробітники в мить становляться чемними
Додано: Нед 22 вер, 2024 08:28
Янкі вмудрилися переплюнути потужну потужність:
*"І він доручив усім нам, хто працює на нього, зрушити небо і землю, щоб переконатися, що ми надаємо усю, особливо військову допомогу, але також допомогу в енергетичній безпеці, допомогу, яка була частиною законопроєкту про додаткове фінансування, який схвалили у квітні – щоби виділити все це якомога швидше", – заявив представник Ради нацбезпеки США.
Да прибуде з нами сила!
Поки потужніше, ніж "зрушити небо і землю" нема.
Хто перевищить далі - ?
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Що там вчора Пісторіус про Європу казав. Про посилення санкцій. "І водночас я вважаю, що ми повинні бути ще більш жорсткими в наших санкціях проти Росії. Все ще існує занадто багато лазівок"
*Україна дала дозвіл на транзит російської нафти до Угорщини.
Про це Ірина Геращенко проінформувала у соцмережі “Х”.
"Це скандал. Ми просимо світ посилити санкції проти РФ. У цей час сама українська влада, схоже, дала дозвіл на транзит російського газу в Європу. Ціна питання — мільярди євро, якими РФ продовжить фінансування війни і вбивств українців", - зазначає вона.*
Правда, якесь підозріле визначення "схоже" (дала дозвіл) використала нардеп.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 22 вер, 2024 08:43, всього редагувалось 1 раз.
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