5 років в Збройних Силах лише переконали мене ось в чому: ніхто не народжений для війни.

За всі ці роки, ніхто так і не відповів на головне запитання: яка вона, архітектура нашої національної безпеки

наше суспільство та наша влада не знайшла в собі сил серйозно і чесно говорити про реалії затяжної, постійної війни.

Нас переконують, що піхоту, яка вивозила цю війну на своїх плечах нема ким міняти. 5 млн військовозобовʼязаних чоловіків кажуть військовому на нулю, що це не їхня війна, і що він має бути там до самої перемоги.

сталева людина, яка колись погодилась захищати це суспільство без термінів і строків.

Питання перепочинку піхоти та встановлення чітких термінів служби на нулю - питання національної безпеки.

Відсьогодні я йду в СЗЧ, до встановлення чітких термінів служби, чи до свого 25 річчя, маючи за своєю спиною 5 років бездоганної солдатської служби

Сергій ГнезділовВ 2019 мені теж казали, що я не народжений для війни.Я тисячу раз питав себе: - Сергію, нащо ти це робиш?, коли заїджав вперше в нині окуповані Піски. Було дуже страшно, було дуже боляче переживати втрати, але, мені абсолютно не соромно за мій солдатський шлях. Я був дитиною, коли вперше побачив розйобані будинки та зграї безхатніх собак.Я не винуватий в цьому, але війна прийшла в мою країну, а я, як громадянин - маю її захищати. Чи так само думають ті, хто живуть поруч? В 2014 ми, як суспільство, не були до неї готові. Під час повномасштабного вторгнення, як виявилось, теж.Невже вся наша національна безпека - це стомлена піхота, в яку всі так вірять? Що буде, якщо ця вона сточиться в боях на Донецькому напрямку?У Матвія Христос каже фарисеям, які його випробовували: віддайте кесареве - кесареві.«Захист Вітчизни, Незалежності та територіальної цілісності України є обовʼязком громадян України» - кричить нам 65 стаття Конституції, але ніхто не готовий почути.За 11 років війни з росієюНам казали, що в жодної з сторін ресурсу не вистачить на рік, що війна закінчиться за два-три тижні.Солодка брехня розсіялась, залишились сумні реалії: ми і досі ігноруємо дійсність. Ми і досі не збагнули, що можна перемогти будь-яку армію, але неможливо - озброєнну і готову до найгіршого націю.Влада просрала дорогоцінний час, але у нас все ще є шанс та можливість не тільки вибудувати нову національну архітектуру безпеки, але й урівняти громадян в правах та обов’язках.Я зараз не кажу про справедливість, бо її не існує, навіть якщо в своєму ідеалізмі ми прагнемо її встановлення.Я кажу про прагматизм та спроможність нашої держави обороняти своє.Ми дійшли до Рубікону, коли піхота більше не вивозить, а суспільство продовжує «вірити в ЗСУ», замість того, щоб відповісти собі на запитання:- Чи захистив ти Вітчизну?Провина піхотинця полягає в наступному:- він вижив,- не потрапив в полон,- не отримав серйозного поранення.Саме тому він і має продовжувати нести свою службу, поки інші громадяни отримують фейкові інвалідності, фіктивно одружуються з жінками з інвалідністю, фіктивно усиновлюють та ухиляються від виконання конституційного громадянського обов’язку.Виявилося, що образ захисника, який весь час створювали медіа - занадто гламурний та нереальний. ЦеБез термінів служби, без осяжного права на демобілізацію, приїджаючи в мирний тил, слухаючи суспільство доброволець починає розуміти, що кріпосне право не скасоване, а його - призначено винним та відповідальним.Починається міграція в тил, у відносну безпеку.Починається тотальна корупція: 2500 у.е - середня ціна «обмежено придатного», під час проходження військово-лікарської комісії.За повну непридатність візьмуть удвічі більше.Відсутність чітких термінів служби сприяє «чорній демобілізації»: одруження на пенсіонерках з інвалідністю колись були мемом, а зараз - дуже поширене явище,розводяться з дружинами, щоб оформити одноосібне опікунство над дитиною,розводять своїх власних батьків, щоб оформити догляд за матір’ю чи батьком,йдуть в СЗЧ.В історії є багато чому повчитись, але, нажаль, ми не вчимо уроків історії.Влада і досі не здатна на серйозний діалог із суспільством та нетолерантність до невиконання громадянського обов’язку широкою верствою громадян.Замість доктрини «воювати - обовʼязок кожного громадянина» держава пропонує безстроково призначати захисниками тих, кого змогли відловити на вулицях.. Підхреслю: бездоганної.Надіюсь, цим вчинком вдастьсяМоя позиція залишається незмінною: ми маємо створитиОзброєнну та навчену націю - не перемогти.16 год · ПублічноЗберегти · Більше