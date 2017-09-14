Shaman написав:а по факту - натягувати тебе будуть прості хлопці з рф, які добровільно пішли окуповувати нашу країну. все як ти хочеш - гендерна рівність
Я не розумію звідки тут стільки латентних геїв, які мріють про те, щоб їх мали русня.
Поясніть мені, будь ласка, хто мене буде натягувати десь в Лондоні, якщо моїй сімʼї дозволять виїхати?
уважно слідкуй за смайлами. просто притомила твоя маячня "чому не я", яку вже влучно охарактеризував ЛАД.
це все працює в мирний час. у військовий це закінчується окупацією. може твоя сім'я й врятується, багато хто не зможе. й як воно складеться доля в окупації - таке собі. якщо є статки, то їх точно стане значно менше - а на всі конфіскації будеш відповідати лише "дякую". але тобі все одно, ти втечеш. а чому з родиною - це тягар, в твоєму випадку тікають самостійно - кожен сам по собі
фраза "поїду до Лондона" на додачу до наявності броні - твоя позиція взагалі заграла зовсім іншими барвами...
В 2019 мені теж казали, що я не народжений для війни. Я тисячу раз питав себе: - Сергію, нащо ти це робиш?, коли заїджав вперше в нині окуповані Піски. Було дуже страшно, було дуже боляче переживати втрати, але, мені абсолютно не соромно за мій солдатський шлях. Я був дитиною, коли вперше побачив розйобані будинки та зграї безхатніх собак. 5 років в Збройних Силах лише переконали мене ось в чому: ніхто не народжений для війни. Я не винуватий в цьому, але війна прийшла в мою країну, а я, як громадянин - маю її захищати. Чи так само думають ті, хто живуть поруч? В 2014 ми, як суспільство, не були до неї готові. Під час повномасштабного вторгнення, як виявилось, теж. За всі ці роки, ніхто так і не відповів на головне запитання: яка вона, архітектура нашої національної безпеки? Невже вся наша національна безпека - це стомлена піхота, в яку всі так вірять? Що буде, якщо ця вона сточиться в боях на Донецькому напрямку? У Матвія Христос каже фарисеям, які його випробовували: віддайте кесареве - кесареві. «Захист Вітчизни, Незалежності та територіальної цілісності України є обовʼязком громадян України» - кричить нам 65 стаття Конституції, але ніхто не готовий почути. За 11 років війни з росією наше суспільство та наша влада не знайшла в собі сил серйозно і чесно говорити про реалії затяжної, постійної війни. Нам казали, що в жодної з сторін ресурсу не вистачить на рік, що війна закінчиться за два-три тижні. Солодка брехня розсіялась, залишились сумні реалії: ми і досі ігноруємо дійсність. Ми і досі не збагнули, що можна перемогти будь-яку армію, але неможливо - озброєнну і готову до найгіршого націю. Влада просрала дорогоцінний час, але у нас все ще є шанс та можливість не тільки вибудувати нову національну архітектуру безпеки, але й урівняти громадян в правах та обов’язках. Я зараз не кажу про справедливість, бо її не існує, навіть якщо в своєму ідеалізмі ми прагнемо її встановлення. Я кажу про прагматизм та спроможність нашої держави обороняти своє. Ми дійшли до Рубікону, коли піхота більше не вивозить, а суспільство продовжує «вірити в ЗСУ», замість того, щоб відповісти собі на запитання: - Чи захистив ти Вітчизну? Нас переконують, що піхоту, яка вивозила цю війну на своїх плечах нема ким міняти. 5 млн військовозобовʼязаних чоловіків кажуть військовому на нулю, що це не їхня війна, і що він має бути там до самої перемоги. Провина піхотинця полягає в наступному: - він вижив, - не потрапив в полон, - не отримав серйозного поранення. Саме тому він і має продовжувати нести свою службу, поки інші громадяни отримують фейкові інвалідності, фіктивно одружуються з жінками з інвалідністю, фіктивно усиновлюють та ухиляються від виконання конституційного громадянського обов’язку. Виявилося, що образ захисника, який весь час створювали медіа - занадто гламурний та нереальний. Це сталева людина, яка колись погодилась захищати це суспільство без термінів і строків. Без термінів служби, без осяжного права на демобілізацію, приїджаючи в мирний тил, слухаючи суспільство доброволець починає розуміти, що кріпосне право не скасоване, а його - призначено винним та відповідальним. Починається міграція в тил, у відносну безпеку. Починається тотальна корупція: 2500 у.е - середня ціна «обмежено придатного», під час проходження військово-лікарської комісії. За повну непридатність візьмуть удвічі більше. Відсутність чітких термінів служби сприяє «чорній демобілізації»: одруження на пенсіонерках з інвалідністю колись були мемом, а зараз - дуже поширене явище, розводяться з дружинами, щоб оформити одноосібне опікунство над дитиною, розводять своїх власних батьків, щоб оформити догляд за матір’ю чи батьком, йдуть в СЗЧ. В історії є багато чому повчитись, але, нажаль, ми не вчимо уроків історії. Влада і досі не здатна на серйозний діалог із суспільством та нетолерантність до невиконання громадянського обов’язку широкою верствою громадян. Замість доктрини «воювати - обовʼязок кожного громадянина» держава пропонує безстроково призначати захисниками тих, кого змогли відловити на вулицях. Питання перепочинку піхоти та встановлення чітких термінів служби на нулю - питання національної безпеки. Відсьогодні я йду в СЗЧ, до встановлення чітких термінів служби, чи до свого 25 річчя, маючи за своєю спиною 5 років бездоганної солдатської служби. Підхреслю: бездоганної. Надіюсь, цим вчинком вдасться донести до влади та суспільства необхідність розмови та вирішення цієї ситуації. Моя позиція залишається незмінною: ми маємо створити мобілізаційну чергу з числа всіх військовозобовʼязаних українців, і тоді демобілізація стане реальністю. Озброєнну та навчену націю - не перемогти.
ЛАД написав:Не буду писать жалобы на flyman, но у него подряд несколько постов явно провокационных о языке. Напоминает историю с Фарион, которая пыталась осуждать военных, говорящих по-русски. Как Вы на это смотрите?
Флайман канєшно гандон, бо принципий ухилянт, а я не модератор, але доля правди в його словах є. Є достатньо багато прикладів довоєнних російськомовних, які зараз розмовляють українською. У вас чудова українська. Ми в україні і форум україномовний. Для чого ви провокуєте оці мовні срачі своєю росіською?
Вместе с постами Флая и моими ответами ему удалили и ответ вам. Возможно, вы успели прочитать, но на всякий случай повторю. Есть много тех, кто перешёл, но и многие остались. Форум не україномовний и таких требований здесь нет. Как, впрочем, ни на одном украинском форуме. Напомню, что до 24.02 здесь почти все писали по-русски. Насколько помню, и вы тоже. Я могу писать по-украински, но это будет медленнее. Не сомневаюсь, что вы прекрасно понимаете мои посты, на каком бы языке (русском или украинском) они не были написаны. Так же, как и я ваши. Поэтому не стоит в очередной раз разгонять эту тему. Повторю, не считаю нужным отказываться от родного для меня языка, только потому, что на нём разговаривает какой-то Путин. Есть много мерзавцев, разговаривающих на любом языке. Никто не запрещает немецкий только потому, что на нём разговаривал Гитлер. На нём же разговаривали и многие великие люди.
P.s. Не буду говорить о том, что украинский язык у многих здесь пишущих явно оставляет желать лучшего.
головний срач не через мову, а через спробу певного набору обліківок довести що мобілізація не така, й тому мобілізуватися не треба. й якраз ЛАД останні кілька днів пояснює, що іншого шляху немає, й примусова мобілізація - це єдиний вихід для держави, яка зазнала агресії. (моя позиція схожа в цьому питанні). й те, що flyman намагається перевести це на мову - ось в цьому випадку це недоречно. російськомовний військовий викликає повагу на відміну від україномовного ухилянта. все одно більшість незрозумілих обліківок агітацію веде російською (чого б це? )
гадаю, що після війни теж можна було отримати негативну реакцію на німецьку мову від тих, хто був і полоні або в окупації...
а з приводу мови - для того, щоб мова була краща, чи щоб писати швидше - й треба постійно тренуватися. для мене перейти писати на українську виявилося набагато простіше, ніж розмовляти (але так, перекладач відкритий )
Bobua написав: Моя позиція залишається незмінною: ми маємо створити мобілізаційну чергу з числа всіх військовозобовʼязаних українців, і тоді демобілізація стане реальністю. Озброєнну та навчену націю - не перемогти.
хто це "ми" що мають перейматися щоб "демобілізація стала реальною"?
Весь текст - більшість виїжджає за рахунок меншості.
Але - меншість хоче примусити більшість. Батьківщину навіть не просто любити, а захищати.
Це все зрозуміло. Дивує, що таких розповідей купа, але в них припускається головне -- яким чином це хочуть зробити? Якими інструментами?
Тим самим, що й інші, стати більшістю, іншими словами раби не хочуть щоб були всі вільні, раби хочуть мати власних рабів. Напр., ЛАДи хочуть свій уютний руській мірок із залізною рукою Сталіна. Шамани, теж за Сталіна, але щоб можна було вдягати вишиванку та шаровари раз в рік. А потім: "таваріщь Сталін праізашла чюдовіщьная ашіпка"
Востаннє редагувалось flyman в Нед 22 вер, 2024 10:32, всього редагувалось 2 разів.
detroytred написав:Це добре, що ви ворогів намагаєтесь пізнати. Що вони таке і чим дихають. В них вже віра в перемогу не просто зашаталась, а ледь тримається. Але. Але вони намагаються хоча б на словах (підкреслюю -- хоча б на словах, дивитися глибше і далі. Тобто хоча б на словах визнають, що їм необхідні зміни. Глибокі). От викиньте з цього тексту їх ідеологічну складову та маячню про велич оркостану тощо, а зверніть увагу на лише суху механіку: ________________________ *То есть, чтобы нам не просто победить, а вернуться к построению Великой русской державы, нам необходимо не казаться лучше, а быть лучше. То есть, нам (государству) надо перестать врать о достижениях, а реально создавать продукты, да и вообще чиновникам/депутатам надо перестать говорить о работе, а начать делать ее. Нам надо реально бороться с коррупцией, а не делать вид, что это делаем. Коррупционер должен сидеть в тюрьме, а не надеяться, что в отношении него не включиться "политическая воля", потому что есть друзья и деньги. Государству надо уважать тех, кто его укрепляет: учителя, врачи, милиция, военнослужащие, и т.д., достояно вознаграждая их за труд, а не оценивая его ниже труда курьера. Государству надо создать идеологию единства и взаимопомощи, а не разъединения/конкуренции и лидерства в американском понимании. Ну и государству надо сделать так, чтобы русский человек понимал, что он часть государствообразующего народа, а не народа, который чиновниками и олигархами замещается мигрантами. А другие коренные народы увидели, что они равноправны и поняли, что без России и русских им будет сложнее жить, чем в едином великом государстве.". ___________________________
всё это у нас тоже говорится. Почти теми же словами. Ну, кроме "государствообразующего народа". И если бы они всё это сделали, то с ними вполне можно (и нужно) было бы дружить.
а ось на цьому починається моя боротьба з ЛАДом який не розуміє деяких очевидних речей. довелося відновити цитування.
воно наче красиво написано, але в поєднані з великою руською державою це про що - так, щоб гроші не кралися, а в повному обсязі пішли де треба - на армію. щоб було багато ракет, танків, сучасного озброєння - щоб було простіше доводити іншим народам, що краще жити з Рашею.
Україні в тому числі врятувало те, що половину армії пограбував Шойгу, а другу половину - Герасімов. та й Медведчук замість того, щоб створювати в Україну п'яту колону, більшість грошей поклав в кишеню.
тому завдання російської опозиції навпаки дякувати розмірам корупції в Раші - доки там не зміниться суспільний устрій.
цитату не наведу, але сенс який "як би не маскувався російський імперіалізм - російська імперія чи комунізм, він все одно буде боротися з українською державністю". це казав ще Степан Бандера, через що він й є ворогом російської держави.
висновок, який так засмучує ЛАДа. доки Раша існує в такому вигляді, для України буде існувати загроза. ніякої співпраці неможливо. у російськомовних - можливо, в українців - ні. бо чомусь за собою ЛАД визнає право розмовляти російською, а от не бачить що Раща за українцями цього права не визнає - немає там такої нації.
й якщо вони поборють корупцію - ця загроза стане ще більшою. єдине, що в таких диктаторських режимах це неможливо - тому мій прогноз - Раша зіткнеться з проблема у власних кордонах, й їй стане не до нас. відколеться Саха-Якутія та Далекий Схід - й все. до речі, як там проходить кордон ісконно китайських територій?