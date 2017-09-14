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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 22 вер, 2024 10:39
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
доки Раша існує в такому вигляді, для України буде існувати загроза. ніякої співпраці неможливо.
ИМХО бред. Як тільки в України буде нормальний "дах" (США, Китай чи хоча б Британія), готовий воювати за неї, так і буде можлива співпраця на взаємовигідних умовах.
А якщо дах пропонують лише над правим берегом? А ЛАДи кажуть що ухилянти мають воювати за те щоб ЛАДИ мали свій руській мір з язиком, законами Сталіна та духовними скрєпами? І таких ЛАДів більшість і вони не готові приймати "гейропейські цінності" (за Сталіна був порядок та мужики ходили строєм а баби рожали як не в себе).
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 22 вер, 2024 10:44, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 22 вер, 2024 10:43
fler написав:
. У чому справа? Мій чоловік є заброньованим і працює на підприємстві МО. Яким боком він
Флер, таки настав час пакувати рюкзак свому чоловіку і відправляти його на фронт!
Чому?
Тому що один успішний вже ТВЕРДО вирішив звільнитись до кінця цього року!
Скажеш - ну як може бути ТВЕРДО, якщо керівництво не захоче звільнити, навіть, по документах (офіційно)?
А ТВЕРДО тому, що в крайньому разі(як будуть тягнути/губити рапорт) - успішний ТВЕРДО вирішив, що як тільки відпустка, так зразу йде в неї на завжди!
Тож, буде вакантне місце для твого чоловіка!
Він має десь ~1,5-2міс на збори/вирішення/закриття всіх своїх справ - і гайда на фронт!
Ти ж бачиш, що фронт "сипиться" - ти ж не дозволиш, щоб ще більше "сипався"?
Water написав:
Згідно законодавства це потрібно довести.
Тому не з рапорта починаєш, а з доків, на підставі чого. Ось коли будуть доки, тоді питань не буде.
Все буде!
Я просто "вже смажу, а рибу мають підвезти!"©😁😁😁
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Додано: Нед 22 вер, 2024 10:45
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
доки Раша існує в такому вигляді, для України буде існувати загроза. ніякої співпраці неможливо.
ИМХО бред. Як тільки в України буде нормальний "дах" (США, Китай чи хоча б Британія), готовий воювати за неї, так і буде можлива співпраця на взаємовигідних умовах.
ви інколи щось як скажете - а як з приводу кругозору, який має забезпечувати вища освіта.
по-перше дах може бути лише один - США чи НАТО, інших варіантів. по-друге, це не зовсім дах - треба поділяти цінності. з оцим вашим всі тільки й думають, як не сплатити податки, чи приєднатися до ЄС, щоб отримувати безкоштовну допомогу - ніякого даху не буде.
Ізраіль - дах є. але це не заважає арабам спати й мріяти про його знищення. що там про співпрацю Ізраілю та Ірану? Сербія надто співпрацює з Косово? що там у Індії з Пакистаном? й цих прикладів дуже багато.
я ж кажу - доки Раша існує як імперія (а вони зараз лише таку пропаганду ведуть), діла не буде. а як буде Московія в європейських кордонах Раші - тоді подивимось. але тоді проблеми будуть в самій Раші, теж буде не до співпраці.
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Додано: Нед 22 вер, 2024 10:49
Успіх написав:
Флер, таки настав час пакувати рюкзак свому чоловіку і відправляти його на фронт!
Там ще її повідомлення не потерли:
fler написав:
І не треба себе порівнювати ані з моїм чоловіком, який зброю ніколи не тримав у руках, ані з іншими такими чоловіками, які працюють у тилу, але чомусь ви, військовий, на них нарікаєте.
Я просто "вже смажу, а рибу мають підвезти!"©😁😁😁
Дай Бог.
Але ти готуйся, шоб олія не згоріла.
Востаннє редагувалось Water
в Нед 22 вер, 2024 10:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 22 вер, 2024 10:49
flyman написав:
все іде по плану ... планували, що відтягнуть сили із півдня, але щось пішло не по плану, але план змінили, і тепер все іде по плану ...
))) та я вже давно сам з цього цирку-бардаку сміюсь... - сміюсь, щоб не плакати 🤦🏻🤦🏻🤦🏻
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Додано: Нед 22 вер, 2024 10:54
ЛАД написав:
Нытья на форуме от меня не было
Ну як жеш не було, а ваше повідомлення:
ЛАД написав:
Если бы я ныл или боялся, то давно не сидел бы в Харькове под регулярными обстрелами, а спокойно получал бы свои 500 евро как беженец в Германии и спокойно жил бы.
це шо? Це ви пропонуєте розуміти як хоробрість?
Чи для вас виїзд кудись на Захід це в полон до фашистів?
flyman написав:
І таких ЛАДів більшість і вони не готові приймати "гейропейські цінності" (за Сталіна був порядок та мужики ходили строєм а баби рожали як не в себе).
Ось цікавий пост від flyman, шо ви на це скажете?
Востаннє редагувалось Water
в Нед 22 вер, 2024 10:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 22 вер, 2024 10:57
Успіх написав: fler написав:
. У чому справа? Мій чоловік є заброньованим і працює на підприємстві МО. Яким боком він
Флер, таки настав час пакувати рюкзак свому чоловіку і відправляти його на фронт!
Чому?
Тому що один успішний вже ТВЕРДО вирішив звільнитись до кінця цього року!
Скажеш - ну як може бути ТВЕРДО, якщо керівництво не захоче звільнити, навіть, по документах (офіційно)?
А ТВЕРДО тому, що в крайньому разі(як будуть тягнути/губити рапорт) - успішний ТВЕРДО вирішив, що як тільки відпустка, так зразу йде в неї на завжди!
Тож, буде вакантне місце для твого чоловіка!
Він має десь ~1,5-2міс на збори/вирішення/закриття всіх своїх справ - і гайда на фронт!
Ти ж бачиш, що фронт "сипиться" - ти ж не дозволиш, щоб ще більше "сипався"?
Water написав:
Згідно законодавства це потрібно довести.
Тому не з рапорта починаєш, а з доків, на підставі чого. Ось коли будуть доки, тоді питань не буде.
Все буде!
Я просто "вже смажу, а рибу мають підвезти!"©😁😁😁
нехай у вас все вдасться.
але як там - "не кажи гоп", роби свою справу. й краще робити все за законом. бо якщо когось не покарали за СЗЧ, це не означає, що нікого не карають
не повторюй помилку інших, не треба замість себе когось на фронт направляти...
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Додано: Нед 22 вер, 2024 11:02
Подтверждается. Просто сейчас возле сильпо на шулявке у парня первым делом полицейский выбил из рук телефон + два кабана в зелёной форме помогли ему.
Но вот нежданчик, кто-то снимал гоп стоп с квартиры
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Додано: Нед 22 вер, 2024 11:04
Water написав: ЛАД написав:
Нытья на форуме от меня не было
Ну як жеш не було, а ваше повідомлення:
ЛАД написав:
Если бы я ныл или боялся, то давно не сидел бы в Харькове под регулярными обстрелами, а спокойно получал бы свои 500 евро как беженец в Германии и спокойно жил бы.
це шо? Це ви пропонуєте розуміти як хоробрість?
Чи для вас виїзд кудись на Захід це в полон до фашистів?
flyman написав:
І таких ЛАДів більшість і вони не готові приймати "гейропейські цінності" (за Сталіна був порядок та мужики ходили строєм а баби рожали як не в себе).
Ось цікавий пост від flyman, шо ви на це скажете?
це констатація факту. й так ще живе близько одного мільйона харків'ян. може краще проговоримо про львів'ян чи закарпатців, які з самого початку евакуювалися, сіли на допомогу, ще й квартири здавали реальним біженцям за європейськими цінами.
ті, хто не поїхав, не займають місце для реальних біженців, яких теж чимало, а місць вже не вистачає.
взагалі, з якого переляку цей особистий накид? ви самі де? напевне, німецький котел
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Додано: Нед 22 вер, 2024 11:46
Water написав: ЛАД написав:
Нытья на форуме от меня не было
Ну як жеш не було, а ваше повідомлення:
ЛАД написав:
Если бы я ныл или боялся, то давно не сидел бы в Харькове под регулярными обстрелами, а спокойно получал бы свои 500 евро как беженец в Германии и спокойно жил бы.
це шо? Це ви пропонуєте розуміти як хоробрість?
Чи для вас виїзд кудись на Захід це в полон до фашистів?
flyman написав:
І таких ЛАДів більшість і вони не готові приймати "гейропейські цінності" (за Сталіна був порядок та мужики ходили строєм а баби рожали як не в себе).
Ось цікавий пост від flyman, шо ви на це скажете?
Покровські ЛАДи
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