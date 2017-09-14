Shaman написав:доки Раша існує в такому вигляді, для України буде існувати загроза. ніякої співпраці неможливо.
ИМХО бред. Як тільки в України буде нормальний "дах" (США, Китай чи хоча б Британія), готовий воювати за неї, так і буде можлива співпраця на взаємовигідних умовах.
А якщо дах пропонують лише над правим берегом? А ЛАДи кажуть що ухилянти мають воювати за те щоб ЛАДИ мали свій руській мір з язиком, законами Сталіна та духовними скрєпами? І таких ЛАДів більшість і вони не готові приймати "гейропейські цінності" (за Сталіна був порядок та мужики ходили строєм а баби рожали як не в себе).
Востаннє редагувалось flyman в Нед 22 вер, 2024 10:44, всього редагувалось 2 разів.
fler написав:. У чому справа? Мій чоловік є заброньованим і працює на підприємстві МО. Яким боком він
Флер, таки настав час пакувати рюкзак свому чоловіку і відправляти його на фронт! Чому? Тому що один успішний вже ТВЕРДО вирішив звільнитись до кінця цього року! Скажеш - ну як може бути ТВЕРДО, якщо керівництво не захоче звільнити, навіть, по документах (офіційно)? А ТВЕРДО тому, що в крайньому разі(як будуть тягнути/губити рапорт) - успішний ТВЕРДО вирішив, що як тільки відпустка, так зразу йде в неї на завжди!
Тож, буде вакантне місце для твого чоловіка! Він має десь ~1,5-2міс на збори/вирішення/закриття всіх своїх справ - і гайда на фронт! Ти ж бачиш, що фронт "сипиться" - ти ж не дозволиш, щоб ще більше "сипався"?
Water написав:Згідно законодавства це потрібно довести. Тому не з рапорта починаєш, а з доків, на підставі чого. Ось коли будуть доки, тоді питань не буде.
Shaman написав:доки Раша існує в такому вигляді, для України буде існувати загроза. ніякої співпраці неможливо.
ИМХО бред. Як тільки в України буде нормальний "дах" (США, Китай чи хоча б Британія), готовий воювати за неї, так і буде можлива співпраця на взаємовигідних умовах.
ви інколи щось як скажете - а як з приводу кругозору, який має забезпечувати вища освіта.
по-перше дах може бути лише один - США чи НАТО, інших варіантів. по-друге, це не зовсім дах - треба поділяти цінності. з оцим вашим всі тільки й думають, як не сплатити податки, чи приєднатися до ЄС, щоб отримувати безкоштовну допомогу - ніякого даху не буде.
Ізраіль - дах є. але це не заважає арабам спати й мріяти про його знищення. що там про співпрацю Ізраілю та Ірану? Сербія надто співпрацює з Косово? що там у Індії з Пакистаном? й цих прикладів дуже багато.
я ж кажу - доки Раша існує як імперія (а вони зараз лише таку пропаганду ведуть), діла не буде. а як буде Московія в європейських кордонах Раші - тоді подивимось. але тоді проблеми будуть в самій Раші, теж буде не до співпраці.
fler написав:. У чому справа? Мій чоловік є заброньованим і працює на підприємстві МО. Яким боком він
Флер, таки настав час пакувати рюкзак свому чоловіку і відправляти його на фронт! Чому? Тому що один успішний вже ТВЕРДО вирішив звільнитись до кінця цього року! Скажеш - ну як може бути ТВЕРДО, якщо керівництво не захоче звільнити, навіть, по документах (офіційно)? А ТВЕРДО тому, що в крайньому разі(як будуть тягнути/губити рапорт) - успішний ТВЕРДО вирішив, що як тільки відпустка, так зразу йде в неї на завжди!
Тож, буде вакантне місце для твого чоловіка! Він має десь ~1,5-2міс на збори/вирішення/закриття всіх своїх справ - і гайда на фронт! Ти ж бачиш, що фронт "сипиться" - ти ж не дозволиш, щоб ще більше "сипався"?
Water написав:Згідно законодавства це потрібно довести. Тому не з рапорта починаєш, а з доків, на підставі чого. Ось коли будуть доки, тоді питань не буде.
Подтверждается. Просто сейчас возле сильпо на шулявке у парня первым делом полицейский выбил из рук телефон + два кабана в зелёной форме помогли ему. Но вот нежданчик, кто-то снимал гоп стоп с квартиры
ЛАД написав:Если бы я ныл или боялся, то давно не сидел бы в Харькове под регулярными обстрелами, а спокойно получал бы свои 500 евро как беженец в Германии и спокойно жил бы.
це шо? Це ви пропонуєте розуміти як хоробрість? Чи для вас виїзд кудись на Захід це в полон до фашистів?
flyman написав:І таких ЛАДів більшість і вони не готові приймати "гейропейські цінності" (за Сталіна був порядок та мужики ходили строєм а баби рожали як не в себе).
Ось цікавий пост від flyman, шо ви на це скажете?
це констатація факту. й так ще живе близько одного мільйона харків'ян. може краще проговоримо про львів'ян чи закарпатців, які з самого початку евакуювалися, сіли на допомогу, ще й квартири здавали реальним біженцям за європейськими цінами.
ті, хто не поїхав, не займають місце для реальних біженців, яких теж чимало, а місць вже не вистачає.
взагалі, з якого переляку цей особистий накид? ви самі де? напевне, німецький котел
Bobua написав: Моя позиція залишається незмінною: ми маємо створити мобілізаційну чергу з числа всіх військовозобовʼязаних українців, і тоді демобілізація стане реальністю. Озброєнну та навчену націю - не перемогти.