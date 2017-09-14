Додано: Нед 22 вер, 2024 12:05

flyman написав: .................

Тим самим, що й інші, стати більшістю, іншими словами раби не хочуть щоб були всі вільні, раби хочуть мати власних рабів. Напр., ЛАДи хочуть свій уютний руській мірок із залізною рукою Сталіна. Шамани, теж за Сталіна, але щоб можна було вдягати вишиванку та шаровари раз в рік. А потім: "таваріщь Сталін праізашла чюдовіщьная ашіпка" .................Тим самим, що й інші, стати більшістю, іншими словами раби не хочуть щоб були всі вільні, раби хочуть мати власних рабів. Напр., ЛАДи хочуть свій уютний руській мірок із залізною рукою Сталіна. Шамани, теж за Сталіна, але щоб можна було вдягати вишиванку та шаровари раз в рік. А потім: "таваріщь Сталін праізашла чюдовіщьная ашіпка"

А flyman"ы, видимо, хотят Путина. Причём, это более очевидно чем то, что ЛАДи хотят Сталина.Насчёт ЛАДов это домыслы flyman"а, а насчёт Путина всё ясно - если flyman"ы против мобилизации, а без этого врага не остановить, значит хотят победы врага, т.е. власти Путина над Украиной.Второй вариант flyman"а - плевать на Украину, мне до лампочки, что с ней будет и кто тут будет командовать, зато я смогу уехать в Польшу за своими деньгами, а потом махну к омрияной филиппинке, которая мне, наконец, может быть, даст. Если у меня получится после длительного воздержания в схроне. И оттуда, в безопасности, будут охаивать всех и всё.Всё на поверхности.