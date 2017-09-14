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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9989999099919992

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 47
до кінця 2024 року
19%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
15%
7
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
38%
18
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 11:49

  flyman написав:Покровські ЛАДи

а що там з ірпінськими підвалами, які там історії? :lol:

взагалі глузувати з літних людей які з різних причин не залишають зону бойових дій - flyman не треба перевіряти міцність дна...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 12:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Там ни воды ни электрики толком уже нет в городе
КАБы долетают аж бегом, всё ПВО нормальное на Киеве
Смысл жить в подвале с грибком и крысами и грызть сухари если даже в Павлоградском шелтере есть и свет и душ и борщ с пловом?
Насмотрелся в 22м году по интеру как "Белый ангел" вывозил таких ждунов из Артёмовска. Реально они жили как в средневековье с пейзажами руки Босха внутри пещер и снаружи
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 12:05

  flyman написав:.................
Тим самим, що й інші, стати більшістю, іншими словами раби не хочуть щоб були всі вільні, раби хочуть мати власних рабів. Напр., ЛАДи хочуть свій уютний руській мірок із залізною рукою Сталіна. Шамани, теж за Сталіна, але щоб можна було вдягати вишиванку та шаровари раз в рік. А потім: "таваріщь Сталін праізашла чюдовіщьная ашіпка"

А flyman"ы, видимо, хотят Путина. Причём, это более очевидно чем то, что ЛАДи хотят Сталина.
Насчёт ЛАДов это домыслы flyman"а, а насчёт Путина всё ясно - если flyman"ы против мобилизации, а без этого врага не остановить, значит хотят победы врага, т.е. власти Путина над Украиной.
Второй вариант flyman"а - плевать на Украину, мне до лампочки, что с ней будет и кто тут будет командовать, зато я смогу уехать в Польшу за своими деньгами, а потом махну к омрияной филиппинке, которая мне, наконец, может быть, даст. Если у меня получится после длительного воздержания в схроне. И оттуда, в безопасности, будут охаивать всех и всё.
Всё на поверхности.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 12:17

  Water написав:
  ЛАД написав:Нытья на форуме от меня не было

Ну як жеш не було, а ваше повідомлення:
  ЛАД написав:Если бы я ныл или боялся, то давно не сидел бы в Харькове под регулярными обстрелами, а спокойно получал бы свои 500 евро как беженец в Германии и спокойно жил бы.

це шо? Це ви пропонуєте розуміти як хоробрість?
Чи для вас виїзд кудись на Захід це в полон до фашистів?

Если это скиглення, то ви не сповна розуму.
А последний вопрос вообще верх глупости.
  flyman написав:І таких ЛАДів більшість і вони не готові приймати "гейропейські цінності" (за Сталіна був порядок та мужики ходили строєм а баби рожали як не в себе).

Ось цікавий пост від flyman, шо ви на це скаже
те?
Спорить с дураками и ухилянтами себе дороже.
Но вы уже дважды не ответили на вопрос - из какого окопа вы пишете? или с тёплого и удобного дивана гле-то в глубоком тылу? или, судя по вашему вопросу выше и знанию вычета пенсии из этого пособия, вы уже живёте на пособие где-то в ЕС?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 12:42

Як всі, то всі!©

  Shaman написав:нехай у вас все вдасться.
Як так?©

Чому не засуджуєте, мовляв "ай-яй-яй! Так не можна! Не треба кидати справу на півдорозі! А якщо усі так підуть, то ворог цього тільки і чекає?!"
Ну і ще багато чого в цьому дусі)))
  Shaman написав:не повторюй помилку інших, не треба замість себе когось на фронт направляти...
Не треба ВСІХ відправляти!
А от деяких - можна! Навіть, треба!!!
Особливо тих які, ще рік-півтора тому кричали, аж піна з рота йшла:
✓ До кордонів 91го!(і ні кроку менше!)
✓ Жодних перемовин!
✓ Погано хлопці воюєте, що не посуваєте ворога(до кордонів 91го), за що вам платити?!
✓ Сидіть в окопах до перемоги, а ми своїх чоловіків/синів будемо теж мужньо тримати під спідницею до перемоги!
✓ Вмирайте/калічтесь за нас, а ми пересидимо/перечекаємо!
✓✓✓✓✓✓✓✓✓
І ще всякої подібної куйні писали!

Тож, тепер їх час настав йти на справжній фронт воювати!
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 13:20

Успіх красавец,все по делу написал. Пока ты воюешь, я сижу в Днепре, бухаю и обжираюсь. Правда я тебя туда и не посылал, так что ко мне претензий ноль. Свобода заключается в свободе распоряжения собой. Ты там давай,килешуй, а я поехал в лесок с другом-шашлык пожарю, вина выпью. Может тцкшники пожалуют на огонек-я им доки под нос подсуну и дальше буду бухать.
Нет закона,запрещающего мне пить в лесу и жарить шашлык (это специальная зона для отдыха,легальная,платная). Нет закона запрещающего об этом писать, даже по русски. Живем по закону и следим за анонсироваными изменениями. Пока напишут,пока примут в Раде, пока потужний подпишет- как раз свалить успеем,хе-хе.
Velz
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 13:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Наплодили бронь для инвалидов-бухарей и прочих багатодетных незламников
все рухнет на таком фундаменте
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 13:27

Velz

о, вот это нормальный днепровский слог, а не вот это «муууу, деньги уменьшаются, куда вложить»
или «меее, в польше аренда больше зарплаты, идут минуса»

у знакомых родственники в краснодаре кстати хату продают. трешка 77 метров, подробностей не знаю, но ценник 1200 за метр.
точнее, уже сделка оформляется. работы по ремонтам там непочатый край, все переезжают туда с севера и разных дуп рашки в хороший климат и ближе к морю. нафиг с открытым выездом и таким посылом тут сидеть?) просторы пунтленда ждут
Востаннє редагувалось smdtranz в Нед 22 вер, 2024 13:31, всього редагувалось 2 разів.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 13:27

sashaqbl, ЛАД, Shaman & Co... ось Ваш клієнт

  sashaqbl написав:Нє, гандон той, хто принциповий ухилянт і цим хвалиться. Якщо людина тихенько сидить собі в хаті і не відсвічує третій рік - я навіть пожалію.

sashaqbl, ЛАД, Shaman: ось вам червоними рускоміровськими обісцяними ухилянськими трусами смачно по губам.

  Velz написав:Успіх красавец,все по делу написал. Пока ты воюешь, я сижу в Днепре, бухаю и обжираюсь. Правда я тебя туда и не посылал, так что ко мне претензий ноль. Свобода заключается в свободе распоряжения собой. Ты там давай,килешуй, а я поехал в лесок с другом-шашлык пожарю, вина выпью. Может тцкшники пожалуют на огонек-я им доки под нос подсуну и дальше буду бухать.
Нет закона,запрещающего мне пить в лесу и жарить шашлык (это специальная зона для отдыха,легальная,платная). Нет закона запрещающего об этом писать, даже по русски. Живем по закону и следим за анонсироваными изменениями. Пока напишут,пока примут в Раде, пока потужний подпишет- как раз свалить успеем,хе-хе.
flyman
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