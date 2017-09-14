а що там з ірпінськими підвалами, які там історії?
взагалі глузувати з літних людей які з різних причин не залишають зону бойових дій - flyman не треба перевіряти міцність дна...
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Додано: Нед 22 вер, 2024 11:49
Додано: Нед 22 вер, 2024 12:01
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Там ни воды ни электрики толком уже нет в городе
КАБы долетают аж бегом, всё ПВО нормальное на Киеве
Смысл жить в подвале с грибком и крысами и грызть сухари если даже в Павлоградском шелтере есть и свет и душ и борщ с пловом?
Насмотрелся в 22м году по интеру как "Белый ангел" вывозил таких ждунов из Артёмовска. Реально они жили как в средневековье с пейзажами руки Босха внутри пещер и снаружи
Додано: Нед 22 вер, 2024 12:05
А flyman"ы, видимо, хотят Путина. Причём, это более очевидно чем то, что ЛАДи хотят Сталина.
Насчёт ЛАДов это домыслы flyman"а, а насчёт Путина всё ясно - если flyman"ы против мобилизации, а без этого врага не остановить, значит хотят победы врага, т.е. власти Путина над Украиной.
Второй вариант flyman"а - плевать на Украину, мне до лампочки, что с ней будет и кто тут будет командовать, зато я смогу уехать в Польшу за своими деньгами, а потом махну к омрияной филиппинке, которая мне, наконец, может быть, даст. Если у меня получится после длительного воздержания в схроне. И оттуда, в безопасности, будут охаивать всех и всё.
Всё на поверхности.
Додано: Нед 22 вер, 2024 12:17
Если это скиглення, то ви не сповна розуму.
А последний вопрос вообще верх глупости.
те?
Спорить с дураками и ухилянтами себе дороже.
Но вы уже дважды не ответили на вопрос - из какого окопа вы пишете? или с тёплого и удобного дивана гле-то в глубоком тылу? или, судя по вашему вопросу выше и знанию вычета пенсии из этого пособия, вы уже живёте на пособие где-то в ЕС?
Додано: Нед 22 вер, 2024 12:42
Як всі, то всі!©
Як так?©
Чому не засуджуєте, мовляв "ай-яй-яй! Так не можна! Не треба кидати справу на півдорозі! А якщо усі так підуть, то ворог цього тільки і чекає?!"
Ну і ще багато чого в цьому дусі)))
Не треба ВСІХ відправляти!
А от деяких - можна! Навіть, треба!!!
Особливо тих які, ще рік-півтора тому кричали, аж піна з рота йшла:
✓ До кордонів 91го!(і ні кроку менше!)
✓ Жодних перемовин!
✓ Погано хлопці воюєте, що не посуваєте ворога(до кордонів 91го), за що вам платити?!
✓ Сидіть в окопах до перемоги, а ми своїх чоловіків/синів будемо теж мужньо тримати під спідницею до перемоги!
✓ Вмирайте/калічтесь за нас, а ми пересидимо/перечекаємо!
✓✓✓✓✓✓✓✓✓
І ще всякої подібної куйні писали!
Тож, тепер їх час настав йти на справжній фронт воювати!
Додано: Нед 22 вер, 2024 13:20
Успіх красавец,все по делу написал. Пока ты воюешь, я сижу в Днепре, бухаю и обжираюсь. Правда я тебя туда и не посылал, так что ко мне претензий ноль. Свобода заключается в свободе распоряжения собой. Ты там давай,килешуй, а я поехал в лесок с другом-шашлык пожарю, вина выпью. Может тцкшники пожалуют на огонек-я им доки под нос подсуну и дальше буду бухать.
Нет закона,запрещающего мне пить в лесу и жарить шашлык (это специальная зона для отдыха,легальная,платная). Нет закона запрещающего об этом писать, даже по русски. Живем по закону и следим за анонсироваными изменениями. Пока напишут,пока примут в Раде, пока потужний подпишет- как раз свалить успеем,хе-хе.
Додано: Нед 22 вер, 2024 13:25
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Наплодили бронь для инвалидов-бухарей и прочих багатодетных незламников
все рухнет на таком фундаменте
Додано: Нед 22 вер, 2024 13:27
Velz
о, вот это нормальный днепровский слог, а не вот это «муууу, деньги уменьшаются, куда вложить»
или «меее, в польше аренда больше зарплаты, идут минуса»
у знакомых родственники в краснодаре кстати хату продают. трешка 77 метров, подробностей не знаю, но ценник 1200 за метр.
точнее, уже сделка оформляется. работы по ремонтам там непочатый край, все переезжают туда с севера и разных дуп рашки в хороший климат и ближе к морю. нафиг с открытым выездом и таким посылом тут сидеть?) просторы пунтленда ждут
Востаннє редагувалось smdtranz в Нед 22 вер, 2024 13:31, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 22 вер, 2024 13:27
sashaqbl, ЛАД, Shaman & Co... ось Ваш клієнт
sashaqbl, ЛАД, Shaman: ось вам червоними рускоміровськими обісцяними ухилянськими трусами смачно по губам.
Додано: Нед 22 вер, 2024 13:40
вы все врете. все действуют согласно 560й постановы.
и вообще - где ваши доказательства?
а вот казнокрадов тех не падецки прессуют до третьего колена родственников.
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