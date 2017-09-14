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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 22 вер, 2024 15:21
Shaman написав:
а чому з родиною - це тягар, в твоєму випадку тікають самостійно - кожен сам по собі
Я навіть свою кішку, яку підібрав у селі на Київщині і вилікував, не залишив на відміну від багатьох людей, а Ви кажете, що я сам маю «тікати». Ні, коли русня напала, ми вирішили, що залишимось разом. Разом жили у машині три дні, рятуючись від окупації. Але для Вас я все одне «гандон».
Shaman написав:
фраза "поїду до Лондона" на додачу до наявності броні - твоя позиція взагалі заграла зовсім іншими барвами...
Я не маю броні. Ви, мабуть, сплутали мене з кимось іншим.
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АндрейМ
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Додано: Нед 22 вер, 2024 15:33
Бетон написав: _Mykola_ написав: Бетон написав:
дети, рискуя жизнью, остались в воюющей стране, давая работу школам. родители купили все учебники, тетради, всю канцелярию до последней ручки. до кусочка хлеба - заплати за всё. всё что ребёнок знает получено исключительно платными кружками после школы.
Украина на пороге принятия в ЕС, а наши учителя за некрасивую надпись выбрасывают ручки в мусорное ведро. разделяют детей на 1 и 2 сорт, выводя угодных к доске и неугодных, заставляя позориться с открытой тетрадью. у них забрали советское сравнение в виде оценок, так они выводят детей с открытыми тетрадями к доске, вводят журналы "успешности".
это центр Киева, это какой-то кацапстан 2.0.
3 месяца хотьбы в гос больницу за справкой 086 для ребёнка. можно догадаться, что справки нет. справка получена за один приём в частной клинике с полным осмотром.
это все "здобутки"? чи ще є?
1. В школі другий рік використовують систему "Єдина Школа", оцінки виставляються індивідуально, результати не зачитуються в класі. Успішність бачить тільки дитина, та батьки у додатку. Домашні завдання також всі йдуть через додаток. Це державна школа. Ми напевно у різних столицях живемо. За подібний урок, який Ви описали, вчитель вилетів би з роботи гарантовано. Але, це школа де директор і педколектив більш-менш "свіжі". Знаю декілька шкіл, у яких треба все керівництво звільнити з приміткою "ніколи не брати на роботу до закладів освіти", тоді вони швидко вийдуть на нормальний рівень.
2. Довідка зараз надається просто після огляду педіатром з яким є договір. Окремі вузькоспеціалізовані лікарі, тільки якщо є підстави. Наразі бігати по всім лікарям немає потреби, ще в минулому році, МОЗ видав зміни до наказу, і вже ДРУГИЙ навчальний рік йде по цій спрощеній процедурі видачі довідок.
Ви в минулому році також бігали по всім-всім лікарям?
1. Спостерігаю поки, не втручаюсь.
Про єдину школу я в курсі.
2. В хелсі написав відгук, що тьотя, ви хамка з маразмом, ідіть на звалище історії і підписав нову декларацію в приватній клініці з молодою лікаркою. Все вирішується з нею швидко і якісно.
Для отримання довідки на 4 раз тьотя на пимоненка заявила ідіть робіть дитині кров з вени на загальний аналіз, проходьте окуліста і ще купу врачів.
історія скінчилась звільненням. після булінга, створення "козлячої парти" та інших методів сучасної української педагогіки пішли удари Shita Tsuki. попрацювала по корпусу.
декілька учнів пішли зі школи.
дивує взагалі інше.
абсолютно більшість тих, хто залишився пишуть сльозні повідомлення, щоб ніндзя залишилась. хворе суспільство
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Бетон
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Додано: Нед 22 вер, 2024 15:40
ЛАД написав:
Повторю, не считаю нужным отказываться от родного для меня языка, только потому, что на нём разговаривает какой-то Путин. Есть много мерзавцев, разговаривающих на любом языке. Никто не запрещает немецкий только потому, что на нём разговаривал Гитлер. На нём же разговаривали и многие великие люди.
Цікаво, спробували б в поговорити на німеціькій в вашому улюбленому СССР в роки Другої Світової.
ЛАД написав:
Это немного удивительно.
Хорошо, что она сейчас у вас. Слабо представляю себе пехотного офицера в 50 кг.
У вас специфічні уявлення про піхоту. Це переважно дядьки за 40, дехто передпенсійного віку, які не відзначаються здоровям, з ожирінням, у багатьох задишка після пройдених кількох км до позиції. Пропите здоровя.
Купа хронічних болячок. Зрідка трапляються кадри з астмою чи навіть туберкульозом.
І всі зайобані.
Тому молода здорова дівчина - це далеко не найгірший варіант піхотинця...
Виняток - колумбійці. Всі як на підбір, молоді, здорові. Але вони чомусь довго не затримуються. Мабуть тому, що мають змогу розірвати контракт...
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sashaqbl
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Додано: Нед 22 вер, 2024 16:28
sashaqbl написав:
...........
ЛАД написав:
Это немного удивительно.
Хорошо, что она сейчас у вас. Слабо представляю себе пехотного офицера в 50 кг.
У вас специфічні уявлення про піхоту. Це переважно дядьки за 40, дехто передпенсійного віку, які не відзначаються здоровям, з ожирінням, у багатьох задишка після пройдених кількох км до позиції. Пропите здоровя.
Купа хронічних болячок. Зрідка трапляються кадри з астмою чи навіть туберкульозом.
І всі зайобані.
Тому молода здорова дівчина - це далеко не найгірший варіант піхотинця...
Виняток - колумбійці. Всі як на підбір, молоді, здорові. Але вони чомусь довго не затримуються. Мабуть тому, що мають змогу розірвати контракт...
У меня достаточно трезвые взгляда на сегодняшнюю пехоту.
Но когда она поступала в училище, на такую пехоту никто не рассчитывал.
Вопросы языка обсуждать не буду, надоело.
Замечу только - вы "забываете", что на немецком в СССР и до 2 МВ никто не разговаривал. Разве что именно немцы (в частности, немцы Поволжья). Но их выселили из Автономной Республики по Указу от 28 августа 1941 в Коми, на Урал, в Казахстан, Сибирь и на Алтай. Из Украины ещё до войны. И это было не из-за языка.
Может быть, предложите депортировать русскоязычных и, тем более, русских? Вот только куда? Во Львов?
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Додано: Нед 22 вер, 2024 16:44
ЛАД написав:
Может быть, предложите депортировать русскоязычных и, тем более, русских? Вот только куда? Во Львов?
В карпати. Нічим не гірше сибіру...
Якщо серйозно, то мій ворог не путін, а росіяни...
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Додано: Нед 22 вер, 2024 16:46
sashaqbl написав:
Тому молода здорова дівчина - це далеко не найгірший варіант піхотинця...
закриття кордонів та мобілізація Ж2560?
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 22 вер, 2024 16:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 22 вер, 2024 16:47
Shaman написав:
а на форумі так категорично ніхто не писав. а твої особисті сварки з деким - це твої особисті сварки
Нехай будуть "мої особисті сварки", але!
Але мені тут неодноразово 4-5людей казали саме такі речі, як я там вище написав!
Тож я маю повне право таких людей вже, навіть, не запрошувати піти на фронт, а копняками і сцяними тряпками гнати їх на ЛБЗ!!!
Але бачу чим раз, тим вони менше "відсвічують в тєплік форума"
Чують су ки свою провину перед реальними/справжніми захисниками України!
Це не під спідницею тримати 2,5роки свого чоловіка і щось там блеяти, чому він не може!
Те саме стосується і синів Будівельника!
Тепер вони кудкудачуть, що їх сини/чоловіки ще не тримали зброю, що здоров'я щось там не таке і т.д. і т. п.!
А хто з фронтовиків зброю тримав?
Мабуть, третина/чи 1/4 Успіхів раніше не тримала зброю!
А здоров'я???
Так, взагалі, 80-90% Успіхів мають проблеми зі здоров'ям! І переважно, не одну проблему!
Тож, нехай саме оці крикуни про "кордони 91го", "не так воюєш" і "воюй до перемоги " - пи#дують на фронт!!!
Не#уй ховатися/перечикувати, поки інші за вас калічаться/вмирають!!!
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Додано: Нед 22 вер, 2024 16:50
Успіх сумний вайб 1917. Йобана влада не змогла провести нормально морбілізацію, а ті хто на фронті - заїбалися...
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Додано: Нед 22 вер, 2024 16:54
ЛАД написав:
Но вы уже дважды не ответили на вопрос - из какого окопа вы пишете?
Я роблю свою справу для перемоги над ворогом, кожен день. А ви?
судя по вашему вопросу выше и знанию вычета пенсии из этого пособия, вы уже живёте на пособие где-то в ЕС?
Пальцем у небо.
Я допомагав вивезти бабусю, 85 років, моєї знайомої, з окупованої території України до Фінляндії.
Бабусі дійсно виплачують якісь гроші, за мінусом її yкраїнської пенсії.
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Додано: Нед 22 вер, 2024 16:54
Успіх
Успіх написав: Shaman написав:
а на форумі так категорично ніхто не писав. а твої особисті сварки з деким - це твої особисті сварки
Нехай будуть "мої особисті сварки", але!
Але мені тут неодноразово 4-5людей казали саме такі речі, як я там вище написав!
Тож я маю повне право таких людей вже, навіть, не запрошувати піти на фронт, а копняками і сцяними тряпками гнати їх на ЛБЗ!!!
Але бачу чим раз, тим вони менше "відсвічують в тєплік форума"
Чують су ки свою провину перед реальними/справжніми захисниками України!
Це не під спідницею тримати 2,5роки свого чоловіка і щось там блеяти, чому він не може!
Те саме стосується і синів Будівельника!
Тепер вони кудкудачуть, що їх сини/чоловіки ще не тримали зброю, що здоров'я щось там не таке і т.д. і т. п.!
А хто з фронтовиків зброю тримав?
Мабуть, третина/чи 1/4 Успіхів раніше не тримала зброю!
А здоров'я???
Так, взагалі, 80-90% Успіхів мають проблеми зі здоров'ям! І переважно, не одну проблему!
Тож, нехай саме оці крикуни про "кордони 91го", "не так воюєш" і "воюй до перемоги " - пи#дують на фронт!!!
Не#уй ховатися/перечикувати, поки інші за вас калічаться/вмирають!!!
, тебе заносить. не треба намагатися зображати Д'Артаньяна в оточенні...
якщо не помітив, тут ціла купа обліківок розводить істерію, як неправильно мобілізують - а оце головна причина, що немає заміни. але ти їх не помічаєш чомусь.
ти сваришся не з тими людьми, ще й лайна на вентилятор свідомо накидаєш...
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