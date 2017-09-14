В россии взорвалась межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сатана" или даже "Сармат". Об этом свидетельствуют спутниковые снимки. 22 сентября аналитики показали спутниковые снимки, свидетельствующие о том, что в россии сдетонировала ракета РС-28. Но это не касается вчерашних атак. OSINT-аналитик MT_Anderson обнародовал спутниковый снимок российского космодрома "Плесецк". Он иллюстрирует результат неудачного испытания российской межконтинентальной баллистической ракеты, предположительно в промежутке с 20 по 22 сентября 2024 года. Пуск ракеты произошел из шахтной пусковой установки. Пуск был неудачным и завершился масштабным взрывом. На месте стартовой площадки остался только кратер. Как отметили в Defense Express, взрыв межконтинентальной ракеты при испытательном старте - это катастрофа. Предыдущий случай произошел в октябре 1960 года на космодроме "Байконур" при первом испытательном старте межконтинентальной баллистической ракеты Р-16. https://x.com/MeNMyRC1/status/1837611953734537377
Британская военная разведка опубликовала тред в сети X с анализом последствий украинского удара по арсеналу в Торопце Тверской области в ночь на 18 сентября.
На этом объекте «почти наверняка» (это наивысшая возможная степень уверенности в выводах разведки) хранились боеприпасы разных калибров для использования на фронте и ракеты и планирующие бомбы, используемые на близлежащих аэродромах; также есть сообщения, что там находились еще и боеприпасы из Северной Кореи. Это один из крупнейших стратегических складов боеприпасов в России, британская разведка пишет, что там их хранилось 30 тыс. тонн. С высокой вероятностью (по-английски выражение highly likely, которое российские пропагандисты высмеивают, но оно имеет строгий смысл — уверенность от 80 до 90%) хранение боеприпасов под открытым небом вызвало цепную реакцию, которая привела и к взрывам в системе бункеров, в результате чего было потеряно «огромное количество боеприпасов». «Хотя арсенал является частью более широкой сети снабжения, эта потеря с высокой вероятностью нарушит российские сухопутные операции, особенно в Курской области», — пишет разведка. Пост сопровождается несколькими проанализированными снимками с коммерческого спутника Planet Labs, на которых указаны воронки диаметром в 80-85 метров и то, что разведка опознала как разрушенные складские бункеры. https://www.bbc.com/russian/articles/cq8xvwyq484o