Додано: Нед 22 вер, 2024 18:38

Британская военная разведка опубликовала тред в сети X с анализом последствий украинского удара по арсеналу в Торопце Тверской области в ночь на 18 сентября.На этом объекте «почти наверняка» (это наивысшая возможная степень уверенности в выводах разведки) хранились боеприпасы разных калибров для использования на фронте и ракеты и планирующие бомбы, используемые на близлежащих аэродромах; также есть сообщения, что там находились еще и боеприпасы из Северной Кореи. Это один из крупнейших стратегических складов боеприпасов в России, британская разведка пишет, что там их хранилось 30 тыс. тонн.С высокой вероятностью (по-английски выражение highly likely, которое российские пропагандисты высмеивают, но оно имеет строгий смысл — уверенность от 80 до 90%) хранение боеприпасов под открытым небом вызвало цепную реакцию, которая привела и к взрывам в системе бункеров, в результате чего было потеряно «огромное количество боеприпасов».«Хотя арсенал является частью более широкой сети снабжения, эта потеря с высокой вероятностью нарушит российские сухопутные операции, особенно в Курской области», — пишет разведка.Пост сопровождается несколькими проанализированными снимками с коммерческого спутника Planet Labs, на которых указаны воронки диаметром в 80-85 метров и то, что разведка опознала как разрушенные складские бункеры.